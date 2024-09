2024 IDEMITSU FIM Asia Road Racing Championships

Round Five – Sepang International Circuit, Malaysia

Asia Superbike 1000cc Race One

Yuki Kunii did the double at Round Five of the 2024 IDEMITSU FIM Asia Road Racing Championships at Sepang International Circuit dominating both races and walking away with a two-point lead in the standings over Andi Farid. Azlan Kamaruzaman and Nakarin Atiratphuvapat rounded out the podium in race one.

In race two it was Atiratphuvapat and Hafizh Syrahrin, on the minor podium steps. Syrahrin holds third in the standings, three points behind Farid.

Asia Superbike 1000 cc Race One Results

Pos Rider Nat Bike Time/Gap 1 YUKI KUNII JPN HONDA CBR1000RR- R 25:31.250 2 AZLAN SHAH KAMARUZAMAN MAS BMW M1000 RR +3.162 3 NAKARIN ATIRATPHUVAPAT THA HONDA CBR1000RR- R +4.851 4 ANDI FARID IZDIHAR INA HONDA CBR1000RR- R +6.857 5 HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH MAS DUCATI PANIGALE V4R +6.941 6 MD ZAQHWAN BIN ZAIDI MAS HONDA CBR1000RR- R +10.942 7 SOICHIRO MINAMIMOTO JPN YAMAHA YZF R1M +13.562 8 KASMA DANIEL KASMAYUDIN MAS YAMAHA YZF R1M +16.114 9 SHO NISHIMURA JPN BMW M1000 RR +18.377 10 MD. IBRAHIM MD NORRODIN MAS DUCATI PANIGALE +34.823 11 OSAMA MAREAI YEM YAMAHA YZF R1M +1:13.218 12 TEO YEW JOE MAS BMW M1000 RR +1:23.166 KOSUKE SAKUMOTO JPN HONDA CBR1000RR- R DNF CHIANG CHIH YING TPE YAMAHA YZF R1M DNF

Asia Superbike 1000 cc Race Two Results

Pos Rider Nat Bike Gap 1 YUKI KUNII JPN HONDA CBR1000RR- R 25:26.318 2 NAKARIN ATIRATPHUVAPAT THA HONDA CBR1000RR- R +2.820 3 HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH MAS DUCATI PANIGALE V4R +3.957 4 AZLAN SHAH KAMARUZAMAN MAS BMW M1000 RR +10.342 5 ANDI FARID IZDIHAR INA HONDA CBR1000RR- R +10.388 6 MD ZAQHWAN BIN ZAIDI MAS HONDA CBR1000RR- R +13.570 7 KASMA DANIEL KASMAYUDIN MAS YAMAHA YZF R1M +20.543 8 SOICHIRO MINAMIMOTO JPN YAMAHA YZF R1M +20.902 9 SHO NISHIMURA JPN BMW M1000 RR +23.004 10 MD. IBRAHIM MD NORRODIN MAS DUCATI PANIGALE V4R +40.475 11 KOSUKE SAKUMOTO JPN HONDA CBR1000RR- R +59.235 12 OSAMA MAREAI YEM YAMAHA YZF R1M +1:00.152 DNF TEO YEW JOE MAS BMW M1000 RR DNF

Asia Superbike 1000 cc Standings

Pos. Name Nat. R1 R2 Total 1 YUKI KUNII JPN 25 25 142 2 ANDI FARID IZDIHAR INA 13 11 140 3 HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH MAS 11 16 137 4 NAKARIN ATIRATPHUVAPAT THA 16 20 128 5 AZLAN SHAH KAMARUZAMAN MAS 20 13 115 6 SOICHIRO MINAMIMOTO JPN 10 8 103 7 MD ZAQHWAN BIN ZAIDI MAS 11 10 89 8 SHO NISHIMURA JPN 8 7 70 9 LACHLAN EPIS AUS – – 67 10 KASMA DANIEL KASMAYUDIN MAS 9 9 67 11 TEO YEW JOE MAS 5 3 34 12 OSAMA MAREAI YEM 6 4 34 13 PASSAWIT THITIVARARAK THA – – 21 14 MARKUS REITERBERGER GER – – 19 15 MD. IBRAHIM MD NORRODIN MAS 7 6 13 16 SHOTA YOKOYAMA JPN – – 12 17 CHIANG CHIH YINH TPE DNF – 9 18 ERIC SAPUTRA INA – – 9 19 CHEN HONG YAN CHN – – 5 20 KOSUKE SAKUMOTO JPN DNF 5 5

