2025 Idemitsu FIM Asia Road Racing Championships

Round One – Chang International Circuit, Buriram, Thailand

ASB 1000

ASB 1000 Race One

The heavens opened an hour before the opening ASB 1000 contest of the 2025 Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship got underway at Buriram on Saturday. However, the track was mainly dry when competitors took to the grid for race one.

Local Honda Thailand star Nakarin Atiratphuvapat took the victory by a couple of bike lengths over Honda Malaysia hotshot Muhammad Zaqhwan Zadi over a shortened ten-lap race distance.

Ex MotoGP rider Hafizh Syahrin rounded out the podium on a JDT Racing Ducati, five-seconds behind the leading duo.

Lachlan Epis took ninth place on the Savitar Team Asia BMW ahead of young countryman Cam Dunker who made his debut in the series with the same MotoGo Yamaha squad he races with in the Australian Superbike Championship.

Epis took the flag just under ten-seconds after the victor, while Dunker was just over 20-seconds behind the winner at the end of the ten-lap contest. Epis had earlier qualified fifth while Dunker started from tenth place on the grid.

ASB 1000 Race One Results

Pos Rider Bike Time/Gap Speed 1 N. Atiratphuvapat Hon 16m06.372 301.7 2 M. Zaidi Hon +0.241 303.4 3 H. Syahrin Duc +4.916 297.5 4 A. Wongthananon BMW +5.068 306.8 5 K. Abe Hon +5.762 300.0 6 A. Izdihar Hon +5.785 303.4 7 A. Kamaruzaman BMW +6.392 306.8 8 A. Anuar Hon +7.712 305.1 9 L. Epis BMW +9.733 295.9 10 C. Dunker Yam +20.905 288.0 11 J. Convento Yam +1m06.810 274.8 12 T. Yew Joe BMW 1 Lap 277.6

ASB 1000 Race Two

The second bout on Sunday was somewhat of a repeat act, Nakarin Atiratphuvapat taking the victory over Muhammad Zaqhwan Zadi, this time however the margin was a more significant 1.2-seconds.

Nakarin Atiratphuvapat

“Today, the track temperature was hot. My race pace wasn’t so fast, but I tried to concentrate on my riding, focusing only on what was in front of me. I attacked from the beginning. When I saw I had a one-second gap from the group, I controlled the pace. Towards the end, I felt more tired, and Zaqhwan was closing in, but I managed to control the situation. It was a perfect race and a perfect weekend. I’m also happy to finish the home race with such a great result for Round 1.”

Abe rounded out the podium ahead of Anuar and Syahrin.

Lachlan Epis claimed seventh place, ten-seconds behind the winner, while another ten-seconds further back was countryman Cam Dunker.

Lachlan Epis

“Our weekend as a whole wasn’t great but it wasn’t bad either, it was middle of the road. We did a good job in qualifying to put a lap down good enough for fifth and in race two our fastest lap was only a tenth off the fastest lap of the race so our outright pace was there to be where we want and expect to be this season. However I wasn’t aggressive enough in the opening lap of race one which put me on the back foot and in race two I spent too long behind other riders and cooked my tyre and brakes. Looking forward however we get our hands on the 2025 bike for the rest of the season and by the looks of it, it will be a step forward in power which should make overtaking much easier than it was for me this weekend.”

ASB 1000 Race Two Results

Pos Rider Bike Time/Gap Speed 1 N. Atiratphuvapat Hon 20m54.547 295.1 2 M. Zaidi Hon +1.205 297.5 3 K. Abe Hon +2.915 299.2 4 A. Anuar Hon +3.426 300.0 5 H. Syahrin Duc +3.702 296.7 6 A. Kamaruzaman BMW +8.194 301.7 7 L. Epis BMW +12.774 295.9 8 C. Dunker Yam +21.334 285.7 9 A. Izdihar Hon +1m03.930 304.2 10 T. Yew Joe BMW 1 Lap 276.2 DNF J. Convento Yam DNF 277.6 DNF A. Wongthananon BMW DNF 302.5

ASB 1000 Points

Pos Rider Points 1 Nakarin Atiratphuvapat 50 2 Muhammad Zaqhwan Zaidi 40 3 Keito Abe 27 4 Hafizh Syahrin Abdullah 27 5 Azroy Hakeem Anuar 21 6 Azlan Shah Kamaruzaman 19 7 Andi Farid Izdihar 17 8 Lachlan Epis 16 9 Cameron Dunker 14 10 Apiwath Wongthananon 13 11 Teo Yew Joe 10 12 Junior Samuel Convento 5

SS600

Jack Mahaffy had entered the Supersport 600 class at the ARRC season opener but ultimately did not take part in the races after aggravating an old injury.

