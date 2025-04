2025 Australian ProMX Championships

Round Two – Appin

Honda riders claimed the top step of the podium across the three main classes at Appin on the weekend as the second round of the Australian ProMX Championships unfolded.

Under ideal racing, Appin’s hillside circuit saw intense racing from the first gate-drop, as Kyle Webster and Brodie Connolly claimed perfect scorecards in the Kawasaki MX1 and Pirelli MX2 classes, while Kayd Kingsford secured the MAXXIS MX3 round win on countback.

Young Blake Bohannon added a dash of blue to the final results, with the Yamaha rider winning the Fox Racing MX85 class and taking the series lead.

The third round of the 2025 Penrite ProMX Championship, presented by AMX Superstores, will be held in Gillman, SA, on April 27.

Kawasaki MX1 Championship

Appin proved to be the perfect platform for Boost Mobile Honda Racing’s Kyle Webster to bounce back from his disappointing DNF during Wonthaggi’s second moto. The defending champion topped every session and moto despite some furious battles with series leader Jed Beaton all day.

Webster stormed to the top of the Top 10 Super Pole Shootout, finishing the session with a lap time of 1:37.751. Penrite Racing Empire Kawasaki rider Luke Clout was able to get the better of championship leader Beaton (Monster Energy CDR Yamaha) to take P2 but was still 0.23s off Webster’s best time.

KTM Racing Team duo Nathan Crawford and Kirk Gibbs finished the session fourth and fifth-fastest, respectively.

MX1 Qualifying

Pos Rider Bike Time/Gap 1 K. Webster Hon 1m37.875 2 J. Beaton Yam +0.343 3 L. Clout Kaw +0.646 4 M. Purvis Yam +0.699 5 N. Crawford KTM +0.784 6 K. Gibbs KTM +1.205 7 L. Jackson Hon +2.827 8 L. Rogers Yam +3.021 9 W. Todd Hon +3.031 10 R. Duffy Hus +3.517 11 J. Evans Kaw +3.782 12 Z. Watson Tri +3.943 13 T. Waters Hus +4.222 14 C. Rossandich KTM +4.358 15 C. O’Loan Yam +4.829 16 C. Holroyd Yam +4.921 17 H. McKay Gas +4.988 18 C. Burns Hon +5.137 19 B. Ognenis Yam +5.313 20 J. Simpson Tri +5.337 21 S. Ward Hon +7.023 22 J. Sweet Yam +7.478 23 B. Steel Yam +7.481 24 J. Campbell KTM +8.342 25 J. Cigliano Kaw +9.003 26 B. Ninness KTM +9.603 27 J. Bishop Yam +9.849 28 S. Jackson Tri +10.001 29 L. Sayer Yam +10.366 30 K. Orchard Yam +10.380 31 J. Byrne Tri +10.774 32 J. Davison Kaw +13.817 33 S. Hardman Sta +38.216

MX1 Pole Shootout

Pos Rider Bike Time/Gap 1 K. Webster Hon 1m38.751 2 L. Clout Kaw +0.234 3 J. Beaton Yam +0.287 4 N. Crawford KTM +0.940 5 K. Gibbs KTM +2.333 6 L. Jackson Hon +3.112 7 R. Duffy Hus +3.127 8 M. Purvis Yam +3.683 9 W. Todd Hon +4.151 10 L. Rogers Yam +4.586

MX1 Races

On a freshly-watered track, Clout barged his way to the holeshot in the opening moto, as the two title favourites, Beaton and Webster, found themselves in fifth and sixth.

Webster charged to the front, clearing riders quickly and took control of the race, with Beaton hot on his heels.

Despite some desperate late efforts by Beaton, Webster took the moto win by just 1.2 seconds, while a tenacious Clout finished third. Crawford and Gibbs diced all race on their way to P4 and P5.

On a rough, demanding circuit, Webster hung on to win an absolute cracking second moto that went down to the wire.

Crawford snatched the holeshot and held the lead for about half the moto but succumbed to Beaton and Webster, who then went toe-to-toe for the race’s remainder.