SuperSports 600 cc Race One Results

Pos Rider Nat Model Gap 1 MUHAMMAD HELMI AZMAN MAS HONDA CBR600RR 21:54.779 2 APIWATH WONGTHANANON THA YAMAHA YZFR6 +0.732 3 KIATTISAK SINGHAPONG THA HONDA CBR600RR +9.646 4 AZROY HAKEEM ANUAR MAS HONDA CBR600RR +9.834 5 VEDA EGA PRATAMA INA HONDA CBR600RR +9.887 6 MCKINLEY KYLE PAZ PHI YAMAHA YZF R6 +13.682 7 RHEZA DANICA AHRENS INA HONDA CBR600RR +13.868 8 KENGO NAGAO JPN YAMAHA YZF R6 +14.657 9 WAHYU NUGROHO INA YAMAHA YZF R6 +29.506 10 SHA JUNTONG CHN YAMAHA YZF R6 +41.401 11 MOHAMMAD ADENANTA PUTRA INA HONDA CBR600RR 2 Laps DNF THANAT LAOONGPLIO THA HONDA CBR600RR DNF

SuperSports 600 cc Race Two Results

POS. Rider Nat Model Gap 1 AZROY HAKEEM ANUAR MAS HONDA CBR600RR 22:01.801 2 MOHAMMAD ADENANTA PUTRA INA HONDA CBR600RR 0.089 3 VEDA EGA PRATAMA INA HONDA CBR600RR 0.549 4 MCKINLEY KYLE PAZ PHI YAMAHA YZFR6 0.957 5 APIWATH WONGTHANANON THA YAMAHA YZF R6 0.993 6 THANAT LAOONGPLIO THA HONDA CBR600RR 2.049 7 KIATTISAK SINGHAPONG THA HONDA CBR600RR 2.678 8 MUHAMMAD HELMI AZMAN MAS HONDA CBR600RR 2.697 9 KENGO NAGAO JPN YAMAHA YZF R6 8.321 10 WAHYU NUGROHO INA YAMAHA YZFR6 9.125 11 SHA JUNTONG CHN YAMAHA YZF R6 27.328 DNF RHEZA DANICA AHRENS INA HONDA CBR600RR DNF

SuperSports 600 cc Standings

Pos. Name Nat. R1 R2 Total 1 APIWATH WONGTHANANON THA 20 11 155 2 MOHAMMAD ADENANTA PUTRA INA 5 20 141 3 AZROY HAKEEM ANUAR MAS 13 25 122 4 MUHAMMAD HELMI AZMAN MAS 25 8 113 5 KIATTISAK SINGHAPONG THA 16 9 99 6 VEDA EGA PRATAMA INA 11 16 89 7 RHEZA DANICA AHRENS INA 9 DNF 77 8 KENGO NAGAO JPN 8 7 73 9 MCKINLEY KYLE PAZ PHI 10 13 73 10 THANAT LAOONGPLIO THA DNF 10 68 11 WAHYU NUGROHO INA 7 6 63 12 SHA JUNTONG CHN 6 5 44 13 REY MATSUOKA JPN – – 27 14 FADILLAH ARBI ADITAMA INA – – 19 15 SHINYA MIKAMI JPN – – 6 16 JIA YI FENG CHN – – 5 17 ZHOU FENG LONG CHN – – 4

