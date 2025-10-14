2025 Idemitsu FIM Asia Road Racing Championships
Round Five – Sepang, Malaysia
The fifth round of the 2025 Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship (ARRC) at Sepang International Circuit produced a demanding weekend of racing in extreme heat. Local riders excelled in front of the Malaysian crowd, with home victories across several categories, while key title battles intensified ahead of the final round in Thailand. For the Aussies it was a case of ups, and downs…
ASB 1000 Race One
Eleven riders started the race but ultimately there were only nine finishers in the opening Superbike contest of the Sepang weekend.
Malaysian favourite Hafizh Syahrin Abdullah (JDT Racing Team) delivered a dominant win in scorching conditions. Hafizh led from the start and managed his front tyre well throughout the 41°C race.
Zaqhwan Zaidi (Idemitsu Honda Racing Malaysia) and Nakarin Atiratphuvapat (Honda Racing Thailand) completed the podium after a series of crashes thinned the leading group.
Lachlan Epis bagged a handy 13 points for his fourth place finish. The Australian took the chequered flag 30-seconds behind the winner, and six seconds clear of Japan’s Maiku Watanuki and Britain’s Joe Francis.
Cam Dunker was running a similar pace to that group of riders and was just behind Epis in eighth place across the opening laps after qualifying seventh. However, a fall with nine laps to run saw him left with plenty of ground to try and make back up. Ultimately Dunker finished well behind in seventh.
Declan Carberry was the final rider home in ninth place, the South Australian just over two-minutes behind the winner at the end of the 12 lap distance.
ASB 1000 Race One Results
|Pos
|Rider
|Nat
|Gap
|1
|H. SYAHRIN ABDULLAH
|MAS
|25:26.8
|2
|M. ZAQHWAN ZAIDI
|MAS
|+3.262
|3
|N. ATIRATPHUVAPAT
|THA
|+16.169
|4
|LACHLAN EPIS
|AUS
|+29.653
|5
|MAIKU WATANUKI
|JPN
|+36.751
|6
|JOE FRANCIS
|GBR
|+39.622
|7
|CAMERON DUNKER
|AUS
|+56.531
|8
|A. HAKEEM ANUAR
|MAS
|+01:08.6
|9
|DECLAN CARBERRY
|AUS
|+02:01.7
|Not Classified
|DNF
|A. FARID IZDIHAR
|INA
|DNF
|KEITO ABE
|JPN
|DNS
|TEO YEW JOE
|MAS
|DNS
|A. WONGTHANANON
|THA
|DNS
|A. SHAH KAMARUZAMAN
|MAS
ASB 1000 Race Two
Azroy Hakeem Anuar (Idemitsu Honda Racing Malaysia) claimed victory in the final bout after a dramatic final lap that saw leaders Hafizh Syahrin and Zaqhwan Zaidi clash and go down while battling for the win.
Their tumble allowed Azroy through to take the flag as the championship contenders regrouped in the gravel before rejoining near the back of the field to salvage points.
Nakarin Atiratphuvapat (Honda Racing Thailand) capitalised on their misfortune to finish second, his 20-point haul moving him into the championship lead.
Andi Farid Izdihar (Astra Honda Racing Team) completed the podium a couple of bike lengths ahead of Keito Abe (SDG HARC-Pro Honda Philippines).
Lachlan Epis was next home in fifth, 18 seconds behind the leaders but three seconds clear of fellow Australian Cam Dunker in sixth.
The field had spread out significantly as the race unfolded, with Japan’s Maiku Watanuki 17 seconds further back in seventh, closely followed by Britain’s Joe Francis.
Declan Carberry again rounded out the finishers, the South Australian crossing the line just over two minutes behind the race winner.
Only 17 points separate the top five in the championship heading to the final round. Cam Dunker sits seventh on 80 points, while Lachlan Epis is two places further back with 64 points after a run of mid-season DNFs.
