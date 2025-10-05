2025 FIM Motocross of Nations
2025 FIM Motocross of Nations Qualifying Heat Results
Open
|Pos
|Rider
|Nat.
|Diff First
|1
|Hunter Lawrence
|AUS
|—
|2
|Jo Shimoda
|JPN
|8.266
|3
|Calvin Vlaanderen
|NED
|14.614
|4
|RJ Hampshire
|USA
|18.703
|5
|Liam Everts
|BEL
|22.012
|6
|Andrea Bonacorsi
|ITA
|26.542
|7
|Maxime Renaux
|FRA
|28.526
|8
|Valentin Guillod
|SUI
|35.766
|9
|Pauls Jonass
|LAT
|39.062
|10
|Jan Pancar
|SLO
|43.103
|11
|Harri Kullas
|EST
|46.243
|12
|Hakon Fredriksen
|NOR
|58.290
|13
|Lorenzo Locurcio
|VEN
|1:00.098
|14
|Alvin Östlund
|SWE
|1:02.864
|15
|Francisco Garcia
|ESP
|42.545
|16
|Conrad Mewse
|GBR
|1:06.004
|17
|Marcel Stauffer
|AUT
|1:12.713
|18
|Fabio Santos
|BRA
|1:24.137
|19
|Cameron Durow
|RSA
|1:28.292
|20
|Mads Fredsoe
|DEN
|1:31.788
|21
|Maximilian Spies
|GER
|1:37.643
|22
|Hardy Munoz
|CHI
|1:43.804
|23
|Tanner Ward
|CAN
|1:51.887
|24
|Kasimir Hindersson
|FIN
|2:17.862
|25
|Marco Antezana
|CLAT
|-1 Lap
|26
|German Bratschi
|URU
|12.264
|27
|Stuart Edmonds
|IRL
|13.205
|28
|Agustin Poli
|ARG
|19.813
|29
|Jose Pablo Chaves
|CRC
|28.388
|30
|Ben Almagor
|ISR
|30.398
|31
|Elies Poget
|MAR
|33.502
|32
|Eidur Orri Palmarsson
|ISL
|36.397
|33
|Jorge Israel Rubalcava
|MEX
|54.229
|34
|Jiraj Wannalak
|CASI
|1:12.538
|35
|Fabio Jose Hernandez Zelaya
|HON
|-2 Laps
|36
|Rodny Gonzalez
|PUR
|21.836
|37
|Petro Zavorytskyi
|UKR
|-3 Laps
MXGP
|Pos
|Rider
|Nat.
|Diff First
|1
|Jett Lawrence
|AUS
|—
|2
|Ken Roczen
|GER
|8.277
|3
|Romain Febvre
|FRA
|17.474
|4
|Ruben Fernandez
|ESP
|19.399
|5
|Tim Gajser
|SLO
|23.550
|6
|Lucas Coenen
|BEL
|29.282
|7
|Isak Gifting
|SWE
|37.641
|8
|Antonio Cairoli
|ITA
|46.545
|9
|Eli Tomac
|USA
|49.904
|10
|Jeremy Seewer
|SUI
|1:02.833
|11
|Karlis Alberts Reisulis
|LAT
|1:10.936
|12
|Enzo Lopes
|BRA
|1:18.073
|13
|Josh Gilbert
|GBR
|1:29.787
|14
|Jere Haavisto
|FIN
|1:39.447
|15
|Hakon Osterhagen
|NOR
|1:53.499
|16
|Jess Pettis
|CAN
|2:00.928
|17
|Anthony Rodriguez
|VEN
|2:02.731
|18
|Saad Soulimani
|MAR
|2:03.783
|19
|Yuki Okura
|JPN
|2:05.190
|20
|Pascal Rauchenecker
|AUT
|2:11.111
|21
|Slade Smith
|RSA
|2:11.201
|22
|Joaquin Poli
|ARG
|-1 Lap
|23
|Franklin Noguera
|CLAT
|7.764
|24
|Jorgen-Matthias Talviku
|EST
|9.622
|25
|Martin Barr
|IRL
|23.098
|26
|Ofir Casey Tzemach
|ISR
|23.717
|27
|Nicolas Rolando
|URU
|34.400
|28
|Matías Pavez
|CHI
|38.013
|29
|Ben Hallgren
|CASI
|52.471
|30
|Yarod Vargas
|CRC
|1:06.275
|31
|Yeissen Said Rubalcava
|MEX
|2:25.849
|32
|Magnus Smith
|DEN
|-2 Laps
|33
|Ingvar Sverrir Einarsson
|ISL
|3:37.915
|34
|Glenn Coldenhoff
|NED
|-3 Laps
|35
|Yurii Naumchyk
|UKR
|5:50.626
|36
|Sebastian Velez Cardona
|PUR
|-5 Laps
|37
|Jose Maria Reyes Perla
|HON
|-8 Laps
MX2
|Pos
|Rider
|Nat.
|Diff First
|1
|Sacha Coenen
|BEL
|—
|2
|Kay de Wolf
|NED
|2.891
|3
|Justin Cooper
|USA
|5.097
|4
|Simon Längenfelder
|GER
|36.448
|5
|Kyle Webster
|AUS
|40.205
|6
|Camden McLellan
|RSA
|49.999
|7
|Guillem Farres
|ESP
|51.363
|8
|Mathis Valin
|FRA
|52.036
|9
|Janis Martins Reisulis
|LAT
|54.303
|10
|Andrea Adamo
|ITA
|55.143
|11
|Mikkel Haarup
|DEN
|1:01.689
|12
|Albin Gerhardsson
|SWE
|1:43.115
|13
|Stav Orland
|ISR
|1:44.383
|14
|Soya Nakajima
|JPN
|1:45.160
|15
|Nico Greutmann
|SUI
|1:45.683
|16
|Dylan Walsh
|GBR
|1:50.653
|17
|Sebastien Racine
|CAN
|1:51.144
|18
|Bernardo Tiburcio
|BRA
|1:57.162
|19
|Pelle Gundersen
|NOR
|2:08.894
|20
|Saku Mansikkamäki
|FIN
|2:10.447
|21
|Jaka Peklaj
|SLO
|2:10.826
|22
|Ivan Aladama Jr.
|PUR
|-1 Lap
|23
|Maximilian Ernecker
|AUT
|8.117
|24
|Christopher Blackmer
|CASI
|10.159
|25
|Carlos Badiali
|VEN
|15.620
|26
|Gerhard Matamoros Nadal
|HON
|21.995
|27
|Felipe Quirno Costa
|ARG
|26.910
|28
|Abraham Alfaro
|CRC
|1:10.847
|29
|Noam Jayal
|MAR
|1:25.494
|30
|Miguel Rojas
|CLAT
|1:46.999
|31
|Erick Ismael Vazquez Diaz
|MEX
|1:58.290
|32
|Glenn McCormick
|IRL
|-5 Laps
|33
|Maksym Rososhchuk
|UKR
|-7 Laps
|34
|Benjamin Garib
|CHI
|-10 Laps
|35
|Alfonso Bratschi
|URU
|-11 Laps
|36
|Eric Mani Gudmundsson
|ISL
|2:20.434