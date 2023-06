2023 Penrite ProMX Championship

Round Six – Toowoomba, QLD

Thor MX1 Moto One

Moto one began with a holeshot from Dean Ferris, marking disaster for the rest of the Thor MX1 field as that would be the last they’d see of the 111 machine for the opening race.

A masterclass in rut technique and line choice, Ferris crossed the line with a massive 14-second margin over second place title combatant Beaton, who clawed his way through the field after a poor start, but managed to eke out a small lead of his own from the next fastest rider.

That was Todd Waters in a return to championship form, with Gibbs and Tanti rounding out the top five.

Thor MX1 Moto One Results

Pos Rider Bike Gap 1 Dean FERRIS (QLD) Yamaha YZF 450 2 Jed BEATON (VIC) Honda CRF 450 14.507 3 Todd WATERS (QLD) Husqvarna FC 450 16.918 4 Kirk GIBBS (QLD) KTM SXF 450 18.011 5 Aaron TANTI (QLD) Yamaha YZF 450 25.375 6 Kyle WEBSTER (VIC) Honda CRF 450 28.211 7 Hamish HARWOOD (VIC) KTM SXF 450 42.824 8 Luke CLOUT (NSW) Yamaha YZF 450 54.87 9 Brett METCALFE (SA) KTM SXF 450 01:08.9 10 Zachary WATSON (QLD) Honda CRF 450 01:14.0 11 Luke ZIELINSKI (QLD) Yamaha YZF 450 01:17.4 12 Joel EVANS (QLD) Honda CRF 450 01:26.3 13 Dylan WOOD (NSW) Honda CRF 450 01:46.4 14 Liam JACKSON (NSW) GasGas MC 450 1 Lap 15 Robbie MARSHALL (QLD) Husqvarna FC 450 1 Lap 16 Cody O’LOAN (QLD) KTM SXF 450 1 Lap 17 Regan DUFFY (VIC) GasGas MC 450 1 Lap 18 Joshua WHITEHEAD (NSW) KTM SXF 450 1 Lap 19 Levi ROGERS (QLD) Yamaha YZF 450 1 Lap 20 Joel PHILLIPS (QLD) KTM SXF 450 1 Lap 21 Connor ROSSANDICH (NSW) KTM SXF 450 1 Lap 22 Cory WATTS (VIC) Honda CRF 450 1 Lap 23 Siegah WARD (SA) Honda CRF 450 1 Lap 24 Cody SCHAT (QLD) GasGas MC 450 1 Lap 25 Zhane DUNLOP (QLD) Yamaha YZF 450 1 Lap 26 Kye ORCHARD (QLD) Kawasaki KX 450 1 Lap 27 Brock NINNESS (NSW) KTM SXF 450 1 Lap 28 Riley STEPHENS (NSW) Honda CRF 450 1 Lap 29 Sam LARSEN (QLD) Honda CRF 450 1 Lap 30 Joel CIGLIANO (NSW) Kawasaki KX 450 1 Lap 31 Troy MORA (VIC) TM FI 450 2 Laps DNF Benny STREETER (QLD) KTM SXF 450 8 Laps

Thor MX1 Moto Two

Moto two began in similar fashion, Ferris launched out of the gates for the holeshot, but was challenged by a motivated Aaron Tanti after a late race fall in the opening moto cost him valuable points.

A valiant effort was put up by the defending champion, but there was no stopping Ferris, who breezed to another 15-second margin by race’s end. Tanti finished in second, while Beaton landed another podium placing, with Gibbs and Webster rounding out the top five.

Toowoomba marked an ominous sign for the Thor MX1 Class, as a determined Ferris mentioned that he’d ‘changed his whole program’ after a trying Gillman outing, and obviously, it worked.

The round overall went to Ferris with his two wins, followed by Beaton 2-3, Tanti taking third with a 5-2, ahead of Gibbs and Webster.

Ferris leads the overall standings on 221-points to Beaton’s 214, Tanti third on 201.