SS600 Race One Results

Pos Rider Bike Time/Gap Speed 1 M. Putra Hon 15m00.012 254.7 2 M. Paz Yam +0.421 262.1 3 W. Nugroho Yam +0.724 257.8 4 T. Laoongplio Hon +0.817 260.9 5 A. Sarmoon Yam +2.792 258.4 6 M. Azman Hon +2.900 257.1 7 M. Azman Hon +3.745 252.9 8 H. Firdaus Hon +8.746 256.5 9 M. Toreqottullah Yam +9.710 259.0 10 R. Ahrens Hon +18.373 255.9 11 K. Tanachot Hon +18.633 255.3 12 R. Sessler Yam +27.745 253.5 13 K. Pawi Hon +27.970 254.7 14 S. Juntong Yam +31.176 246.0 DNF K. Kasmayudin Yam DNF 257.8 DNS J. Mahaffy Hon DNS /

SS600 Race Two Results

Pos Rider Bike Time/Gap Speed 1 K. Kasmayudin Yam 20m04.345 260.9 2 A. Sarmoon Yam +1.210 262.1 3 M. Putra Hon +4.460 266.7 4 M. Azman Hon +4.478 261.5 5 W. Nugroho Yam +4.778 264.1 6 T. Laoongplio Hon +4.959 262.8 7 K. Pawi Hon +9.210 262.1 8 K. Tanachot Hon +16.038 260.9 9 H. Firdaus Hon +16.571 261.5 10 R. Sessler Yam +21.929 255.9 11 S. Juntong Yam +35.554 260.9 12 M. Azman Hon 3 Laps 258.4 DNF M. Paz Yam DNF 265.4 DNF M. Toreqottullah Yam DNF 264.7 DNF R. Ahrens Hon DNF 262.8 DNS J. Mahaffy Hon DNS DNS

SS600 Points

Pos. Name R1 R2 Total 1 MOHAMMAD ADENANTA PUTRA 25 16 41 2 ANUPAB SARMOON 11 20 31 3 WAHYU NUGROHO 16 11 27 4 KASMA DANIEL KASMAYUDIN DNF 25 25 5 THANAT LAOONGPLIO 13 10 23 6 MUHAMMAD HELMI AZMAN 9 13 22 7 MCKINLEY KYLE PAZ 20 DNF 20 8 HERJUN ATNA FIRDAUS 8 7 15 9 MUHAMMAD SYARIFUDDIN AZM 10 4 14 10 KITSADA TANACHOT 5 8 13 11 KHAIRUL IDHAM PAWI 3 9 12 12 ROCCO SESSLER 4 6 10 13 MUHAMMAD FAEROZI TOREQO 7 DNF 7 14 SHA JUNTONG 2 5 7 15 RHEZA DANICA AHRENS 6 DNF 6 16 JACK MICHAEL MAHAFFY DNS DNS 0 17 JAKKREEPHAT PUETTISAN – – 0

AP250 Race One Results

Pos Rider Bike Time/Gap Speed 1 F. Aditama Hon 18m44.334 193.2 2 C. Hermawan Yam +2.070 193.9 3 D. Britani Hon +2.313 201.1 4 M. Vitoni Yam +2.664 193.2 5 I. Ardiansyah Hon +2.978 200.4 6 G. Pratama Yam +3.118 200.0 7 C. Viet Nam Hon +8.916 199.3 8 A. Iyoshi Kaw +14.286 203.0 9 M. Ikmal Yam +14.641 200.0 10 N. Jatoom Hon +14.877 200.4 11 F. Priyadi Yam +15.201 198.2 12 M. Shahril Yam +16.268 197.1 13 N. Tri Hon +20.708 198.5 14 N. Anh Phu Hon +20.932 199.3 15 J. Emmanuel Hon +21.392 199.6 16 K. Keankum Yam +21.668 194.6 17 F. Fadhil Yam +21.894 198.9 18 A. Fadly Kaw +22.163 200.0 19 K. Quintal Hon +22.325 197.8 20 P. Chitwirulchat Hon +22.349 200.4 21 G. Ziang Yam +22.440 197.1 22 M. Juraimi Yam +22.592 197.1 23 A. Ismaya Yam +31.533 196.4 24 L. Guang Yuan Yam +1m03.308 191.8 25 L. Nang Tse Yam +1m03.646 190.1 – A. Sablaya Hon DNF 196.7 – M. Amidi Hon DNF 198.9 – R. Takahira Yam DNF 192.2 – S. Zhang Yam DNF 194.6