Asia Production 250 cc Race One

POS. Rider Nat Model Gap 1 HERJUN ATNA FIRDAUS INA HONDA CBR250RR 19:36.164 2 AIKI IYOSHI JPN KAWASAKI ZX25R 0.005 3 MUHAMMAD SYARIFUDDIN AZMAN MAS HONDA CBR250RR 0.766 4 MUHAMMAD IRFAN HAYKHAL MAS HONDA CBR250RR 1.027 5 MUHAMMAD KIANDRA RAMADHIPA INA HONDA CBR250RR 1.779 6 GERRY SALIM INA HONDA CBR250 RR 18.728 7 NGUYEN HUU TRI VIE HONDA CBR250 RR 18.775 8 WARIT THONGNOPPAKUN THA HONDA CBR250 RR 18.950 9 EMIL IDZHAR EZUAN MAS YAMAHA YZF R3 19.755 10 GAO ZIANG CHN YAMAHA YZF R3 20.015 11 MD JAZIL JURAIMI SIN YAMAHA YZF R3 20.037 12 MUHAMMAD DIANDRA TRIHARDIKA INA KAWASAKI ZX25R 20.436 13 PIYAWAT PATOOMYOS THA HONDA CBR250 RR 20.523 14 WATCHARIN TUBTIMON THA HONDA CBR250 RR 20.589 15 KAVIN SAMAAR QUINTAL IND HONDA CBR250 RR 31.851 16 WANG JIA DONG CHN YAMAHA YZF R3 37.408 17 SHUN CHENG ZHANG CHN YAMAHA YZF R3 37.869 18 ALFRED JAKOB SABLAYA PHI HONDA CBR250 RR 44.968 19 MOHSIN PARAMBAN IND HONDA CBR250 RR 45.688 20 CAO VIET NAM VIE HONDA CBR250 RR 48.205 21 MUHAMMAD FAEROZI TOREQOTTULLAH INA YAMAHA YZF R3 58.028 DNF LEONG NANG TSE HKG YAMAHA YZF R3 DNF ALLWIN XAVIER IND HONDA CBR250 RR DNF CANDRA HERMAWAN INA YAMAHA YZF R3 DNF

Asia Production 250 cc Race Two

POS. Rider Nat Model Gap 1 MUHAMMAD FAEROZI TOREQOTTULLAH INA YAMAHA YZF R3 19:37.060 2 AIKI IYOSHI JPN KAWASAKI ZX25R 0.013 3 CAO VIET NAM VIE HONDA CBR250 RR 0.259 4 HERJUN ATNA FIRDAUS INA HONDA CBR250 RR 2.027 5 EMIL IDZHAR EZUAN MAS YAMAHA YZF R3 2.028 6 CANDRA HERMAWAN INA YAMAHA YZF R3 2.033 7 GERRY SALIM INA HONDA CBR250 RR 2.242 8 MUHAMMAD SYARIFUDDIN AZMAN MAS HONDA CBR250 RR 2.289 9 MUHAMMAD IRFAN HAYKHAL MAS HONDA CBR250 RR 2.324 10 WATCHARIN TUBTIMON THA HONDA CBR250 RR 8.501 11 WARIT THONGNOPPAKUN THA HONDA CBR250 RR 8.516 12 NGUYEN HUU TRI VIE HONDA CBR250 RR 17.757 13 MUHAMMAD DIANDRA TRIHARDIKA INA KAWASAKI ZX25R 17.951 14 GAO ZIANG CHN YAMAHA YZF R3 18.611 15 ALLWIN XAVIER IND HONDA CBR250 RR 20.059 16 KAVIN SAMAAR QUINTAL IND HONDA CBR250 RR 25.026 17 MD JAZIL JURAIMI SIN YAMAHA YZF R3 28.890 18 PIYAWAT PATOOMYOS THA HONDA CBR250 RR 29.991 19 WANG JIA DONG CHN YAMAHA YZF R3 31.395 20 SHUN CHENG ZHANG CHN YAMAHA YZF R3 32.776 21 LEONG NANG TSE HKG YAMAHA YZF R3 45.534 22 ALFRED JAKOB SABLAYA PHI HONDA CBR250 RR 45.809 23 MOHSIN PARAMBAN IND HONDA CBR250 RR 48.649

