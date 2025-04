2025 AMA Supercross Championship

Round 14 – MetLife Stadium, East Rutherford NJ

Images by Jeff Miller

250 Main Report

Nate Thrasher got the inside line to take the holeshot ahead of Seth Hammaker and RJ Hampshire.

Hammaker wasted little time in forging his way past Thrasher with a great move on the Yamaha man early on the opening lap.

Chance Hymas was well down in the pack before going over the bars and falling heavily on the second lap. The Honda youngster took no further part in proceedings, and that nil score effectively now rules him out of championship contention.

Hammaker continued to lead Thrasher and Hampshire across the opening laps, as Tom Vialle and Austin Forkner gave chase.

Nate Thrasher made a mistake on lap five which saw him lose third place to Vialle.

Hammaker and Hampshire had come into New Jersey tied on points, and two-points ahead of Vialle. That trio were running in that order at the halfway point of this Main but Hammaker looked to have the advantage.

Hammaker capitalised on his commanding position to pull away from his pursuers and take the red plate for the first time in his career. He also became the first two-time winner in what has been a very close 250 East Championship.

Hampshire took second ahead of Vialle, while Thrasher lost his fourth place to Cullin Park late in the contest.

Max Vohland finished sixth while Forkner drifted back to seventh in the closing laps.

It is still tight at the top with only two rounds remaining in the East contest. Hammaker heads to Pittsburgh next weekend with a three-point advantage over Hampshire, who in-turn has a four-point advantage over Tom Vialle.

250 Main Results

Pos Rider Bike Time/Gap 1 S. Hammaker Kaw 16m47.559 2 R. Hampshire Hus +4.885 3 T. Vialle KTM +6.719 4 C. Park Hon +47.985 5 N. Thrasher Yam +10.432 6 M. Vohland Yam +52.695 7 A. Forkner Tri 1 Lap 8 H. Miller Hon 1 Lap 9 D. Simonson Hon 1 Lap 10 L. Neese Hon 1 Lap 11 T. Colip Hon 1 Lap 12 I. Clark Hon 1 Lap 13 J. Chambers Kaw 1 Lap 14 B. Shelly Yam 2 Laps 15 J. Rodbell Hon 2 Laps 16 L. Kobusch Hon 2 Laps 17 L. Shaw Kaw 2 Laps 18 J. Rogers Kaw 2 Laps 19 C. Baker Hus 3 Laps 20 M. Fineis Kaw DNF 21 M. Hicks Yam DNF 22 C. Hymas Hon DNF

250 East Championship Points

Pos Rider Bike Points 1 S. Hammaker Kaw 142 2 R. Hampshire Hus 139 3 T. Vialle KTM 135 4 C. Park Hon 109 5 N. Thrasher Yam 106 6 C. Hymas Hon 103 7 M. Vohland Yam 90 8 M. Anstie Yam 78 9 D. Bennick Yam 77 10 H. Miller Hon 71 11 A. Forkner Tri 68 12 C. Mumford Hon 51 13 H. Munoz Hon 45 14 J. Chambers Kaw 43 15 T. Colip Hon 43 16 G. Linville Hon 42 17 L. Kitchen Kaw 39 18 L. Kobusch Hon 37 19 J. Rodbell Hon 25 20 L. Neese Hon 25 21 C. Mcadoo Kaw 20 22 M. Fineis Kaw 20 23 I. Clark Hon 18 24 L. Locurcio Hon 14 25 D. Simonson Hon 13 26 M. Hicks Yam 13 27 P. Taylor Kaw 12 28 C. Baker Hus 11 29 R. Randanella Kaw 10 30 C. Myers KTM 10 31 B. Shelly Yam 8 32 V. Luhovey Kaw 7 33 H. Hudson Yam 7 34 L. Shaw Kaw 6 35 D. Briggs Hus 5 36 J. Rogers Kaw 4 37 C. Marquier Hon 4 38 P. Boespflug Kaw 3 39 N. Romano Yam 3 40 A. Shive KTM 3 41 P. Brown Gas 2

450 Main Report

Chase Sexton got the inside line for the holeshot ahed of Cooper Webb, Shane McElrath, Justin Barcia and Aaron Plessinger.

Sexton went on to sprint away from the field.

Webb trailing in second throughout but without the speed to challenge Sexton, eventually taking second place almost 15-seconds behind the KTM man at the chequered flag.

Sexton’s fastest lap almost a second quicker than Webb in this contest.

Webb carried the red plate into New Jersey with a 12-point advantage but heads to Philadelphia next week with that lead trimmed to nine points.