Webster fought off an all-out charge from Beaton to claim a 1.1-second victory and clean-sweep the day’s motos, while Clout pushed hard to finish third.

Crawford and Repco Honda Racing’s Wilson Todd completed the top five.

Webster, Beaton and Clout filled the round podium, while Beaton (91 points) retains his championship lead over Clout (76). Webster has made big moves up the standings, now third on 75 points.

MX1 Moto One

Pos Rider Bike Time/Gap 1 K. Webster Hon 27m29.958 2 J. Beaton Yam +1.201 3 L. Clout Kaw +12.887 4 N. Crawford KTM +22.314 5 K. Gibbs KTM +23.923 6 L. Rogers Yam +56.212 7 T. Waters Hus +1m01.127 8 W. Todd Hon +1m13.519 9 L. Jackson Hon +1m19.270 10 R. Duffy Hus +1m20.613 11 Z. Watson Tri +1m21.451 12 H. McKay Gas +1m27.596 13 C. Holroyd Yam +1m29.879 14 J. Evans Kaw +1m38.378 15 B. Ognenis Yam +1m41.460 16 J. Simpson Tri +1m44.147 17 C. Burns Hon 1 Lap 18 J. Sweet Yam 1 Lap 19 C. Rossandich KTM 1 Lap 20 J. Campbell KTM 1 Lap 21 C. O’Loan Yam 1 Lap 22 S. Ward Hon 1 Lap 23 J. Bishop Yam 1 Lap 24 J. Cigliano Kaw 1 Lap 25 B. Steel Yam 1 Lap 26 L. Sayer Yam 1 Lap 27 B. Ninness KTM 1 Lap 28 K. Orchard Yam 1 Lap 29 S. Jackson Tri 1 Lap 30 J. Davison Kaw 2 Laps 31 J. Byrne Tri 2 Laps DNF S. Hardman Sta DNF

MX1 Moto Two Results

Pos Rider Bike Time/Gap 1 K. Webster Hon 27m47.114 2 J. Beaton Yam +1.129 3 L. Clout Kaw +11.716 4 N. Crawford KTM +25.040 5 W. Todd Hon +1m04.301 6 L. Rogers Yam +1m06.751 7 J. Evans Kaw +1m18.725 8 Z. Watson Tri +1m19.802 9 T. Waters Hus +1m20.898 10 H. McKay Gas +1m25.516 11 B. Ognenis Yam +1m29.873 12 J. Simpson Tri +1m41.921 13 C. Burns Hon +1m50.909 14 C. O’Loan Yam 1 Lap 15 J. Sweet Yam 1 Lap 16 R. Duffy Hus 1 Lap 17 C. Rossandich KTM 1 Lap 18 C. Holroyd Yam 1 Lap 19 J. Campbell KTM 1 Lap 20 S. Ward Hon 1 Lap 21 B. Steel Yam 1 Lap 22 J. Cigliano Kaw 1 Lap 23 B. Ninness KTM 1 Lap 24 J. Bishop Yam 1 Lap 25 S. Jackson Tri 1 Lap 26 K. Orchard Yam 1 Lap 27 J. Byrne Tri 1 Lap 28 L. Sayer Yam 2 Laps 29 J. Davison Kaw 2 Laps DNF L. Jackson Hon DNF DNF S. Hardman Sta DNF

MX1 Round Points

Pos Rider Bike M1 M2 Points 1 K. Webster Hon 25 25 50 2 J. Beaton Yam 22 22 44 3 L. Clout Kaw 20 20 40 4 N. Crawford KTM 18 18 36 5 L. Rogers Yam 15 15 30 6 W. Todd Hon 13 16 29 7 T. Waters Hus 14 12 26 8 Z. Watson Tri 10 13 23 9 J. Evans Kaw 7 14 21 10 H. McKay KTM 9 11 20 11 B. Ognenis Yam 6 10 16 12 R. Duffy Hus 11 5 16 13 K. Gibbs KTM 16 16 14 J. Simpson Tri 5 9 14 15 C. Burns Hon 4 8 12 16 L. Jackson Hon 12 12 17 C. Holroyd Yam 8 3 11 18 J. Sweet Yam 3 6 9 19 C. O’Loan Yam 7 7 20 C. Rossandich KTM 2 4 6 21 J. Campbell KTM 1 2 3 22 S. Ward Hon 1 1