Asia Production 250 cc Standings – Top 20

Pos. Name Nat. R1 R2 Total 1 HERJUN ATNA FIRDAUS INA 25 13 132 2 MUHAMMAD KIANDRA RAMADHIPA INA 11 – 122 3 MUHAMMAD FAEROZI TOREQOTTULLA INA 0 25 120 4 MUHAMMAD SYARIFUDDIN AZMAN MAS 16 8 100 5 AIKI IYOSHI JPN 20 20 98 6 ARAI AGASKA DIBANI LAKSANA INA – – 89 7 CAO VIET NAM VIE 0 16 77 8 WARIT THONGNOPPAKUN THA 8 5 64 9 PIYAWAT PATOOMYOS THA 3 0 43 10 MUHAMMAD IRFAN HAYKHAL MAS 13 7 38 11 REYNALDO C. RATUKORE INA – – 38 12 NGUYEN HUU TRI VIE 9 4 32 13 CANDRA HERMAWAN INA DNF 10 31 14 RYOTA OGIWARA JPN – – 30 15 NGUYEN TON ANH PHU VIE – – 29 16 ALFONSI REI SANTOS DAQUIGAN PHI – – 26 17 WATCHARIN TUBTIMON THA 2 6 25 18 MUHAMMAD DIANDRA TRIHARDIKA INA 4 3 20 19 GERRY SALIM INA 10 9 19 20 EMIL IDZIHAR EZUAN MAS 7 11 18

Underbone 150 cc Race One

POS. Rider Nat Model Gap 1 FAHMI BASAM INA YAMAHA MX KING 150 15:39.057 2 GUPITA KRESNA WARDHANA INA YAMAHA SNIPER 150 0.025 3 MD SHAHROL SYAZRAS MAS HONDA RSX150 R 0.102 4 HUSNI ZAINUL FUADZY INA YAMAHA MX KING 150 0.109 5 PEERAPONG LUIBOONPENG THA YAMAHA Y15 ZR 0.244 6 DIMAS JULI ATMOKO INA YAMAHA Y15 ZR 0.368 7 GIAN CARLO MAURICIO PHI YAMAHA SNIPER 150 0.466 8 MASATO FERNANDO PHI YAMAHA SNIPER 150 0.575 9 JOHN EMERSON INGUITO PHI YAMAHA SNIPER 150 0.876 10 FARRES PUTRA MOHD FADHILL MAS YAMAHA Y15 ZR 1.247 11 MD IDIL FITRI MAHADI MAS YAMAHA Y15 ZR 1.388 12 REYKAT YUSUF FADILAH INA HONDA RSX150 R 1.496 13 NAZIRUL IZZAT MD BAHAUDDIN MAS YAMAHA Y15 ZR 2.711 14 AHMAD FAZRUL SHAM MAS YAMAHA Y15 ZR 5.125 15 HAFIZD FAHRIL RASYADAN INA HONDA RSX150 R 9.454 16 ADYTYA FAUZI INA YAMAHA MX KING 150 10.213 17 MD AKID AZIZ MAS YAMAHA Y15 ZR 11.820 18 AHMAD AFIF AMRAN MAS YAMAHA Y15 ZR 16.359 19 MD SYAFIQ ROSLI MAS YAMAHA Y15 ZR 30.527 20 WAHYU AJI TRILAKSANA INA YAMAHA MX KING 150 31.942 DNF MD IQBAL AMRI ABDUL MALEK MAS YAMAHA Y15 ZR DNF MD ADIE PUTRA SUKARNO MAS YAMAHA SNIPER 150 DNF M. MUROBBIL VITTONI INA YAMAHA MX KING 150 DNF

