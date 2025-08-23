2025 Isle of Man Classic TT
Qualifying Day Three
Good conditions once again greeted competitors at the Classic TT on Friday afternoon, with Michael Evans producing the standout performance of the day in the Historic Junior class. The Manxman clocked 104.760mph on the Ken Rutter Racing Honda, just six seconds shy of the lap record.
In the Formula 1 Classic ranks, it was Jamie Coward setting the benchmark on Friday. The Greenall Racing Kawasaki rider posted a rapid 126.245mph lap, but that was not good enough to knock Rob Hodson off top spot on combined times, as the SMT Ducati rider had recorded a 127.402 mph lap on Thursday.
In the other categories, Michael Dunlop topped the Lightweight leaderboard with 116.491 mph, and John McGuinness led the Historic Senior class thanks to a 112.167 mph effort on the Winfield Paton.
Formula 1 Fastest Laps To Date
|
Pos
|
Rider
|
Bike
|
Speed
|
1
|
R. Hodson
|
Duc 916
|
127.402
|
2
|
J. Coward
|
Kaw 750
|
126.245
|
3
|
N. Harrison
|
Kaw 750
|
125.221
|
4
|
D. Todd
|
Duc 916
|
124.853
|
5
|
I. Hutchinson
|
Kaw 750
|
124.670
|
6
|
M. Browne
|
Duc 916
|
124.461
|
7
|
D. Herbertson
|
Kaw 750
|
124.248
|
8
|
P. Jordan
|
Kaw 750
|
124.035
|
9
|
C. Neve
|
Kaw 750
|
123.307
|
10
|
D. Johnson
|
Kaw 750
|
123.125
|
11
|
M. Evans
|
Suz 750
|
122.097
|
12
|
B. Mccormack
|
Kaw 750
|
122.052
|
13
|
J. Trummer
|
Kaw 750
|
121.820
|
14
|
B. Furber
|
Suz 750
|
121.710
|
15
|
J. Yeardsley
|
Kaw 750
|
120.643
|
16
|
M. Dunlop
|
Nor WRS588
|
120.588
|
17
|
M. Sweeney
|
Kaw 750
|
119.963
|
18
|
P. Williams
|
Kaw 750
|
119.771
|
19
|
S. West
|
Duc 916
|
119.327
|
20
|
H. Saiger
|
Kaw 750
|
119.297
|
21
|
J. Thompson
|
Suz 750
|
119.096
|
22
|
A. Blanc
|
Kaw 750
|
118.603
|
23
|
M. Stevenson
|
Suz 750
|
118.098
|
24
|
M. Simpson
|
Kaw 750
|
117.820
|
25
|
M. Dokoupil
|
Suz 750
|
117.425
|
26
|
J. Cringle
|
Kaw 750
|
117.312
|
27
|
P. Cassidy
|
Suz 750
|
116.149
|
28
|
T. Monot
|
Kaw 750
|
115.594
|
29
|
A. Farrell
|
Duc 851
|
115.588
|
30
|
R. Hardisty
|
Suz 500
|
114.560
|
31
|
A. Harrison
|
Kaw 750
|
114.385
|
32
|
J. Perry
|
Suz 750
|
114.384
|
33
|
D. Booth
|
Kaw 750
|
114.000
|
34
|
D. Forbes
|
Kaw 750
|
113.876
|
35
|
J. Halliday
|
Yam 750
|
112.742
|
36
|
P. Murray
|
Kaw ZX7
|
112.740
|
37
|
R. Wibberley
|
Suz 750
|
111.447
|
38
|
S. Johnson
|
Yam 750
|
111.251
|
39
|
P. Marley
|
Kaw 750
|
110.745
|
40
|
W. Burchell
|
Duc 748
|
110.360
|
41
|
A. Lovett
|
Kaw 750
|
110.146
|
42
|
H. Owen
|
Yam 750
|
108.420
|
43
|
E. Burke
|
Kaw ZXR750
|
108.257
|
44
|
S. Clotworthy
|
Kaw 750
|
106.453
|
45
|
D. Crook
|
Suz 750
|
106.354
|
46
|
N. Carroll
|
Kaw 750
|
105.963
|
47
|
C. Croft
|
Kaw 750
|
105.806
|
48
|
C. Moore
|
Kaw 750
|
102.048
Classic TT Lightweight Fastest Laps To Date
|
Pos
|
Rider
|
Bike
|
Speed
|
1
|
M. Dunlop
|
Hon 250
|
116.491
|
2
|
D. Sayle
|
Hon 250
|
115.183
|
3
|
M. Browne
|
Yam 250
|
114.068
|
4
|
M. Sweeney
|
Yam 250
|
113.115
|
5
|
A. Mclean
|
Yam 250
|
112.629
|
6
|
S. Hall
|
Yam 250
|
112.218
|
7
|
R. Hardisty
|
Yam 250
|
111.467
|
8
|
C. Moore
|
Yam 250
|
109.992
|
9
|
P. Cassidy
|
Yam FZR400
|
109.640
|
10
|
C. Neve
|
Kaw ZXR400
|
109.562
|
11
|
O. Monaghan
|
Kaw ZXR400
|
109.343
|
12