Thor MX1 Moto Two Results

Pos Rider Bike Gap 1 Dean FERRIS (QLD) Yamaha YZF 450 – 2 Aaron TANTI (QLD) Yamaha YZF 450 15.471 3 Jed BEATON (VIC) Honda CRF 450 19.696 4 Kirk GIBBS (QLD) KTM SXF 450 29.173 5 Kyle WEBSTER (VIC) Honda CRF 450 33.424 6 Luke CLOUT (NSW) Yamaha YZF 450 01:02.1 7 Zachary WATSON (QLD Honda CRF 450 01:09.7 8 Hamish HARWOOD (VIC) KTM SXF 450 01:12.5 9 Brett METCALFE (SA) KTM SXF 450 01:13.3 10 Joel EVANS (QLD) Honda CRF 450 01:22.3 11 Levi ROGERS (QLD) Yamaha YZF 450 01:34.9 12 Luke ZIELINSKI (QLD) Yamaha YZF 450 01:43.7 13 Dylan WOOD (NSW) Honda CRF 450 01:47.9 14 Robbie MARSHALL (QLD) Husqvarna FC 450 01:51.8 15 Regan DUFFY (VIC) GasGas MC 450 01:52.6 16 Cody O’LOAN (QLD) KTM SXF 450 01:53.7 17 Zhane DUNLOP (QLD) Yamaha YZF 450 1 Lap 18 Joshua WHITEHEAD (NSW) KTM SXF 450 1 Lap 19 Cory WATTS (VIC) Honda CRF 450 1 Lap 20 Liam JACKSON (NSW) GasGas MC 450 1 Lap 21 Joel PHILLIPS (QLD) KTM SXF 450 1 Lap 22 Sam LARSEN (QLD) Honda CRF 450 1 Lap 23 Siegah WARD (SA) Honda CRF 450 1 Lap 24 Joel CIGLIANO (NSW) Kawasaki KX 450 1 Lap 25 Riley STEPHENS (NSW) Honda CRF 450 1 Lap 26 Troy MORA (VIC) TM FI 450 2 Laps 27 Benny STREETER (QLD) KTM SXF 450 2 Laps DNF Kye ORCHARD (QLD) Kawasaki KX 450 4 Laps DNF Todd WATERS (QLD) Husqvarna FC 450 5 Laps DNF Connor ROSSANDICH (NSW) KTM SXF 450 8 Laps DNF Brock NINNESS (NSW) KTM SXF 450 11 Laps

Thor MX1 Round Points

Pos Rider Man. R1 R2 Total 1 Dean FERRIS Yamaha 25 25 50 2 Jed BEATON Honda 22 20 42 3 Aaron TANTI Yamaha 16 22 38 4 Kirk GIBBS KTM 18 18 36 5 Kyle WEBSTER Honda 15 16 31 6 Luke CLOUT Yamaha 13 15 28 7 Hamish HARWOOD KTM 14 13 27 8 Zachary WATSON Honda 11 14 25 9 Brett METCALFE KTM 12 12 24 10 Joel EVANS Honda 9 11 20 11 Todd WATERS Husqvarna 20 20 12 Luke ZIELINSKI Yamaha 10 9 19 13 Dylan WOOD Honda 8 8 16 14 Robbie MARSHALL Husqvarna 6 7 13 15 Levi ROGERS Yamaha 2 10 12 16 Regan DUFFY GasGas 4 6 10 17 Cody O’LOAN KTM 5 5 10 18 Liam JACKSON GasGas 7 1 8 19 Joshua WHITEHEAD KTM 3 3 6 20 Zhane DUNLOP Yamaha 4 4 21 Cory WATTS Honda 2 2 22 Joel PHILLIPS Husqvarna 1 1

Thor MX1 Championship Points

Pos Rider Man. Total 1 Dean FERRIS Yamaha 221 2 Jed BEATON Honda 214 3 Aaron TANTI Yamaha 201 4 Kirk GIBBS KTM 190 5 Luke CLOUT Yamaha 172 6 Hamish HARWOOD KTM 161 7 Kyle WEBSTER Honda 156 8 Todd WATERS Husqvarna 146 9 Brett METCALFE KTM 143 10 Zachary WATSON Honda 102 11 Jai WALKER KTM 89 12 Joel EVANS Honda 87 13 Dylan WOOD Honda 69 14 Levi ROGERS Yamaha 69 15 Regan DUFFY GasGas 68 16 Luke ZIELINSKI Yamaha 68 17 Maximus PURVIS Yamaha 50 18 Liam JACKSON GasGas 39 19 Bryce OGNENIS KTM 20 20 Cody O’LOAN KTM 20 21 Joshua WHITEHEAD KTM 18 22 John DARROCH Yamaha 16 23 Matt MOSS Yamaha 15 24 Cooper HOLROYD Yamaha 15 25 Jye DICKSON GasGas 15 26 Robbie MARSHALL Husqvarna 13 27 Joel CIGLIANO Kawasaki 12 28 Cory WATTS Honda 11 29 Siegah WARD Honda 11 30 Joel PHILLIPS Husqvarna 8 31 Zhane DUNLOP Yamaha 4 32 Kye ORCHARD Kawasaki 4 33 Navrin GROTHUES Yamaha 2 34 Connor ROSSANDICH KTM 1 35 Riley STEPHENS Honda 1

Pirelli MX2 Moto One

The racing in the Pirelli MX2 class has been nothing short of explosive, and with Polyflor Honda Racing’s Brodie Connolly storming to the moto one holeshot, it was apparent that this trend was set to continue.