MX1 Championship Points

Pos Rider Bike Points 1 J. Beaton Yam 91 2 L. Clout Kaw 76 3 K. Webster Hon 75 4 N. Crawford KTM 73 5 L. Rogers Yam 58 6 W. Todd Hon 56 7 Z. Watson Tri 51 8 K. Gibbs KTM 47 9 T. Waters Hus 42 10 R. Duffy Hus 41 11 J. Evans Kaw 36 12 H. McKay KTM 35 13 M. Purvis Yam 32 14 B. Ognenis Yam 29 15 L. Jackson Hon 27 16 C. Burns Hon 27 17 C. O’Loan Yam 20 18 J. Simpson Tri 18 19 J. Sweet Yam 15 20 C. Holroyd Yam 11 21 C. Rossandich KTM 8 22 K. Drew Yam 6 23 L. Atkinson Hon 5 24 J. Campbell KTM 3 25 S. Ward Hon 2

Pirelli MX2 Championship

Despite some late controversy, it was another perfect day for Polyflor Honda Racing’s Brodie Connolly, who dominated the day’s proceedings and maintained his perfect winning record so far this year.

New Zealand’s Connolly was on another level in qualifying, setting a searing lap-time of 1:37.623 that saw him claim pole by almost 1.6s over Monster Energy Yamalube Yamaha’s Ryder Kingsford, while Kingsford’s team-mate Jayce Cosford claimed third pick of the gate.

MX2 Qualifying

Pos Rider Bike Time/Gap 1 B. Connolly Hon 1m37.623 2 R. Kingsford Yam +1.609 3 J. Cosford Yam +2.168 4 B. Dennis KTM +2.995 5 N. Ferguson KTM +3.269 6 S. Burchell Yam +3.387 7 R. Budd Hus +3.423 8 A. Larwood Hon +3.572 9 R. Alexanderson Kaw +4.335 10 T. Olander Tri +4.502 11 C. Bourke Hon +5.212 12 K. Barham Kaw +5.217 13 J. Kukas Hus +5.580 14 R. Fitzpatrick KTM +5.876 15 B. Flynn Yam +6.211 16 C. Cannon Hon +6.250 17 R. Fairbrother KTM +6.274 18 R. King Hon +6.351 19 T. Kean Tri +6.671 20 C. Griffiths Yam +7.099 21 S. Larsen Yam +7.472 22 D. Paice Tri +7.632 23 J. West Yam +7.879 24 I. Ferguson KTM +8.075 25 A. Jones Kaw +8.323 26 J. Kenney Gas +8.508 27 H. Groundwater Hon +8.693 28 P. Martin Hus +8.783 29 J. Cornwall Tri +10.985 30 N. Medson Yam +11.467 31 J. Phillips Yam +12.349 32 C. Adams Tri +12.573 33 M. Peluso KTM +12.603 34 A. Bloom Yam +15.598 35 L. Sands Yam +15.677 36 T. Owen Yam +16.016 37 S. Armstrong KTM +18.863 38 C. Gray Hon +18.996 39 T. Gadsden Kaw +19.151 40 R. Lehrer KTM +20.893 DNQ J. Howard Hon DNQ DNQ F. Shrimpton Tri DNQ

MX2 Races – Updated

Following a successful protest, results have been amended in the Pirelli MX2 class at round two of the 2025 Penrite ProMX Championship presented by AMX Superstores in Appin on Sunday, April 13. In the second MX2 moto, Brodie Connolly (Honda), who crossed the finish line at the head of the field, was demoted two positions by the Clerk of Course – into third – for course cutting.

That decision was subsequently reversed by the Clerk of Course, but later reinstated after a successful protest. As a result, Ryder Kingsford (Yamaha) was declared the winner of the second MX2 moto, with Alex Larwood (Honda) and Connolly second and third.