|
A. Oversby
|
Kaw ZXR400
|
108.996
|
13
|
M. Dokoupil
|
Yam 250
|
108.495
|
14
|
N. Harrison
|
Hon VFR400
|
108.297
|
15
|
D. Tweed
|
Kaw ZXR400
|
107.206
|
16
|
J. Perry
|
Hon CBR400
|
106.896
|
17
|
C. Pert
|
Hon VFR400
|
105.824
|
18
|
A. Whale
|
Kaw ZXR400
|
103.806
|
19
|
T. Walsh
|
Hon RVF400
|
103.552
|
20
|
H. Rushton
|
Hon RVF400
|
103.002
|
21
|
M. Grigson
|
Yam 250
|
102.717
|
22
|
P. Gibson
|
Hon VFR400
|
102.536
|
23
|
S. Price
|
Kaw ZXR400
|
102.294
|
24
|
E. Penanster
|
Hon 250
|
101.766
|
25
|
R. Hughes
|
Kaw ZXR400
|
101.455
|
26
|
V. Ortega
|
Hon VFR400
|
100.866
|
27
|
C. Hopkins
|
Kaw ZXR400
|
100.299
|
28
|
S. Larkin
|
Yam 250
|
99.040
|
29
|
I. Soilleux
|
Kaw ZXR400
|
98.759
|
30
|
S. Collins
|
Kaw ZXR400
|
97.816
|
31
|
S. Pike
|
Hon RVF400
|
97.759
|
32
|
D. Glover
|
Yam 250
|
96.836
|
33
|
J. Roebury
|
Hon NC35
|
94.397
|
34
|
R. Roebury
|
Yam FZR400
|
94.285
|
35
|
D. Hanby
|
Yam FZR400
|
93.815
|
36
|
S. Sewell
|
Hon VFR400
|
92.790
Classic TT Historic Senior Fastest Laps To Date
|
Pos
|
Rider
|
Bike
|
Speed
|
1
|
J. Mcguinness
|
Pat BIC 500
|
112.167
|
2
|
A. Mclean
|
Roy Bullet
|
111.001
|
3
|
M. Browne
|
Nor 500
|
109.764
|
4
|
J. Yeardsley
|
Roy Bullet
|
109.002
|
5
|
S. Anderson
|
Pat 500
|
108.418
|
6
|
D. Harrison
|
Mat G50
|
108.184
|
7
|
I. Lougher
|
Pat 500
|
107.242
|
8
|
P. Jordan
|
Yam TX500
|
106.623
|
9
|
B. Furber
|
Hon Ireland
|
106.444
|
10
|
A. Oversby
|
Hon CB500
|
106.092
|
11
|
D. Sayle
|
MV 500
|
105.547
|
12
|
M. Sweeney
|
Yam TX500
|
104.861
|
13
|
M. Evans
|
Nor 500
|
104.417
|
14
|
C. Cummins
|
Hon CB500
|
104.272
|
15
|
W. Loder
|
See MK2
|
102.122
|
16
|
H. Owen
|
Mat G50
|
99.576
|
17
|
T. Snow
|
Duc Desmo
|
99.305
|
18
|
H. Rushton
|
Hon CB499
|
98.179
|
19
|
D. Todd
|
Yam TX500
|
97.561
|
20
|
M. Costello
|
Hon CB500
|
97.549
|
21
|
R. Roebury
|
Nor Manx
|
96.658
|
22
|
J. Vermeulen
|
Duc MK3
|
95.897
|
23
|
R. Hardisty
|
Vel DOHC
|
92.749
|
24
|
J. Roebury
|
Hon CB500
|
92.226
|
25
|
A. Guy
|
BSA Gold Star
|
91.385
|
26
|
J. Smith
|
Mat G50
|
91.267
|
27
|
M. Johnson
|
Hon Drixton 500
|
90.178
|
28
|
R. Walsh
|
Hon CB450
|
84.285
|
Pos
|
Rider
|
Bike
|
Speed
|
1
|
M. Evans
|
Hon CB350 K4
|
104.760
|
2
|
P. Jordan
|
Hon CB350 K4
|
103.218
|
3
|
J. Coward
|
Hon CB350 K4
|
102.935
|
4
|
J. Yeardsley
|
Hon CB350 K4
|
102.430
|
5
|
D. Harrison
|
Hon CB350 K4
|
101.711
|
6
|
H. Rushton
|
Hon CB350 K4
|
99.164
|
7
|
W. Loder
|
Gre Oulton
|
98.647
|
8
|
M. Bottalico
|
Hon CB350
|
97.821
|
9
|
A. Oversby
|
Hon CB350 K4
|
97.594
|
10
|
D. Todd
|
Hon CB350 K4
|
96.510
|
11
|
B. Furber
|
Duc Sebring
|
94.639
|
12
|
M. Costello
|
Hon CB350 K4
|
93.935
|
13
|
P. Cassidy
|
Hon CB350 K4
|
93.569
|
14
|
J. Vermeulen
|
Duc MK3
|
93.491
|
15
|
C. Moore
|
Yam 350
|
93.148
|
16
|
J. Perry
|
Hon CB350 K4
|
92.979
|
17
|
S. Collins
|
Hon CB350 K4
|
91.781
|
18
|
J. Chawke
|
Hon CB350
|
89.246
|
19
|
S. Johnson
|
Hon CB350 K4
|
89.163
|
20
|
S. Pike
|
Duc Desmo
|
88.511
|
21
|
J. Roebury
|
Hon CB350 K4
|
88.510
|
22
|
J. Smith
|
Hon CB350
|
88.481
|
23
|
M. Johnson
|
Hon Drixton 350
|
88.223
|
24
|
A. Green
|
Hon CB350 K4
|
86.979
|
25
|
S. Anderson
|
DKW 250
|
86.945
|
26
|
D. Creer
|
Hon CB350 K4
|
85.897
|
27
|
R. Lowe
|
Hon CB350 K4
|
85.696
|
28
|
M. Russell
|
Hon CB350 K4
|
69.938