An all-out brawl ensued between Connolly and Fergusson at the head of the field, Crawford charging from the back of the pack to wind up on the rear end of the duo by the midpoint.

The KTM Racing Team ace made quick work of everyone, taking the opening moto victory in commanding style.

Fergusson was second with series-leader Todd hot on his heels in third, while Budd and Victorian privateer Liam Andrews completed the top five.

Pirelli MX2 Moto One Results

Pos Rider Bike Gap 1 Nathan CRAWFORD (QLD) KTM SXF 250 – 2 Noah FERGUSON (QLD) GasGas MC 250 7.983 3 Wilson TODD (QLD) Honda CRF 250 18.207 4 Rhys BUDD (QLD) Yamaha YZF 250 24.215 5 Liam ANDREWS (VIC) Honda CRF 250 31.064 6 Brodie CONNOLLY (VIC) Honda CRF 250 31.489 7 Ryan ALEXANDERSON (QLD) KTM SXF 250 34.078 8 Haruki YOKOYAMA (VIC) Kawasaki KX 250 56.562 9 Kayden MINEAR (WA) KTM SXF 250 01:04.3 10 Kaleb BARHAM (QLD) Yamaha YZF 250 01:11.5 11 Ryley FITZPATRICK (QLD) KTM SXF 250 01:14.7 12 Jack KUKAS (QLD) Husqvarna FC 250 01:16.6 13 Brock FLYNN (WA) GasGas MC 250 01:17.0 14 Blake FOX (NSW) Husqvarna FC 250 01:28.0 15 Liam ATKINSON (WA) KTM SXF 250 01:43.8 16 Wilson GREINER-DAISH (VIC) Honda CRF 250 01:44.6 17 Jacob SWEET (VIC) Yamaha YZF 250 01:52.3 18 Ben NOVAK (NSW) Honda CRF 250 02:02.1 19 Charli CANNON (QLD) Yamaha YZ 250 1 Lap 20 George KNIGHT (NSW) Honda CRF 250 1 Lap 21 Braeden KREBS (VIC) Yamaha YZF 250 1 Lap 22 James BESTON (QLD) Yamaha YZF 250 1 Lap 23 Chandler BURNS (VIC) Honda CRF 250 1 Lap 24 Riley FUCSKO (VIC) Husqvarna FC 250 1 Lap 25 Blake WALDON (NSW) Yamaha YZF 450 2 Laps 26 Zane MACKINTOSH (VIC) Kawasaki KX 250 2 Laps 27 Ojai MAGUIRE (QLD) Kawasaki KX 250 2 Laps 28 Harrison FOSTER (NSW) Kawasaki KX 250 2 Laps 29 Lachlan LEE (QLD) Yamaha YZF 250 3 Laps DNF Mackenzie O’BREE (VIC) Honda CRF 250 9 Laps

Pirelli MX2 Moto Two

Moto two featured another Todd versus Crawford epic, as the duo would battle for the entire 25-minute race.

Todd withstood the pressure from Crawford, crossing the line with a five second margin in hand over his rival.

Fergusson put in a strong ride for third, while Connolly and Budd added to their consistent outings with fourth and fifth places respectively.

Crawford took the round overall running 1-2, while Todd was runner-up with his 3-1 result. Ferguson’s consistency paid off for third, Bydd and Connolly separated by a single point 34 to 33 in fourth and fith.

Todd holds a clear lead in the standings on 242-points, Crawford second on 207 and Connolly third with 188. Budd is not far off in fourth with 176 to his name, Ferguson a more distant fifth with 153-points.