Kingsford (47pts) provisionally won the round ahead of Connolly (45pts) and Larwood (38pts). The provisional championship standings in MX2 now have Connolly leading on 95pts, with Kingsford on 91pts and Larwood on 78pts.

Connolly carried that form into the opening MX2 moto, where he grabbed the holeshot and raced out to a 6.6-second victory.

Kingsford threw down the fastest lap of the race as he came from back in the pack to finish P2, ahead of Bulk Nutrients Echuca Yamaha’s Seth Burchell.

A good bounce-back ride from Rhys Budd (Raceline Husqvarna TDUB Racing) saw him claim fourth, ahead of NFAL Honda Australia’s Alex Larwood.

Despite initially receiving a penalty for course-cutting, Connolly continued his dominance and took the round and second-moto win.

MX2 Moto One

Pos Rider Bike Time/Gap 1 B. Connolly Hon 27m48.050 2 R. Kingsford Yam +6.675 3 S. Burchell Yam +12.157 4 R. Budd Hus +21.258 5 A. Larwood Hon +22.860 6 B. Dennis KTM +26.874 7 N. Ferguson KTM +29.376 8 R. Alexanderson Kaw +30.303 9 J. Cosford Yam +45.870 10 K. Barham Kaw +1m01.967 11 T. Olander Tri +1m02.864 12 C. Bourke Hon +1m13.520 13 R. Fitzpatrick KTM +1m16.999 14 R. King Hon +1m19.442 15 J. Kukas Hus +1m25.311 16 C. Cannon Hon +1m31.190 17 A. Jones Kaw 1 Lap 18 I. Ferguson KTM 1 Lap 19 C. Griffiths Yam 1 Lap 20 B. Flynn Yam 1 Lap 21 T. Kean Tri 1 Lap 22 P. Martin Hus 1 Lap 23 J. Kenney Gas 1 Lap 24 J. West Yam 1 Lap 25 H. Groundwater Hon 1 Lap 26 J. Phillips Yam 1 Lap 27 C. Adams Tri 1 Lap 28 A. Bloom Yam 2 Laps 29 L. Sands Yam 2 Laps 30 S. Armstrong KTM 2 Laps 31 C. Gray Hon 2 Laps 32 R. Fairbrother KTM 2 Laps 33 T. Owen Yam 2 Laps 34 M. Peluso KTM 2 Laps 35 T. Gadsden Kaw 2 Laps 36 R. Lehrer KTM 2 Laps DNF J. Cornwall Tri DNF DNF S. Larsen Yam DNF DNF D. Paice Tri DNF DNF J. Howard Hon DNF

MX2 Moto Two

Pos Rider Bike Time/Gap 1 R. Kingsford Yam 28m18.737 2 A. Larwood Hon +1.608 3 B. Connolly Hon +5.972 4 N. Ferguson KTM +20.775 5 J. Cosford Yam +21.762 6 B. Dennis KTM +24.895 7 S. Burchell Yam +26.111 8 R. Budd Hus +41.088 9 R. Alexanderson Kaw +43.487 10 R. King Hon +54.470 11 K. Barham Kaw +59.880 12 T. Olander Tri +1m02.143 13 B. Flynn Yam +1m09.720 14 R. Fitzpatrick KTM +1m16.135 15 C. Bourke Hon +1m17.230 16 T. Kean Tri +1m22.191 17 D. Paice Tri +1m32.511 18 C. Griffiths Yam +1m41.304 19 A. Jones Kaw +1m54.458 20 S. Larsen Yam 1 Lap 21 J. Kenney Gas 1 Lap 22 P. Martin Hus 1 Lap 23 C. Cannon Hon 1 Lap 24 J. West Yam 1 Lap 25 I. Ferguson KTM 1 Lap 26 H. Groundwater Hon 1 Lap 27 J. Phillips Yam 1 Lap 28 C. Adams Tri 1 Lap 29 A. Bloom Yam 1 Lap 30 T. Owen Yam 2 Laps 31 R. Fairbrother KTM 2 Laps 32 C. Gray Hon 2 Laps 33 L. Sands Yam 2 Laps 34 M. Peluso KTM 2 Laps 35 T. Gadsden Kaw 2 Laps 36 R. Lehrer KTM 2 Laps DNF S. Armstrong KTM DNF DNF J. Kukas Hus DNF

