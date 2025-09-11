Last Call Deals Just Got Better at Morgan & Wacker HD
Morgan & Wacker Harley-Davidson is turning up the heat on our Last Call Deals – with new colours now in stock across select 2024 Harley-Davidson models.
These limited-run offers won’t stick around long, so if you’ve been waiting for the right moment to ride away on your dream Harley, now is the time.
Available Now – While Stocks Last
- 2024 Street Glide – White Onyx Pearl Paint / Chrome Trim – $36,990 Ride Away
- 2024 Street Glide – Alpine Green Paint / Chrome Trim – $36,990 Ride Away
- 2024 Street Glide – Shark Skin Blue Paint / Black Trim – $36,990 Ride Away
- 2024 Low Rider ST 117 – Red Rock Paint – $27,495 Ride Away (Only 1 Left)
- 2024 Road Glide Limited – Billiard Gray Paint – $34,990 Ride Away (Only 1 Left)
- 2024 Road Glide – White Onyx Pearl Paint / Chrome Trim – $36,990 Ride Away
- 2024 Ultra Limited – Billiard Gray Paint – $35,990 Ride Away
Act Fast – Limited Stock, Limited Time
Once these bikes and trims are gone, they’re gone for good. Don’t miss your chance to secure your new 2024 Harley-Davidson® at an unbeatable ride-away price. Get into your local Morgan & Wacker dealer or enquire online.