AP250 Race Two Results

Pos Rider Bike Time/Gap Speed 1 F. Aditama Hon 18m49.659 197.4 2 K. Keankum Yam +0.149 191.8 3 C. Viet Nam Hon +3.294 199.3 4 M. Vitoni Yam +3.462 196.0 5 G. Pratama Yam +3.612 198.5 6 I. Ardiansyah Hon +3.708 200.7 7 C. Hermawan Yam +3.861 193.5 8 A. Iyoshi Kaw +4.432 203.4 9 D. Britani Hon +4.794 201.1 10 M. Shahril Yam +4.856 200.4 11 N. Jatoom Hon +7.786 199.6 12 F. Priyadi Yam +8.080 196.7 13 K. Quintal Hon +18.313 198.2 14 M. Amidi Hon +18.494 200.7 15 N. Anh Phu Hon +19.568 197.8 16 N. Tri Hon +19.611 196.7 17 G. Ziang Yam +21.369 197.4 18 J. Emmanuel Hon +21.573 196.7 19 A. Sablaya Hon +21.777 198.2 20 M. Juraimi Yam +27.908 196.4 21 P. Chitwirulchat Hon +32.279 198.5 22 S. Zhang Yam +34.554 189.8 23 A. Ismaya Yam +39.192 197.8 24 A. Fadly Kaw +47.889 197.8 25 L. Nang Tse Yam +53.596 192.5 26 L. Guang Yuan Yam +54.233 194.2 27 R. Takahira Yam 3 Laps 193.9 DNF M. Ikmal Yam DNF 200.4 DNF F. Fadhil Yam DNF 200.7

AP250 Points

Pos. Name R1 R2 Total 1 FADILLAH ARBI ADITAMA 25 25 50 2 CANDRA H 20 9 29 3 MOHAMMAD MUROBBIL VITONI 13 13 26 4 CAO VIET NAM 9 16 25 5 DAVINO BRITANI 16 7 23 6 GALANG HENDRA PRATAMA 10 11 21 7 IRFAN ARDIANSYAH 11 10 21 8 KRITTAPAT KEANKUM 0 20 20 9 AIKI IYOSHI 8 8 16 10 NAPAT JATOOM 6 5 11 11 MOHAMAD DANIAL SYAHMI AHMAD SHAHRIL 4 6 10 12 FADIL ALGASSANI PRIYADI 5 4 9 13 MD IZAM IKMAL 7 DNF 7 14 KAVIN SAMAAR QUINTAL 0 3 3 15 NGUYEN TON ANH PHU 2 1 3 16 NGUYEN HUU TRI 3 0 3 17 MUHAMMAD IRFAN HAYKAL AMIDI DNF 2 2 18 JOHANN REEVES EMMANUEL 1 0 1

UB150 Race One Results

Pos Rider Bike Time/Gap Speed 1 H. Fuadzy Yam 16m21.843 168.7 2 A. Amran Yam +0.194 176.8 3 F. Basam Yam +0.051 175.9 4 M. Aziz Yam +0.267 173.6 5 G. Wardhana Yam +0.490 177.0 6 A. Sanjaya Yam +0.622 179.1 7 W. Trilaksana Yam +0.663 176.8 8 H. Rasyadan Yam +0.722 180.6 9 D. Atmoko Yam +0.896 176.5 10 N. Bahauddin Yam +1.095 177.6 11 A. Fauzi Hon +1.426 176.8 12 J. Inguito Yam +1.928 177.9 13 M. Febriansyah Yam +6.858 175.9 14 P. Luiboonpeng Yam +7.852 174.8 15 E. Sobretodo Yam +7.910 174.8 16 M. Musa Hon +8.167 174.5 17 M. Iffende Yam +51.020 172.0 DNF K. Manurung Hon DNF 177.6 DNF A. Mascardo Yam DNF 177.9 DNF A. Sham Yam DNF 170.3 DNF M. Supaat Vog DNF 160.7 DNF M. Fernando Yam DNF 170.1 DNF A. Sahir Hon DNF 175.3 DNF M. Hisam Yam DNF 177.3