Pirelli MX2 Moto Two Results

Pos Rider Bike Gap 1 Wilson TODD (QLD) Honda CRF 250 2 Nathan CRAWFORD (QLD) KTM SXF 250 4.356 3 Noah FERGUSON (QLD) GasGas MC 250 13.381 4 Brodie CONNOLLY (VIC) Honda CRF 250 20.283 5 Rhys BUDD (QLD) Yamaha YZF 250 22.89 6 Ryan ALEXANDERSON (QLD) KTM SXF 250 26.699 7 Kaleb BARHAM (QLD) Yamaha YZF 250 45.357 8 Haruki YOKOYAMA (VIC) Kawasaki KX 250 54.423 9 Liam ANDREWS (VIC) Honda CRF 250 01:03.4 10 Kayden MINEAR (WA) KTM SXF 250 01:05.9 11 Jack KUKAS (QLD) Husqvarna FC 250 01:21.6 12 Ben NOVAK (NSW) Honda CRF 250 01:51.0 13 Brock FLYNN (WA) GasGas MC 250 01:56.8 14 Ryley FITZPATRICK (QLD) KTM SXF 250 01:57.7 15 Liam ATKINSON (WA) KTM SXF 250 02:27.1 16 George KNIGHT (NSW) Honda CRF 250 1 Lap 17 Wilson GREINER-DAISH (VIC) Honda CRF 250 1 Lap 18 Blake FOX (NSW) Husqvarna FC 250 1 Lap 19 Braeden KREBS (VIC) Yamaha YZF 250 1 Lap 20 Jacob SWEET (VIC) Yamaha YZF 250 1 Lap 21 Chandler BURNS (VIC) Honda CRF 250 1 Lap 22 Charli CANNON (QLD) Yamaha YZ 250 1 Lap 23 Mackenzie O’BREE (VIC) Honda CRF 250 1 Lap 24 Riley FUCSKO (VIC) Husqvarna FC 250 1 Lap 25 Harrison FOSTER (NSW) Kawasaki KX 250 1 Lap 26 James BESTON (QLD) Yamaha YZF 250 2 Laps 27 Ojai MAGUIRE (QLD) Kawasaki KX 250 2 Laps 28 Zane MACKINTOSH (VIC) Kawasaki KX 250 2 Laps 29 Lachlan LEE (QLD) Yamaha YZF 250 3 Laps DNF Blake WALDON (NSW) Yamaha YZF 450 7 Laps

Pirelli MX2 Round Points

Pos Rider Man. R1 R2 Total 1 Nathan CRAWFORD KTM 25 22 47 2 Wilson TODD Honda 20 25 45 3 Noah FERGUSON Gas 22 20 42 4 Rhys BUDD Yamaha 18 16 34 5 Brodie CONNOLLY Honda 15 18 33 6 Ryan ALEXANDERSON KTM 14 15 29 7 Liam ANDREWS Honda 16 12 28 8 Haruki YOKOYAMA Kawasaki 13 13 26 9 Kaleb BARHAM Husqvarna 11 14 25 10 Kayden MINEAR KTM 12 11 23 11 Jack KUKAS Husqvarna 9 10 19 12 Ryley FITZPATRICK GasGas 10 7 17 13 Brock FLYNN GasGas 8 8 16 14 Ben NOVAK Honda 3 9 12 15 Liam ATKINSON KTM 6 6 12 16 Blake FOX Husqvarna 7 3 10 17 Wilson GREINER-DAISH Honda 5 4 9 18 George KNIGHT Honda 1 5 6 19 Jacob SWEET Yamaha 4 1 5 20 Braeden KREBS Yamaha 2 2 21 Charli CANNON Yamaha 2 2

Pirelli MX2 Championship Points

Pos Rider Man. Total 1 Wilson TODD Honda 242 2 Nathan CRAWFORD KTM 207 3 Brodie CONNOLLY Honda 188 4 Rhys BUDD Yamaha 176 5 Noah FERGUSON Gas 153 6 Kayden MINEAR KTM 150 7 Liam ANDREWS Honda 140 8 Jesse DOBSON Yamaha 128 9 Ryan ALEXANDERSON KTM 117 10 Kaleb BARHAM Husqvarna 105 11 Haruki YOKOYAMA Kawasaki 102 12 Jayce COSFORD Yamaha 64 13 Alex LARWOOD Yamaha 64 14 Brock FLYNN GasGas 48 15 Hayden SMITH KTM 47 16 Ben NOVAK Honda 45 17 Blake FOX Husqvarna 44 18 Hugh McKAY KTM 43 19 Cody COOPER Kawasaki 42 20 Ryley FITZPATRICK GasGas 37 21 Liam ATKINSON KTM 36 22 Reid TAYLOR GasGas 35 23 Myles GILMORE KTM 31 24 Jack KUKAS Husqvarna 28 25 Chandler BURNS Honda 27 26 Jacob SWEET Yamaha 24 27 Wilson GREINER-DAISH Honda 22 28 John BOVA KTM 20 29 George KNIGHT Honda 17 30 Ryder KINGSFORD Yamaha 14 31 Mackenzie O’BREE Honda 14 32 Braeden KREBS Yamaha 8 33 Thynan KEAN Honda 8 34 Seton BROOMHALL Yamaha 2 35 Charli CANNON Yamaha 2 36 Jack McLEAN Yamaha 1