ASB 1000 Race Two Results
|Pos.
|Rider
|Nat
|Gap
|1
|A. HAKEEM ANUAR
|MAS
|25:26.7
|2
|N. ATIRATPHUVAPAT
|THA
|+2.963
|3
|ANDI FARID IZDIHAR
|INA
|+3.031
|4
|KEITO ABE
|JPN
|+3.382
|5
|LACHLAN EPIS
|AUS
|+17.99
|6
|CAMERON DUNKER
|AUS
|+21.196
|7
|MAIKU WATANUKI
|JPN
|+38.387
|8
|JOE FRANCIS
|GBR
|+38.823
|9
|M. ZAQHWAN ZAIDI
|MAS
|+47.863
|10
|H. SYAHRIN ABDULLAH
|MAS
|+1:03.8
|11
|DECLAN CARBERRY
|AUS
|+2:01.5
|Not Classified
|DNF
|TEO YEW JOE
|MAS
|DNF
ASB 1000 Points
|Pos.
|Rider
|Nat.
|Bike
|Total
|1
|N. ATIRATPHUVAPAT
|THA
|HON
|152
|2
|H. SYAHRIN ABDULLAH
|MAS
|DUC
|148
|3
|KEITO ABE
|JPN
|HON
|141
|4
|M. ZAQHWAN ZAIDI
|MAS
|HON
|141
|5
|A. HAKEEM ANUAR
|MAS
|HON
|135
|6
|A. SHAH KAMARUZAMAN
|MAS
|BMW
|96
|7
|CAMERON DUNKER
|AUS
|YAM
|80
|8
|A. FARID IZDIHAR
|INA
|HON
|73
|9
|LACHLAN EPIS
|AUS
|BMW
|64
|10
|JOE FRANCIS
|GBR
|YAM
|50
|11
|A. WONGTHANANON
|THA
|BMW
|37
|12
|TEO YEW JOE
|MAS
|BMW
|32
|13
|SHO NISHIMURA
|JPN
|HON
|29
|14
|MAIKU WATANUKI
|JPN
|APR
|20
|15
|TOSHIMA REI
|JPN
|YAM
|18
|16
|AKITO HAGA
|JPN
|APR
|13
|17
|MURASE TAKERU
|JPN
|SUZ
|12
|18
|SHOTA ITE
|JPN
|YAM
|12
|19
|DECLAN CARBERRY
|AUS
|BMW
|12
|20
|MOTOHARU ITO
|JPN
|HON
|11
|21
|M. ADAM NORRODIN
|MAS
|SUZ
|11
|22
|WADA RUKA
|JPN
|APR
|8
|23
|M. FAHMI ABDUL WAHAF
|MAS
|DUC
|7
|24
|J. SAMUEL CONVENTO
|THA
|YAM
|5
SS600 Race One
The Supersport category was a much closer affair than the Superbike class.
Muhammad Syarifuddin Azman (Idemitsu Honda Racing Malaysia) gave local fans reason to celebrate with a well-judged victory after overtaking Kasma Daniel Kasmayudin (Hong Leong Yamaha Racing) in the closing stages. Thailand’s Anupab Sarmoon (Yamaha Thailand Racing Team) finished third after a late pass.
SS600 Race One Results
|Pos
|Rider
|Nat
|Gap
|1
|M SYARIFUDDIN AZMAN
|MAS
|21:57.501
|2
|KASMA DANIEL KASMAYUDIN
|MAS
|+1.691
|3
|ANUPAB SARMOON
|THA
|+7.268
|4
|M HELMI AZMAN
|MAS
|+7.381
|5
|HERJUN ATNA FIRDAUS
|INA
|+10.596
|6
|THANAT LAOONGPLIO
|THA
|+10.600
|7
|KHAIRUL IDHAM PAWI
|MAS
|+10.951
|8
|M FAEROZI TOREQOTTUL
|INA
|+11.215
|9
|ROCCO SESSLER
|GER
|+20.890
|10
|MCKINLEY KYLE PAZ
|PHI
|+21.270
|11
|JAKKREEPHAT PUETTISAN
|THA
|+21.790
|12
|RHEZA DANICA AHRENS
|INA
|+22.192
|13
|M ADENANTA PUTRA
|INA
|+46.841
|14
|SHA JUNTONG
|CHN
|+56.811
|DNF
|WAHYU NUGROHO
|INA
|DNF
SS600 Race Two
Syarifuddin completed a perfect weekend with his first double win at Sepang. He shadowed Kasma for most of the race before making a decisive move on the final lap to secure back-to-back victories. Adenanta Putra (Astra Honda Racing Team) finished third.