MX2 Round Points

Pos Rider Bike M1 M2 Points 1 R. Kingsford Yam 22 25 47 2 B. Connolly Hon 25 20 45 3 A. Larwood Hon 16 22 38 4 S. Burchell Yam 20 14 34 5 N. Ferguson KTM 14 18 32 6 R. Budd Hus 18 13 31 7 B. Dennis KTM 15 15 30 8 J. Cosford Yam 12 16 28 9 R. Alexanderson Kaw 13 12 25 10 K. Barham Kaw 11 10 21 11 T. Olander Tri 10 9 19 12 R. King Hon 7 11 18 13 R. Fitzpatrick KTM 8 7 15 14 C. Bourke Hon 9 6 15 15 B. Flynn Yam 1 8 9 16 A. Jones Kaw 4 2 6 17 J. Kukas Hus 6 6 18 T. Kean Tri 5 5 19 C. Griffiths Yam 2 3 5 20 C. Cannon Hon 5 5 21 D. Paice Tri 4 4 22 I. Ferguson KTM 3 3 23 S. Larsen Yam 1 1

MX2 Championship Points

Pos Rider Bike Points 1 B. Connolly Hon 95 2 R. Kingsford Yam 91 3 A. Larwood Hon 78 4 B. Dennis KTM 66 5 N. Ferguson KTM 63 6 S. Burchell Yam 61 7 R. Budd Hus 53 8 J. Cosford Yam 51 9 R. Alexanderson Kaw 51 10 C. Bourke Hon 41 11 T. Olander Tri 32 12 R. Fitzpatrick KTM 29 13 J. Kukas Hus 28 14 K. Barham Kaw 21 15 B. Flynn Yam 19 16 R. King Hon 18 17 T. Kean Tri 14 18 D. Paice Hon 12 19 A. Jones Kaw 12 20 H. Yokoyama Hon 9 21 P. Martin Hus 7 22 H. Groundwater Hon 6 23 C. Cannon Hon 5 24 N. Medson Yam 5 25 C. Griffiths Yam 5 26 S. Larsen Yam 4 27 I. Ferguson KTM 3 28 J. Phillips Yam 3 29 B. Hutchins Hus 2

MAXXIS MX3 Championship

A second-moto win saw Honda Racing rider Kayd Kingsford break the three-moto win streak of his title rival Ky Woods and claim the MAXXIS MX3 round win on countback.

Kingsford’s day started well by topping qualifying. His lap-time of 1:41.294 was enough to beat Penrite Racing GO24 Kawasaki-supported rider Cooper Rowe by just 0.15 seconds, while Ky Woods (Monster Energy WBR Yamaha) finished third-quickest.

MX3 Qualifying

Pos Rider Bike Time/Gap 1 K. Kingsford Hon 1:41.294 2 J. Rumens Hus +1.558 3 F. Manson KTM +3.233 4 J. Fuller KTM +3.832 5 M. Compton Hon +4.186 6 C. Rewse Hon +5.393 7 L. Allen Yam +5.456 8 J. Burton Hon +5.871 9 S. Pellicano Yam +6.048 10 B. Townsend KTM +6.161 11 P. Butler KTM +6.273 12 K. Strode Hon +6.417 13 J. Salih Tri +6.424 14 R. Matthews-Taylor Gas +6.749 15 W. Carpenter Yam +6.808 16 L. Farr KTM +6.866 17 C. Eisel KTM +6.959 18 H. Davy Yam +7.317 19 R. Lawler KTM +7.632 20 T. Huston KTM +7.716 21 J. Kolb Hus +7.803 22 T. O’Neill Yam +8.049 23 P. Wolfe Hus +8.328 24 K. Harvey KTM +8.580 25 B. Smith Tri +8.901 26 J. Pollard Yam +9.730 27 D. Sankovic Sta +9.763 28 L. Roche Yam +11.522 29 C. Cadd Hon +12.015 30 J. Sanderson Yam +12.289 31 B. Thompson KTM +13.727 32 X. Moulton Yam +14.103 33 H. Gainfort Hon +16.390

MX3 Races

Woods grabbed the lead early in the opening MX3 moto and stormed to the checkered flag. The red plate-holder finished a comfortable seven seconds ahead of Kingsford, who went down early but recovered well to finish P2, ahead of Husqvarna rider Jack Deveson in third. Holeshot winner Jackson Fuller (KTM) and Rowe rounded out the top five.