Aaron Plessinger forged his way forward to third place by the flag, finishing the race another 15-seconds behind Webb.

Justin Cooper a few bike lengths behind Plessinger to take fourth well clear of Dylan Ferrandis and Malcolm Stewart.

Ken Roczen failed to really fire in this contest, finishing seventh almost a minute behind the race winner. The German’s fastest lap 2.5-seconds slower than Sexton’s best.

Shane McElrath was a lap down in eighth ahead of Dean Wilson while Justin Hill rounded out the top ten ahead of Joey Savatgy and Christian Craig.

Justin Barcia had been running third until five laps from the end, the GASGAS rider going over the bars and twisting up his machine. That saw Barcia lose a couple of laps while being attended to by his mechanics, eventually claiming four-points from an 18th place finish.

With three rounds remaining the championship battle is now distinctly a two-man affair, Webb versus Sexton.

450 Main Results

Pos Rider Bike Time/Gap 1 C. Sexton KTM 21m16.560 2 C. Webb Yam +14.645 3 A. Plessinger KTM +29.143 4 J. Cooper Yam +31.635 5 D. Ferrandis Hon +37.765 6 M. Stewart Hus +42.620 7 K. Roczen Suz +58.874 8 S. McElrath Hon 1 Lap 9 D. Wilson Hon 1 Lap 10 J. Hill KTM 1 Lap 11 J. Savatgy Hon 1 Lap 12 C. Craig Yam 1 Lap 13 C. Nichols Suz 1 Lap 14 M. Harrison Kaw 1 Lap 15 M. Oldenburg Bet 2 Laps 16 K. Chisholm Suz 2 Laps 17 F. Noren Kaw 2 Laps 18 J. Barcia Gas 2 Laps 19 B. Bloss Bet 2 Laps 20 T. Lane KTM 2 Laps 21 J. Hand Hon 3 Laps 22 G. Harlan Yam DNF

450 Championship Points

Pos Rider Bike Points 1 C. Webb Yam 300 2 C. Sexton KTM 291 3 K. Roczen Suz 255 4 J. Cooper Yam 221 5 M. Stewart Hus 220 6 A. Plessinger KTM 204 7 J. Barcia Gas 185 8 J. Hill KTM 161 9 D. Ferrandis Hon 152 10 J. Anderson Kaw 151 11 S. McElrath Hon 150 12 M. Oldenburg Bet 110 13 J. Savatgy Hon 108 14 B. Bloss Bet 104 15 C. Nichols Suz 102 16 E. Tomac Yam 80 17 J. Lawrence Hon 71 18 H. Lawrence Hon 62 19 K. Chisholm Suz 58 20 M. Harrison Kaw 55 21 C. Craig Yam 39 22 J. Robin Yam 39 23 K. Moranz KTM 30 24 F. Noren Kaw 20 25 J. Starling Gas 19 26 D. Wilson Hon 18 27 J. Prado Kaw 18 28 A. Rodriguez KTM 17 29 T. Lane KTM 16 30 G. Harlan Yam 15 31 V. Friese Hon 14 32 L. Leitzel Kaw 13 33 C. Schock Yam 8 34 J. Hand Hon 8 35 B. Pauli Kaw 6 36 C. Clason Kaw 4 37 R. Breece Yam 3 38 H. Schlosser Hon 0 39 S. Meshey KTM 0

450 Heat One

Pos Rider Bike Time/Gap 1 C. Sexton KTM 7m36.868 2 K. Roczen Suz +6.200 3 J. Barcia Gas +13.643 4 S. McElrath Hon +16.359 5 J. Hill KTM +20.591 6 M. Oldenburg Bet +29.893 7 C. Nichols Suz +34.665 8 K. Chisholm Suz +35.687 9 B. Bloss Bet +42.978 10 C. Clason Kaw +45.976 11 G. Harlan Yam +53.857 12 M. Weltin Yam 1 Lap 13 S. Meshey KTM 1 Lap 14 Z. Williams Hon 1 Lap 15 H. Schlosser Hon 1 Lap 16 R. Randanella Kaw 1 Lap 17 A. Cozadd Yam 1 Lap 18 B. Piazza Yam 2 Laps 19 J. Starling Gas 3 Laps 20 B. Pauli Kaw DNF