SS600 Race Two Results
|Pos
|Rider
|Nat
|Gap
|1
|M SYARIFUDDIN AZMAN
|MAS
|21:50.647
|2
|KASMA DANIEL KASMAYUDIN
|MAS
|+0.877
|3
|M ADENANTA PUTRA
|INA
|+2.441
|4
|WAHYU NUGROHO
|INA
|+2.963
|5
|M FAEROZI TOREQOTTUL
|INA
|+3.075
|6
|ANUPAB SARMOON
|THA
|+3.561
|7
|THANAT LAOONGPLIO
|THA
|+3.750
|8
|M HELMI AZMAN
|MAS
|+4.694
|9
|HERJUN ATNA FIRDAUS
|INA
|+5.687
|10
|KHAIRUL IDHAM PAWI
|MAS
|+9.096
|11
|RHEZA DANICA AHRENS
|INA
|+13.333
|12
|MCKINLEY KYLE PAZ
|PHI
|+14.101
|13
|ROCCO SESSLER
|GER
|+21.887
|14
|JAKKREEPHAT PUETTISAN
|THA
|+21.927
|15
|SHA JUNTONG
|CHN
|+52.143
SS600 Points
|Pos.
|Rider
|Nat.
|Bike
|Total
|1
|M ADENANTA PUTRA
|INA
|HON
|152
|2
|KASMA DANIEL KASMAYUDIN
|MAS
|YAM
|144
|3
|ANUPAB SARMOON
|THA
|YAM
|131
|4
|WAHYU NUGROHO
|INA
|YAM
|108
|5
|M SYARIFUDDIN AZMAN
|MAS
|HON
|102
|6
|M HELMI AZMAN
|MAS
|HON
|102
|7
|MCKINLEY KYLE PAZ
|PHI
|YAM
|94
|8
|HERJUN ATNA FIRDAUS
|INA
|HON
|83
|9
|THANAT LAOONGPLIO
|THA
|HON
|82
|10
|KHAIRUL IDHAM PAWI
|MAS
|HON
|81
|11
|KITSADA TANACHOT
|THA
|HON
|65
|12
|M FAEROZI TOREQO
|INA
|YAM
|63
|13
|ROCCO SESSLER
|GER
|YAM
|54
|14
|RHEZA DANICA AHRENS
|INA
|HON
|38
|15
|JAKKREEPHAT PUETTISAN
|THA
|HON
|29
|16
|SHA JUNTONG
|CHN
|YAM
|25
|17
|ODAKI AMON
|JPN
|HON
|15
|18
|SOICHIRO MINAMIMOTO
|JPN
|YAM
|9
|19
|DIMAS EKKY PRATAMA
|INA
|HON
|7
|20
|KEISUKE TANAKA
|JPN
|YAM
|0
|21
|JACK MICHAEL MAHAFFY
|AUS
|HON
|0
AP250 Race One
Indonesia’s Candra H (Yamaha Racing Indonesia) triumphed in a chaotic contest that saw several early crashes. Candra held off Md Izam Ikmal (Victor Racing Team) and teammate Muhammad Fadhil Musyavi by less than two-tenths of a second after a blanket finish among the front five.