Maxxis MX3

Entering the Echo Valley round with the championship leaders red plate, GASGAS-racer Byron Dennis showed consistency at the technical red clay circuit, posting a consistent 2-2 ride which landed him the top step of the podium for the round.

Contenders showed they had speed, but struggled with the rutted conditions, many falling by the wayside.

Husqvarna rider and championship hopeful Jack Mather finished in second place after a fall while leading in moto two, relinquishing a valuable three-points in the series standings.

He was shadowed home by fellow Husqvarna rider Liam Owens, who posted a 3-4 scorecard for third overall.

Yamaha’s Jake Cannon took victory in the final moto, though an 11th in moto one meant that he notched fourth place overall, Empire Kawasaki contender Cambell Williams fifth.

Byron Dennis holds the standings lead on 230-points, Mather second on 205 and Cannon third on 176, closest contender Williams on 169.

Maxxis MX3 Moto One Results

Pos Rider Bike Gap 1 Jack MATHER (QLD) Husqvarna FC 250 2 Byron DENNIS (NSW) GasGas MC 250 1.786 3 Liam OWENS (QLD) Husqvarna FC 250 7.161 4 Cambell WILLIAMS (NSW) Kawasaki KX 250 22.467 5 Koby HANTIS (NSW) Yamaha YZF 250 24.269 6 Kobe DREW (QLD) Yamaha YZF 250 27.929 7 Rian KING (NZ) KTM SXF 250 35.185 8 Kayd KINGSFORD (NSW) Yamaha YZF 250 36.227 9 Seth BURCHELL (NSW) Yamaha YZF 250 41.867 10 Seth SHACKLETON (WA) Honda CRF 250 48.19 11 Jake CANNON (QLD) Yamaha YZF 250 53.9 12 Deacon PAICE (WA) Yamaha YZF 250 55.096 13 Travis OLANDER (NSW) Husqvarna FC 250 55.452 14 Angus PEARCE (TAS) Honda CRF 250 01:11.6 15 Connor TOWILL (NSW) KTM SXF 250 01:15.3 16 Finley MANSON (NSW) KTM SXF 250 01:19.7 17 Lachlan MORRIS (NSW) KTM SXF 125 01:26.5 18 Zac O’LOAN (QLD) KTM SXF 250 01:36.3 19 Casey WILMINGTON (QLD) Husqvarna FC 150 01:40.0 20 Jett WILLIAMS (QLD) KTM SXF 250 01:45.7 21 Travis LINDSAY (NSW) KTM SXF 250 01:16.9 22 Deegan ROSE (QLD) Husqvarna FC 250 01:47.9 23 Ryan VAN DEVENTER (NT) Yamaha YZF 250 01:50.5 24 Joel FREIBERG (QLD) KTM SXF 250 01:52.9 25 Cody GRIFFITHS (QLD) Yamaha YZF 250 02:01.6 26 Logan DENIZE (VIC) KTM SXF 250 02:04.2 27 Logan SMITH (QLD) Husqvarna FC 250 1 Lap 28 Baylin TOWNSEND (VIC) KTM SXF 250 1 Lap 29 Beau TATE (QLD) Yamaha YZF 250 1 Lap 30 Kayden STRODE (VIC) Honda CRF 250 1 Lap 31 Wil CARPENTER (SA) Yamaha YZF 250 1 Lap 32 Jayden BINGER (QLD) KTM SXF 250 1 Lap 33 Jack DENKEL (QLD) GasGas MC 250 1 Lap 34 Kayne SMITH (QLD) Husqvarna FC 250 1 Lap 35 Clyde CAREY (NSW) Yamaha YZF 125 3 Laps DNF Hayden DOWNIE (QLD) GasGas MC 250 4 Laps DNF Jack KENNEY (VIC) KTM SXF 250 4 Laps DNF Frederick TAYLOR (QLD) GasGas MC 250 7 Laps DNF Kynan ROSSANDICH (NSW) KTM SXF 250 8 Laps DNF John ECKEL (QLD) KTM SXF 250 11 Laps