450 Heat Two

Pos Rider Bike Time/Gap 1 C. Webb Yam 6m54.439 2 J. Cooper Yam +1.143 3 A. Plessinger KTM +4.124 4 M. Stewart Hus +5.666 5 J. Savatgy Hon +14.718 6 D. Wilson Hon +16.585 7 D. Ferrandis Hon +18.102 8 C. Craig Yam +25.918 9 F. Noren Kaw +27.282 10 M. Harrison Kaw +30.081 11 J. Hand Hon +37.302 12 K. Moranz KTM +42.692 13 T. Lane KTM +45.149 14 J. Lesher Yam +53.144 15 L. Karnow Kaw +54.563 16 J. Cros Hon +57.188 17 L. Leitzel Kaw 1 Lap 18 A. Rodriguez KTM 1 Lap 19 C. Carsten Suz 1 Lap 20 C. Harmon Yam DNF

450 LCQ Results

Pos Rider Bike Time/Gap 1 M. Harrison Kaw 6m15.594 2 T. Lane KTM +1.391 3 J. Hand Hon +3.105 4 G. Harlan Yam +4.035 5 C. Clason Kaw +6.156 6 K. Moranz KTM +8.284 7 S. Meshey KTM +18.337 8 A. Rodriguez KTM +19.896 9 H. Schlosser Hon +20.707 10 J. Cros Hon +23.682 11 M. Weltin Yam +25.719 12 Z. Williams Hon +26.502 13 J. Lesher Yam +27.277 14 J. Starling Gas +28.598 15 L. Karnow Kaw +28.673 16 L. Leitzel Kaw +32.740 17 C. Harmon Yam +38.775 18 C. Carsten Suz +41.527 19 B. Pauli Kaw +45.215 20 A. Cozadd Yam +47.973 21 R. Randanella Kaw +53.573 22 B. Piazza Yam 1 Lap

250 Heat One Results

Pos Rider Bike Time/Gap 1 C. Hymas Hon 7m41.751 2 R. Hampshire Hus +0.236 3 D. Simonson Hon +26.558 4 A. Forkner Tri +26.826 5 C. Park Hon +30.475 6 M. Fineis Kaw +34.973 7 L. Neese Hon +36.450 8 L. Kobusch Hon +46.026 9 J. Rogers Kaw +54.370 10 C. Allen Yam 1 Lap 11 T. Welch KTM 1 Lap 12 L. Shaw Kaw 1 Lap 13 P. Taylor Kaw 1 Lap 14 I. Clark Hon 1 Lap 15 D. Briggs Hus 1 Lap 16 V. Luhovey Kaw 1 Lap 17 C. Bradford KTM 1 Lap 18 C. Tolleson IV Gas 1 Lap 19 T. Usko KTM 1 Lap 20 A. Shive KTM DNF

250 Heat Two Results

Pos Rider Bike Time/Gap 1 N. Thrasher Yam 7m44.884 2 S. Hammaker Kaw +1.083 3 T. Vialle KTM +15.180 4 M. Vohland Yam +16.292 5 J. Chambers Kaw +34.525 6 M. Hicks Yam +38.336 7 J. Rodbell Hon +40.746 8 T. Colip Hon +43.687 9 C. Baker Hus +45.883 10 B. Shelly Yam +46.212 11 H. Hudson Yam +52.374 12 C. Myers KTM +58.221 13 R. Floyd Hon +1:\m00.513 14 B. Carroll Yam 1 Lap 15 G. Stine Yam 1 Lap 16 J. Driskell Yam 1 Lap 17 G. Matamoros KTM 1 Lap 18 R. Orres Hon 1 Lap 19 J. Harrington Yam 1 Lap 20 H. Miller Hon DNF

250 LCQ Results

Pos Rider Bike Time/Gap 1 M. Harrison Kaw 6m15.594 2 T. Lane KTM +1.391 3 J. Hand Hon +3.105 4 G. Harlan Yam +4.035 5 C. Clason Kaw +6.156 6 K. Moranz KTM +8.284 7 S. Meshey KTM +18.337 8 A. Rodriguez KTM +19.896 9 H. Schlosser Hon +20.707 10 J. Cros Hon +23.682 11 M. Weltin Yam +25.719 12 Z. Williams Hon +26.502 13 J. Lesher Yam +27.277 14 J. Starling Gas +28.598 15 L. Karnow Kaw +28.673 16 L. Leitzel Kaw +32.740 17 C. Harmon Yam +38.775 18 C. Carsten Suz +41.527 19 B. Pauli Kaw +45.215 20 A. Cozadd Yam +47.973 21 R. Randanella Kaw +53.573 22 B. Piazza Yam 1 Lap

Images by KardyPhoto