AP250 Race One Results
|Pos
|Rider
|Nat
|Gap
|1
|CANDRA H
|INA
|19:35.572
|2
|MD IZAM IKMAL
|MAS
|+0.158
|3
|M FADHIL MUSYAVI
|INA
|+0.162
|4
|GALANG HENDRA PRATAMA
|INA
|+0.234
|5
|AIKI IYOSHI
|JPN
|+0.258
|6
|M DANIAL SYAHMI AHMAD SHAHRIL
|MAS
|+0.379
|7
|NGUYEN HUU TRI
|VIE
|+0.932
|8
|CAO VIET NAM
|VIE
|+0.937
|9
|ABDULLAH QAYYUM A RAZAK
|MAS
|+4.276
|10
|MUHD JAZIL JURAIMI
|SIN
|+4.365
|11
|GAO ZIANG
|CHN
|+4.626
|12
|ALDIAZ AQSAL ISMAYA
|INA
|+4.866
|13
|NGUYEN TON ANH PHU
|VIE
|+11.173
|14
|ANDI M FADLY
|INA
|+11.242
|15
|FADILLAH ARBI ADITAMA
|INA
|+12.964
|16
|KAVIN SAMAAR QUINTAL
|IND
|+13.606
|17
|M MUROBBIL VITONI
|INA
|+24.134
|18
|IRFAN ARDIANSYAH
|INA
|+26.376
|19
|KRITTAPAT KEANKUM
|THA
|+49.480
|20
|LIU GUANG YUAN
|CHN
|+50.115
|21
|LEONG NANG TSE
|HKG
|+50.130
|DNF
|RINTARO TAKEM0TO
|JPN
|DNF
|DAVINO BRITANI
|INA
|DNF
|FADIL ALGASSANI PRIYADI
|INA
|DNF
|ALFRED JAKOB SABLAYA
|PHI
|DNF
|JOHANN REEVES EMMANUEL
|IND
|DNS
|M IRFAN HAYKAL AMIDI
|MAS
AP250 Race Two
Fadillah Arbi Aditama (Astra Honda Racing Team) fought back from a Race 1 retirement to take his fifth win of the season.
After a six-rider battle that went to the final turn, Arbi’s late-braking move secured victory over Mohammad Murobbil Vitoni (Yamaha LFN HP969 Indonesia Racing Team) and Irfan Ardiansyah (MaezTro NWN SCK Honda Racing Team).
AP250 Race Two Results
|Pos
|Rider
|Nat
|Gap
|1
|FADILLAH ARBI ADITAMA
|INA
|19:26.889
|2
|M MUROBBIL VITONI
|INA
|+0.373
|3
|IRFAN ARDIANSYAH
|INA
|+0.410
|4
|CANDRA H
|INA
|+0.419
|5
|MD IZAM IKMAL
|MAS
|+0.445
|6
|KRITTAPAT KEANKUM
|THA
|+0.530
|7
|ALDIAZ AQSAL ISMAYA
|INA
|+0.786
|8
|GALANG HENDRA PRATAMA
|INA
|+0.875
|9
|CAO VIET NAM
|VIE
|+0.924
|10
|NGUYEN HUU TRI
|VIE
|+1.503
|11
|ANDI M FADLY
|INA
|+1.635
|12
|M FADHIL MUSYAVI
|INA
|+1.731
|13
|ABDULLAH QAYYUM A RAZAK
|MAS
|+2.616
|14
|FADIL ALGASSANI PRIYADI
|INA
|+2.726
|15
|RINTARO TAKEM0TO
|JPN
|+3.117
|16
|M DANIAL SYAHMI AHMAD S
|MAS
|+3.258
|17
|AIKI IYOSHI
|JPN
|+3.491
|18
|GAO ZIANG
|CHN
|+6.307
|19
|MUHD JAZIL JURAIMI
|SIN
|+7.182
|20
|NGUYEN TON ANH PHU
|VIE
|+7.184
|21
|KAVIN SAMAAR QUINTAL
|IND
|+16.780
|22
|JOHANN REEVES EMMANUEL
|IND
|+55.516
|23
|LIU GUANG YUAN
|CHN
|+1:03.397
|DNF
|LEONG NANG TSE
|HKG
AP250 Points
|Pos
|Rider
|Total
|1
|FADILLAH ARBI ADITAMA