UB150 Race Two Results

Pos Rider Bike Time/Gap Speed 1 G. Wardhana Yam 16m29.405 171.4 2 A. Fauzi Hon +0.356 179.7 3 D. Atmoko Yam +0.525 179.4 4 H. Fuadzy Yam +0.584 175.6 5 N. Bahauddin Yam +0.585 172.5 6 M. Aziz Yam +0.653 179.4 7 A. Amran Yam +0.771 180.3 8 F. Basam Yam +0.772 178.5 9 E. Sobretodo Yam +0.866 178.2 10 H. Rasyadan Yam +0.962 176.8 11 A. Sanjaya Yam +1.113 182.7 12 A. Mascardo Yam +1.119 176.5 13 A. Sahir Hon +1.204 176.5 14 M. Hisam Yam +1.287 179.7 15 M. Febriansyah Yam +1.310 180.0 16 W. Trilaksana Yam +1.207 182.7 17 A. Sham Yam +1.447 179.1 18 M. Fernando Yam +1.503 178.8 19 P. Luiboonpeng Yam +1.616 180.0 20 J. Inguito Yam +1.820 181.2 21 K. Manurung Hon +2.039 179.7 22 M. Musa Hon +2.845 175.6 23 S. Yuzy Hon +30.441 177.6 24 M. Supaat Vog +59.480 156.7 DNF M. Iffende Yam DNF 176.5 DNF T. Haffirudin Vog DNF –

UB150 Points

Pos Name R1 R2 Total 1 HUSNI ZAINUL FUADZY 25 13 38 2 GUPITA KRESNA WARDHANA 11 25 36 3 FAHMI BASAM 20 8 28 4 ADYTYA FAUZI 5 20 25 5 AHMAD AFIF AMRAN 16 9 25 6 DIMAS JULI ATMOKO 7 16 23 7 MD AKID AZIZ 13 10 23 8 NAZIRUL IZZAT MUHAMMAD BAH 6 11 17 9 AWHIN SANJAYA 10 5 15 10 HAFIZD FAHRIL RASYADAN 8 6 14 11 WAHYU AJI TRILAKSANA 9 0 9 12 EANE JAYE SOBRETODO 1 7 8 13 APRIL KING MASCARDO DNF 4 4 14 MUHAMMAD FEBRIANSYAH 3 1 4 15 JOHN EMERSON INGUITO 4 0 4 16 AHMAD DARWISY AHMAD SAHIR DNF 3 3 17 MUHAMMAD ADIB ARSYAD MOHD DNF 2 2 18 PEERAPONG LUIBOONPENG 2 0 2

TVS Asia

Hunter Corney was in the podium battle across both TVS Asia One Make Championship races at Buriram, including taking some turns at leading the race. Corney also set the fastest lap of the race on his way to a sixth place in race one.

Corney was in the battle for the lead in the second bout throughout most of the contest before a clash with another rider sent him off track, demoting him down to eighth place and out of the leading group as they started the last lap.

The impact was so violent that the airbag in Corney’s suit actually went off in the incident, but he still managed to salvage an eighth place finish and over the course of the weekend proved his talent on a different stage.

TVS Asia Race One Results

Pos Rider Bike Time/Gap Speed 1 H. Ono TVS 14m49.853 202.2 2 M. Rosli TVS +0.360 200.0 3 L. Miguel TVS +0.109 203.4 4 A. Kanghair TVS +1.032 204.2 5 S. Chavan TVS +1.573 202.6 6 H. Corney TVS +1.898 203.8 7 M. Fairues TVS +2.577 203.8 8 K. Min Jae TVS +4.786 201.9 9 Senthilkumar TVS +13.813 203.4 10 K. Jaiman TVS +14.303 203.0 11 Rendi TVS +14.410 203.0 12 K. Ahamed TVS +16.252 203.8 13 A. Rusydi TVS +24.677 202.2 14 L. Paredes TVS +28.631 204.5 – C. Vishwanath TVS DNF 203.0

TVS Asia Race Two Results

Pos Rider Bike Time/Gap Speed 1 S. Chavan TVS 14m56.976 204.5 2 C. Vishwanath TVS +0.130 207.3 3 H. Ono TVS +0.240 204.9 4 A. Kanghair TVS +0.648 206.1 5 M. Rosli TVS +1.157 203.8 6 M. Fairues TVS +1.328 203.4 7 K. Min Jae TVS +1.959 208.9 8 H. Corney TVS +6.347 205.7 9 A. Rusydi TVS +11.008 204.2 10 L. Paredes TVS +12.816 203.4 11 Rendi TVS +19.308 200.0 12 K. Jaiman TVS +39.658 198.9 13 Senthilkumar TVS +42.552 200.0 DNF L. Miguel TVS DNF 203.4 DNF K. Ahamed TVS DNF 204.2

TVS Asia Points