Kingsford charged from the holeshot to a 13-second win in the final MX3 moto to take the overall win on countback from second-placed Woods, while Rowe finished the moto in third. Honda’s Jet Alsop and Seth Morrow claimed the remaining top five spots.

Kingsford took the round win from Woods on a countback, with Rowe third overall.

Woods (97 points) retains the championship lead from Kingsford (91), with Alsop third (73).

MX3 Moto One

Pos Rider Bike Time/Gap 1 K. Woods Yam 23:13.168 2 K. Kingsford Hon +6.982 3 J. Deveson Hus +7.742 4 J. Fuller KTM +9.240 5 C. Rowe Kaw +17.679 6 J. Alsop Hon +18.919 7 J. Rumens Hus +35.229 8 R. Burgess KTM +35.949 9 C. Wilmington Hus +39.636 10 S. Shackleton KTM +40.735 11 F. Manson KTM +44.178 12 K. Hantis Yam +50.741 13 B. Townsend KTM +1:02.073 14 L. Allen Yam +1:04.693 15 P. Butler KTM +1:05.217 16 C. Eisel KTM +1:05.883 17 S. Morrow Hon +1:15.391 18 M. Compton Hon +1:21.225 19 H. Davy Yam +1:21.994 20 K. Strode Hon +1:25.946 21 J. Salih Tri +1:27.525 22 D. Kremer Gas +1:32.577 23 W. Carpenter Yam +1:34.914 24 L. Farr KTM +1:38.498 25 C. Rewse Hon +1:39.486 26 O. Kimber KTM +1:44.331 27 J. Burton Hon +1:44.794 28 R. Matthews-Taylor Gas +1:45.463 29 R. Lawler KTM +1:46.208 30 S. Pellicano Yam +1:47.645 31 K. Little Kaw +1:49.742 32 J. Taplin KTM +1:52.397 33 C. Ford KTM 1 Lap 34 J. Chislett Hon 1 Lap 35 J. McHugh Yam 1 Lap 36 R. Jones Hus 1 Lap 37 C. Bowman Hus 1 Lap DNF J. Williams Yam DNF DNF T. Huston KTM DNF DNF H. McInnes Hon DNF

MX3 Moto Two

Pos Rider Bike Time/Gap 1 K. Kingsford Hon 23:11.570 2 K. Woods Yam +13.314 3 C. Rowe Kaw +14.515 4 J. Alsop Hon +16.211 5 S. Morrow Hon +30.582 6 R. Burgess KTM +35.387 7 J. Rumens Hus +37.191 8 J. Fuller KTM +38.043 9 J. Deveson Hus +48.947 10 C. Wilmington Hus +51.021 11 L. Allen Yam +53.877 12 M. Compton Hon +54.551 13 S. Pellicano Yam +56.283 14 S. Shackleton KTM +57.270 15 D. Kremer Gas +1:03.587 16 K. Hantis Yam +1:17.064 17 J. Williams Yam +1:22.441 18 J. Salih Tri +1:23.765 19 C. Rewse Hon +1:26.095 20 B. Townsend KTM +1:28.314 21 P. Butler KTM +1:29.748 22 L. Farr KTM +1:33.433 23 J. McHugh Yam +1:35.112 24 W. Carpenter Yam +1:37.760 25 O. Kimber KTM +1:38.964 26 H. Davy Yam +1:40.104 27 J. Taplin KTM +1:43.047 28 K. Little Kaw +1:43.767 29 C. Bowman Hus +1:45.896 30 R. Jones Hus 1 Lap 31 J. Burton Hon 1 Lap 32 J. Chislett Hon 1 Lap 33 C. Ford KTM 1 Lap 34 C. Eisel KTM 1 Lap 35 R. Clark Kaw 1 Lap DNF F. Manson KTM DNF DNF R. Lawler KTM DNF DNF H. McInnes Hon DNF DNF R. Matthews-Taylor Gas DNF