|171
|2
|MD IZAM IKMAL
|135
|3
|M MUROBBIL VITONI
|122
|4
|KRITTAPAT KEANKUM
|118
|5
|GALANG HENDRA PRATAMA
|97
|6
|CANDRA H
|97
|7
|IRFAN ARDIANSYAH
|81
|8
|M DANIAL SYAHMI
|70
|9
|RIICHI TAKAHIRA
|60
|10
|CAO VIET NAM
|51
|11
|AIKI IYOSHI
|47
|12
|DAVINO BRITANI
|46
|13
|ALDIAZ AQSAL ISMAYA
|44
|14
|M IRFAN HAYKAL AMIDI
|35
|15
|RYOTA OGIWARA
|33
|16
|M FADHIL MUSYAVI
|25
|17
|NGUYEN HUU TRI
|21
|18
|HIKARI OKUBO
|17
|19
|FARRES PUTRA MD FADHIL
|16
|20
|GERRY SALIM
|15
|21
|FADIL ALGASSANI PRIYADI
|14
|22
|RINTARO TAKEM0TO
|13
|23
|ANDI MUHAMMAD FADLY
|13
|24
|GAO ZIANG
|12
|25
|NAPAT JATOOM
|11
|26
|ABDULLAH QAYYUM A RAZAK
|10
|27
|MUHD JAZIL JURAIMI
|10
|28
|NGUYEN TON ANH PHU
|8
|29
|KAVIN SAMAAR QUINTAL
|5
|30
|RYUJI YOKOE
|2
|31
|JOHANN REEVES EMMANUEL
|1
UB150 Race One
Ahmad Afif Amran (Pitsbike Superfast JRT Rapido Racing Team) thrilled local supporters with a late charge to victory. The Malaysian rider took the lead on the final lap and built a small gap to finish ahead of Indonesia’s Fahmi Basam and Husni Zainul Fuadzy.
UB150 Race One Results
|Pos
|Rider
|Nat
|Gap
|1
|AHMAD AFIF AMRAN
|MAS
|15:43.856
|2
|FAHMI BASAM
|INA
|+1.214
|3
|HUSNI ZAINUL FUADZY
|INA
|+1.219
|4
|DIMAS JULI ATMOKO
|INA
|+1.224
|5
|WAHYU AJI TRILAKSANA
|INA
|+1.266
|6
|GUPITA KRESNA WARDHANA
|INA
|+1.29
|7
|DANIAL DAMAR
|INA
|+1.321
|8
|M. SYIRAT SAUKI
|INA
|+1.329
|9
|ADYTYA FAUZI
|INA
|+1.383
|10
|APRIL KING MASCARDO
|PHI
|+1.606
|11
|AHMAD DARWISY AHMAD SAHIR
|MAS
|+2.017
|12
|SHAHROL SYAZRAS SHAHROL YUZY
|MAS
|+2.365
|13
|KIKI SUDARMAN MANURUNG
|INA
|+2.449
|14
|MASATO FERNANDO
|PHI
|+2.579
|15
|M ADIB ARSYAD MOHD HI
|MAS
|+2.625
|16
|HAFIZD FAHRIL RASYADAN
|INA
|+2.66
|17
|MD IZZAT ZAIDI MD SALEHAN
|MAS
|+2.95
|18
|MD SHAFIQ RASOL
|MAS
|+15.054
|19
|MD AFIZI SUPAAT
|MAS
|+15.185
|20
|TENGKU AMIRUL HAFFIRUDIN
|MAS
|+27.6
|21
|KERVIE E.MMANUEL BERGANIA
|PHI
|+1:14.7
|DNF
|AHMAD FAZRUL SHAM
|MAS
|DNF
|M FEBRIANSYAH
|INA
|DNF
|MD AKID AZIZ
|MAS
|DNF
|EANE JAYE SOBRETODO
|PHI
|DNF
|PEERAPONG LUIBOONPENG
|THA
UB150 Race Two
Afif completed the double, narrowly beating Fahmi Basam by six thousandths of a second in another close finish. Husni Zainul Fuadzy secured enough points to claim the 2025 UB150 Championship title with one round remaining.