Underbone 150 cc Race Two

POS. Rider Nat Model Gap 1 AHMAD FAZRUL SHAM MAS YAMAHA Y15 ZR 15:41.525 2 ADYTYA FAUZI INA YAMAHA MX KING 150 0.526 3 NAZIRUL IZZAT MD BAHAUDDIN MAS YAMAHA Y15 ZR 0.529 4 MASATO FERNANDO PHI YAMAHA SNIPER 150 0.764 5 HUSNI ZAINUL FUADZY INA YAMAHA MX KING 150 0.815 6 FAHMI BASAM INA YAMAHA MX KING 150 0.850 7 M. MUROBBIL VITTONI INA YAMAHA MX KING 150 0.874 8 GUPITA KRESNA WARDHANA INA YAMAHA SNIPER 150 0.972 9 MD AKID AZIZ MAS YAMAHA Y15 R 1.009 10 MD ADIE PUTRA SUKARNO MAS YAMAHA SNIPER 150 1.107 11 JOHN EMERSON INGUITO PHI YAMAHA SNIPER 150 1.131 12 MD SHAHROL SYAZRAS MAS HONDA RSX150 R 1.283 13 WAHYU AJI TRILAKSANA INA YAMAHA MX KING 150 1.295 14 REYKAT YUSUF FADILAH INA HONDA RSX150 R 1.433 15 FARRES PUTRA MOHD FADHILL MAS YAMAHA Y15 ZR 2.046 16 PEERAPONG LUIBOONPENG THA YAMAHA Y15 ZR 2.064 17 DIMAS JULI ATMOKO INA YAMAHA Y15 2.089 18 GIAN CARLO MAURICIO PHI YAMAHA SNIPER 150 2.152 19 HAFIZD FAHRIL RASYADAN INA HONDA RSX150 R 28.285 DNF MD IDIL FITRI MAHADI MAS YAMAHA Y15 ZR DNF MD SYAFIQ ROSLI MAS YAMAHA Y15 ZR DNF DNS AHMAD AFIF AMRAN MAS YAMAHA Y15 ZR DNS

Underbone 150 cc Standings – Top 20

Pos. Name Nat. R1 R2 Total 1 MD AKID AZIZ MAS 0 7 115 2 FAHMI BASAM INA 25 10 114 3 ADYTYA FAUZI INA 0 20 103 4 NAZIRUL IZZAT MD BAHAUDDIN MAS 3 16 96 5 GUPITA KRESNA WARDHANA INA 20 8 84 6 M. MUROBBIL VITTONI INA DNF 9 74 7 AHMAD FAZRUL SHAM MAS 2 25 64 8 HUSNI ZAINUL FUADZY INA 13 11 55 9 GIAN CARLO MAURICIO PHI 9 0 51 10 WAHYU AJI TRILAKSANA INA 0 3 50 11 PEERAPONG LUIBOONPENG THA 11 0 47 12 JOHN EMERSON INGUITO PHI 7 5 46 13 MD SYAFIQ ROSLI MAS 0 DNF 41 14 AHMAD AFIF AMRAN MAS 0 DNS 41 15 MASATO FERNANDO PHI 8 13 37 16 REYKAT YUSUF FADILAH INA 4 2 35 17 FARRES PUTRA MOHD FADHILL MAS 6 1 34 18 APRIL KING MASCARDO PHI – – 29 19 DIMAS JULI ATMOKO INA 10 0 29 20 MD SHAHROL SYAZRAS MAS 16 4 20

TVS Asia One Make Championship Race One

POS. Rider Nat Gap 1 Hiroki Ono JPN 14:24.182 2 Rocco Sessler GER 0.172 3 Mohd Ramdan Rosli MAS 0.321 4 Chiranth Vishwanath IND 0.377 5 Vorapong Malahuan THA 0.518 6 Md Muzakkir Mohamed MAS 4.839 7 Decky Tiarno Aldy INA 5.550 8 Casey Edward Clamor PHI 22.266 DNF Sarthak Chavan IND DNF Atih Kanghair THA DNF Kim Min Jae KOR DNF K Y Ahamed IND DNF Mohamad Ervin Ekhsan SIN DNF DNS Riichi Takahira JPN

TVS Asia One Make Championship Race Two

POS. Rider Nat Gap 1 Rocco Sessler GER 14:31.021 2 Vorapong Malahuan THA 0.090 3 Sarthak Chavan IND 0.203 4 Md Muzakkir Mohamed MAS 0.246 5 Decky Tiarno Aldy INA 4.368 6 Chiranth Vishwanath IND 4.979 7 K Y Ahamed IND 12.166 8 Kim Min Jae KOR 15.055 9 Mohamad Ervin Ekhsan SIN 41.371 10 Hiroki Ono JPN 1 Lap DNF Mohd Ramdan Rosli MAS DNF Casey Edward Clamor PHI DNF Atih Kanghair THA DNF

TVS Asia One Make Championship Standings