MX3 Round Points

Pos Rider Bike M1 M2 Points 1 K. Kingsford Hon 22 25 47 2 K. Woods Yam 25 22 47 3 C. Rowe Kaw 16 20 36 4 J. Alsop Hon 15 18 33 5 J. Deveson Hus 20 12 32 6 J. Fuller KTM 18 13 31 7 R. Burgess KTM 13 15 28 8 J. Rumens Hus 14 14 28 9 C. Wilmington Hus 12 11 23 10 S. Morrow KTM 4 16 20 11 S. Shackleton KTM 11 7 18 12 L. Allen Yam 7 10 17 13 K. Hantis Yam 9 5 14 14 M. Compton Hon 3 9 12 15 F. Manson KTM 10 10 16 B. Townsend KTM 8 1 9 17 S. Pellicano Yam 8 8 18 D. Kremer Gas 6 6 19 P. Butler KTM 6 6 20 C. Eisel KTM 5 5 21 J. Williams Yam 4 4 22 J. Salih Tri 3 3 23 C. Rewse Hon 2 2 24 H. Davy Yam 2 2 25 K. Strode Hon 1 1

MX3 Championship Points

Pos Rider Bike Points 1 K. Woods Yam 97 2 K. Kingsford Hon 91 3 J. Alsop Hon 73 4 J. Fuller KTM 65 5 J. Deveson Hus 60 6 S. Shackleton KTM 48 7 J. Rumens Hus 41 8 R. Burgess KTM 39 9 C. Rowe Kaw 36 10 S. Morrow KTM 35 11 B. Townsend KTM 33 12 C. Wilmington Hus 32 13 K. Strode Hon 30 14 L. Allen Yam 27 15 M. Compton Hon 24 16 F. Manson KTM 21 17 C. Griffiths Yam 16 18 S. Pellicano Yam 15 19 K. Hantis Yam 14 20 H. Downie Gas 13 21 H. McInnes Hon 12 22 M. Trevena KTM 11 23 D. Kremer Gas 10 24 O. Kimber KTM 7 25 P. Butler KTM 6 26 P. Wolfe Hus 6 27 C. Eisel KTM 5 28 J. Williams Yam 4 29 J. Salih Tri 3 30 C. Rewse Hon 2 31 H. Davy Yam 2 32 F. Taylor Tri 2 33 J. Burton Hon 2 34 A. Widdon Tri 1 35 R. Matthews-Taylor Gas 1

Fox Racing MX85 Cup

It was a great day for Yamaha rider Blake Bohannon, who took the round win and championship lead of the Fox Racing MX85 class, courtesy of a 1-2 scorecard.

Darcy Huston from NSW topped qualifying, with the Husqvarna rider edging previous championship leader Seth Thomas (GASGAS) by just 0.18s.

Thomas grabbed the holeshot and early lead in the first of the MX85 motos, but an incident in the opening laps saw him drop out of the points.

Bohannon was quick to take advantage and stormed to a 17.5-second lead over KTM-mounted riders Tyson Williams and Nate Perrett. Huston put in a remarkable ride back from an average start to finish P4, ahead of Zander Kruik (KTM).

Thomas shrugged off the disappointing first moto to come from behind and win the second MX85 race, working his way past early leader Bohannon to take a seven-second victory.

Perrett finished a distant third, as Huston and Declan Smart (GASGAS) rounded out the top five.

Bohannon, Perrett and Huston made up the round podium, while Bohannon has taken the championship points’ lead. He leads on 91 points to Thomas’s 75, with Yamaha’s Deegan Fort third (64).