UB150 Race Two Results
|Pos
|Rider
|Nat
|Gap
|1
|AHMAD AFIF AMRAN
|MAS
|15:45.824
|2
|FAHMI BASAM
|INA
|+0.006
|3
|M. SYIRAT SAUKI
|INA
|+0.153
|4
|DANIAL DAMAR
|INA
|+0.408
|5
|DIMAS JULI ATMOKO
|INA
|+0.409
|6
|HAFIZD FAHRIL RASYADAN
|INA
|+0.469
|7
|KIKI SUDARMAN MANURUNG
|INA
|+0.869
|8
|HUSNI ZAINUL FUADZY
|INA
|+0.899
|9
|AHMAD DARWISY AHMAD SAHIR
|MAS
|+0.933
|10
|WAHYU AJI TRILAKSANA
|INA
|+1.009
|11
|APRIL KING MASCARDO
|PHI
|+1.029
|12
|PEERAPONG LUIBOONPENG
|THA
|+1.093
|13
|M. ADIB ARSYAD MOHD HISAM
|MAS
|+1.125
|14
|SHAHROL SYAZRAS SHAHROL YUZY
|MAS
|+1.152
|15
|MD AKID AZIZ
|MAS
|+1.159
|16
|GUPITA KRESNA WARDHANA
|INA
|+1.188
|17
|MASATO FERNANDO
|PHI
|+1.220
|18
|MD IZZAT ZAIDI MD SALEHAN
|MAS
|+1.282
|19
|EANE JAYE SOBRETODO
|PHI
|+1.345
|20
|MD AFIZI SUPAAT
|MAS
|+1.452
|21
|MUHAMMAD FEBRIANSYAH
|INA
|+13.784
|22
|MD SHAFIQ RASOL
|MAS
|+13.840
|23
|KERVIE E.MMANUEL BERGANIA
|PHI
|+28.612
|DNF
|ADYTYA FAUZI
|INA
|DNF
|TENGKU AMIRUL HAFFIRUDIN
|MAS
|DNF
|AHMAD FAZRUL SHAM
|MAS
UB150 Points
|Pos
|Rider
|Total
|1
|HUSNI ZAINUL FUADZY
|202
|2
|FAHMI BASAM
|140
|3
|AHMAD AFIF AMRAN
|125
|4
|DIMAS JULI ATMOKO
|121
|5
|ADYTYA FAUZI
|70
|6
|WAHYU AJI TRILAKSANA
|66
|7
|MD AKID AZIZ
|63
|8
|GUPITA KRESNA WARDHANA
|62
|9
|HAFIZD FAHRIL RASYADAN
|52
|10
|NAZIRUL IZZAT M. BAH
|48
|11
|JOHN EMERSON INGUITO
|45
|12
|DANIAL DAMAR
|45
|13
|APRIL KING MASCARDO
|44
|14
|KIKI SUDARMAN MANURUNG
|36
|15
|AWHIN SANJAYA
|34
|16
|M. SYIRAT SAUKI
|32
|17
|PEERAPONG LUIBOONPENG
|31
|18
|MUHAMMAD ADIB ARSYAD
|31
|19
|EANE JAYE SOBRETODO
|30
|20
|SHAHROL SYAZRAS SHAHROL Y
|28
|21
|RIKY IBRAHIM
|20
|22
|AHMAD DARWISY AHMAD SAHIR
|16
|23
|ARGHIYA FARREL
|12
|24
|AHMAD FAZRUL SHAM
|11
|25
|MD SYAMIL AMSYAR M IFFENDE
|9
|26
|MASATO FERNANDO
|6
|27
|MD IDIL FITRI MAHADI
|5
|28
|MD FAIZ ZEKRI SABRI
|4
|29
|M. FEBRIANSYAH
|4
|30
|M. JORDAN BADARU
|3
|31
|MD AFIZI SUPAAT
|2
|32
|WAWAN WELLO
|2
|33
|TENGKU AMIRUL HAFFIRUDIN
|1
TVS Asia Race One
Japan’s Hiroki Ono snatched victory at the final corner from Malaysia’s Md Ramdan Rosli after an intense duel. The pair were separated by just 0.047s at the line, with India’s Sarthak Chavan third.