Maxxis MX3 Moto Two Results

Pos Rider Bike Gap 1 Jake CANNON (QLD) Yamaha YZF 250 2 Byron DENNIS (NSW) GasGas MC 250 12.372 3 Travis OLANDER (NSW) Husqvarna FC 250 15.891 4 Liam OWENS (QLD) Husqvarna FC 250 36.748 5 Jack MATHER (QLD) Husqvarna FC 250 14.795 6 Kobe DREW (QLD) Yamaha YZF 250 15.288 7 Connor TOWILL (NSW) KTM SXF 250 40.138 8 Cambell WILLIAMS (NSW) Kawasaki KX 250 40.571 9 Koby HANTIS (NSW) Yamaha YZF 250 41.614 10 Kayd KINGSFORD (NSW) Yamaha YZF 250 52.68 11 Seth BURCHELL (NSW) Yamaha YZF 250 01:01.3 12 Finley MANSON (NSW) KTM SXF 250 01:14.4 13 Rian KING (NZ) KTM SXF 250 56.471 14 Deacon PAICE (WA) Yamaha YZF 250 01:19.3 15 Jett WILLIAMS (QLD) KTM SXF 250 01:33.3 16 Travis LINDSAY (NSW) KTM SXF 250 01:35.5 17 Casey WILMINGTON (QLD) Husqvarna FC 150 01:45.3 18 Kayden STRODE (VIC) Honda CRF 250 01:46.3 19 Ryan VAN DEVENTER (NT) Yamaha YZF 250 01:53.3 20 Zac O’LOAN (QLD) KTM SXF 250 02:03.5 21 Deegan ROSE (QLD) Husqvarna FC 250 02:05.5 22 Joel FREIBERG (QLD) KTM SXF 250 1 Lap 23 Logan DENIZE (VIC) KTM SXF 250 1 Lap 24 Seth SHACKLETON (WA) Honda CRF 250 1 Lap 25 Baylin TOWNSEND (VIC) KTM SXF 250 1 Lap 26 Cody GRIFFITHS (QLD) Yamaha YZF 250 1 Lap 27 Logan SMITH (QLD) Husqvarna FC 250 1 Lap 28 Wil CARPENTER (SA) Yamaha YZF 250 1 Lap 29 Beau TATE (QLD) Yamaha YZF 250 1 Lap 30 Jack DENKEL (QLD) GasGas MC 250 1 Lap 31 Jayden BINGER (QLD) KTM SXF 250 1 Lap 32 Kayne SMITH (QLD) Husqvarna FC 250 1 Lap DNF Jack KENNEY (VIC) KTM SXF 250 2 Laps DNF Clyde CAREY (NSW) Yamaha YZF 125 6 Laps DNF Angus PEARCE (TAS) Honda CRF 250 10 Laps DNF Lachlan MORRIS (NSW) KTM SXF 125 11 Laps

Maxxis MX3 Round Points

Pos Rider Man. R1 R2 Total 1 Byron DENNIS GasGas 22 22 44 2 Jack MATHER Husqvarna 25 16 41 3 Liam OWENS Husqvarna 20 18 38 4 Jake CANNON Yamaha 10 25 35 5 Cambell WILLIAMS Kawasaki 18 13 31 6 Kobe DREW Yamaha 15 15 30 7 Travis OLANDER Husqvarna 8 20 28 8 Koby HANTIS Yamaha 16 12 28 9 Kayd KINGSFORD Yamaha 13 11 24 10 Seth BURCHELL Yamaha 12 10 22 11 Rian KING KTM 14 8 22 12 Connor TOWILL KTM 6 14 20 13 Deacon PAICE Yamaha 9 7 16 14 Finley MANSON KTM 5 9 14 15 Seth SHACKLETON Honda 11 11 16 Jett WILLIAMS KTM 1 6 7 17 Angus PEARCE Yamaha 7 7 18 Casey WILMINGTON Husqvarna 2 4 6 19 Travis LINDSAY KTM 5 5 20 Zac O’LOAN KTM 3 1 4 21 Lachlan MORRIS KTM 4 4 22 Kayden STRODE Honda 3 3 23 Ryan VAN DEVENTER Yamaha 2 2

Maxxis MX3 Championship Points