85 Qualifying

Pos Rider Bike Time/Gap 1 D. Huston Hus 1:49.519 2 S. Thomas Gas +0.179 3 B. Bohannon Yam +2.009 4 N. Perrett KTM +2.174 5 N. Shortt Hus +3.484 6 L. Millard Hus +3.701 7 T. Williams KTM +3.974 8 T. Morrow KTM +4.380 9 E. Dennis Yam +4.607 10 D. Fort Yam +4.785 11 D. Smart Gas +4.878 12 Z. Kruik KTM +5.607 13 O. Chandler KTM +6.183 14 J. Rodda Hus +6.312 15 C. Sproule KTM +6.455 16 R. Trickey Yam +6.680 17 K. Binnion Gas +6.920 18 E. Wolfe Hus +7.647 19 J. McCloskey KTM +6.507 20 R. Killick KTM +7.661 21 S. Stephenson Gas +7.955 22 B. Brown Hus +8.046 23 L. Ellis Yam +8.267 24 J. Birch Yam +9.561 25 J. Muffatti Hus +9.984 26 F. Paterson KTM +10.519 27 R. Penney Hus +10.539 28 K. Tenace Hus +14.613 29 A. Reeve KTM +14.623 30 N. Metcalfe Kaw +18.681 31 R. Andrews Gas +19.152 32 J. Wise KTM +20.041

85 Moto One

Pos Rider Bike Time/Gap 1 B. Bohannon Yam 23:03.007 2 T. Williams KTM +17.484 3 N. Perrett KTM +18.499 4 D. Huston Hus +30.966 5 Z. Kruik KTM +33.151 6 D. Smart Gas +34.832 7 D. Fort Yam +47.690 8 J. McCloskey KTM +51.704 9 L. Millard Hus +53.737 10 J. Rodda Hus +54.846 11 T. Morrow KTM +55.082 12 N. Shortt Hus +1:08.358 13 O. Chandler KTM +1:09.409 14 C. Sproule KTM +1:22.920 15 L. Ellis Yam +1:24.073 16 B. Brown Hus +1:29.248 17 E. Dennis Yam +1:30.038 18 K. Binnion Gas +1:31.689 19 S. Stephenson Gas +1:34.857 20 J. Birch Yam +1:39.804 21 E. Wolfe Hus +1:41.918 22 R. Trickey Yam +1:45.486 23 R. Penney Hus +1:47.307 24 S. Thomas Gas 1 Lap 25 J. Muffatti Hus 1 Lap 26 R. Andrews Gas 1 Lap 27 K. Tenace Hus 1 Lap 28 A. Reeve KTM 1 Lap 29 N. Metcalfe Kaw 1 Lap 30 J. Wise KTM 2 Laps DNF F. Paterson KTM DNF

85 Moto Two

Pos Rider Bike Time/Gap 1 S. Thomas Gas 23m08.143 2 B. Bohannon Yam +7.114 3 N. Perrett KTM +25.537 4 D. Smart Gas +35.811 5 D. Fort Yam +41.382 6 Z. Kruik KTM +41.911 7 L. Millard Hus +52.979 8 N. Shortt Hus +54.379 9 T. Williams KTM +56.359 10 S. Stephenson Gas +1:08.553 11 E. Wolfe Hus +1:12.156 12 E. Dennis Yam +1:13.678 13 J. Rodda Hus +1:18.664 14 J. McCloskey KTM +1:22.623 15 O. Chandler KTM +1:26.436 16 K. Binnion Gas +1:31.980 17 L. Ellis Yam +1:34.275 18 J. Muffatti Hus +1:44.528 19 R. Penney Hus +1:46.282 20 B. Brown Hus +2:04.132 21 R. Killick KTM 1 Lap 22 A. Reeve KTM 1 Lap 23 K. Tenace Hus 1 Lap 24 J. Birch Yam 1 Lap 25 R. Andrews Gas 1 Lap 26 N. Metcalfe Kaw 1 Lap 27 J. Wise KTM 2 Laps DNF R. Trickey Yam DNF DNF C. Sproule KTM DNF DNF T. Morrow KTM DNF DNF F. Paterson KTM DNF DSQ D. Huston Hus DSQ

MX85 Cup Championship Points