Young Kiwi Nixon Frost rounded out the top ten, taking the flag 30 seconds behind the podium finishers at the end of the six lap contest, a bike length ahead of final finisher, Australian Jed Louis.
TVS Asia Race One Results
|Pos
|Rider
|Nat
|Gap
|1
|Hiroki Ono
|JPN
|14:20.277
|2
|Md Ramdan Rosli
|MAS
|+0.047
|3
|Sarthak Chavan
|IND
|+2.142
|4
|Luis Miguel
|ESP
|+5.732
|5
|Chiranth Vishwanath
|IND
|+5.769
|6
|Md Haziq Md Fairues
|MAS
|+14.601
|7
|Harley Jack McCabe
|GBR
|+22.759
|8
|Leeandro Paredes
|PHI
|+28.430
|9
|Md Hafiza Rofa
|MAS
|+28.911
|10
|Nixon Keith Frost
|NZL
|+32.599
|11
|Jed James Louis
|AUS
|+32.806
|DNF
|Kanatat Jaiman
|THA
|DNF
TVS Asia Race Two
Ono backed up his Saturday performance with another win after holding off Luis Miguel, Sarthak Chavan, and Ramdan Rosli in a four-way contest that went down to the final turn. The Japanese rider now holds a strong position heading into the final round.
Nixon Frost halved the gap to the leaders in the final contest. Frost was engaged in a heady battle for sixth with Indian Chiranth Vishwanath and Briton Harley McCabe. Frost took the flag between that pair to claim fifth.
Australian youngster Jed Louis rounded out the top ten.
TVS Asia Race Two Results
|Pos
|Rider
|Nat
|Gap
|1
|Hiroki Ono
|JPN
|14:23.119
|2
|Luis Miguel
|ESP
|+0.060
|3
|Sarthak Chavan
|IND
|+0.105
|4
|Md Ramdan Rosli
|MAS
|+0.643
|5
|Md Haziq Md Fairues
|MAS
|+8.875
|6
|Chiranth Vishwanath
|IND
|+16.234
|7
|Nixon Keith Frost
|NZL
|+16.320
|8
|Harley Jack McCabe
|GBR
|+16.575
|9
|Kanatat Jaiman
|THA
|+18.116
|10
|Jed James Louis
|AUS
|+31.758
|11
|Leeandro Paredes
|PHI
|+42.344
|DNF
|Md Hafiza Rofa
|MAS
|DNF
|Rendi
|INA
TVS Asia Points
|Pos
|Rider
|Total
|1
|Hiroki Ono
|201
|2
|Sarthak Chavan
|180
|3
|Mohd Ramdan Rosli
|179
|4
|Luis Miguel
|132
|5
|Chiranth Vishwanath
|94
|6
|Hunter Corney
|79
|7
|Rendi
|63
|8
|Leeandro Parades
|54
|9
|Kim Min Jae
|46
|10
|Atih Kanghair
|44
|11
|Md Haziq Md Fairues
|40
|12
|Nixon Keith Frost
|37
|13
|Harley Jack McCabe
|31
|14
|Kanatat Jaiman
|23
|15
|Riku Matsushima
|19
|16
|Decksa Almer Alfarezel
|18
|17
|Arsyad Rusydi
|17
|18
|Shingo Iidaka
|17
|19
|Rakshith Shihari Dave
|16
|20
|M. Rama Putra Septiawan
|11
|21
|Jed James Louis
|11
|22
|Senthikumar
|10
|23
|KY Ahamed
|8
|24
|Md Hafiza Rofa
|7
|25
|Alwin Sundar
|4