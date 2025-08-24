2025 Isle of Man Classic TT
Qualifying Day Four
Ideal conditions once again greeted riders on Saturday at the Classic TT. While Nathan Harrison stole the headline on Saturday with a blistering 126.611 mph lap on the Greenall Racing Kawasaki in the Formula 1 Classic class, a few other names also caught the eye.
Michael Dunlop unofficially set the fastest ever lap on a 588cc Norton rotary with a 123.505 mph effort.
Overall, Rob Hodson still sits atop the standings with his 1274.20 mph lap set on Thursday, onboard the SMT Ducati 916.
In the Historic Senior class, Mike Browne delivered a standout performance with a 112.984 mph lap on the Peter Lodge Racing 500 Norton, just 3.8 seconds shy of the class lap record. Browne’s lap was just ahead of John McGuinness’s 112.248mph, with Adam McLean (109.767mph) and Shaun Anderson (109.699mph) not far adrift.
In the Lightweight division, although Michael Dunlop was the fastest overall on his MD Racing RS250, it was Craig Neve who made history of sorts. Neve’s 111.673 mph lap on a 400cc Kawasaki marked the fourth-quickest ever around the Mountain Course by a 400, putting him alongside legends Jim Moodie, Brian Reid, and John McGuinness.
The stage is now set for a thrilling race week across all categories at the 2025 Isle of Man Classic TT and Manx Grand Prix.
Classic TT Formula 1 Fastest Laps To Date
|
Pos
|
Rider
|
Bike
|
Speed
|
1
|
R. Hodson
|
Duc 916
|
127.402
|
2
|
N. Harrison
|
Kaw 750
|
126.611
|
3
|
J. Coward
|
Kaw 750
|
126.245
|
4
|
D. Herbertson
|
Kaw 750
|
124.943
|
5
|
D. Todd
|
Duc 916
|
124.853
|
6
|
I. Hutchinson
|
Kaw 750
|
124.762
|
7
|
M. Browne
|
Duc 916
|
124.461
|
8
|
P. Jordan
|
Kaw 750
|
124.035
|
9
|
M. Dunlop
|
Nor WRS588
|
123.505
|
10
|
C. Neve
|
Kaw 750
|
123.307
|
11
|
D. Johnson
|
Kaw 750
|
123.125
|
12
|
B. Mccormack
|
Kaw 750
|
122.794
|
13
|
M. Evans
|
Suz 750
|
122.097
|
14
|
J. Trummer
|
Kaw 750
|
121.820
|
15
|
B. Furber
|
Suz 750
|
121.710
|
16
|
J. Yeardsley
|
Kaw 750
|
120.643
|
17
|
M. Sweeney
|
Kaw 750
|
119.963
|
18
|
P. Williams
|
Kaw 750
|
119.771
|
19
|
S. West
|
Duc 916
|
119.327
|
20
|
H. Saiger
|
Kaw 750
|
119.297
|
21
|
J. Thompson
|
Suz 750
|
119.096
|
22
|
A. Blanc
|
Kaw 750
|
118.603
|
23
|
M. Stevenson
|
Suz 750
|
118.098
|
24
|
M. Simpson
|
Kaw 750
|
117.820
|
25
|
M. Dokoupil
|
Suz 750
|
117.425
|
26
|
J. Cringle
|
Kaw 750
|
117.312
|
27
|
P. Cassidy
|
Suz 750
|
116.149
|
28
|
T. Monot
|
Kaw 750
|
116.006
|
29
|
A. Farrell
|
Duc 851
|
115.588
|
30
|
R. Hardisty
|
Suz 500
|
114.560
|
31
|
A. Harrison
|
Kaw 750
|
114.385
|
32
|
J. Perry
|
Suz 750
|
114.384
|
33
|
D. Booth
|
Kaw 750
|
114.000
|
34
|
D. Forbes
|
Kaw 750
|
113.876
|
35
|
S. Johnson
|
Yam 750
|
113.599
|
36
|
D. Gilbert
|
Suz 750
|
113.226
|
37
|
J. Halliday
|
Yam 750
|
112.742
|
38
|
P. Murray
|
Kaw ZX7
|
112.740
|
39
|
R. Wibberley
|
Suz 750
|
111.447
|
40
|
P. Marley
|
Kaw 750
|
110.745
|
41
|
W. Burchell
|
Duc 748
|
110.360
|
42
|
A. Lovett
|
Kaw 750
|
110.146
|
43
|
H. Owen
|
Yam 750
|
108.420
|
44
|
E. Burke
|
Kaw ZXR750
|
108.257
|
45
|
C. Croft
|
Kaw 750
|
106.690
|
46
|
S. Clotworthy
|
Kaw 750
|
106.453
|
47
|
D. Crook
|
Suz 750
|
106.354
|
48
|
N. Carroll
|
Kaw 750
|
105.963
|
49
|
C. Moore
|
Kaw 750
|
103.490
Classic TT Lightweight Fastest Laps To Date
|
Pos
|
Rider
|
Bike
|
Speed
|
1
|
M. Dunlop
|
Hon 250
|
116.491
|
2
|
D. Sayle
|
Hon 250
|
115.183
|
3
|
S. Hall
|
Yam 250
|
114.890
|
4
|
M. Browne
|
Yam 250
|
114.068
|
5
|
M. Sweeney
|
Yam 250
|
113.115
|
6
|
A. Mclean
|
Yam 250
|
112.629
|
7
|
C. Neve
|
Kaw ZXR400
|
111.673
|
8
|
C. Moore
|
Yam 250
|
111.658
|
9
|
R. Hardisty
|
Yam 250
|
111.467
|
10
|
I. Lougher
|
Yam 250
|
110.571
|
11
|
P. Cassidy
|
Yam FZR400
|
109.640
|
12
|
O. Monaghan
|
Kaw ZXR400
|
109.343
|
13
|
A. Oversby
|
Kaw ZXR400
|
108.996
|
14
|
M. Dokoupil
|
Yam 250
|
108.495
|
15
|
N. Harrison
|
Hon VFR400
|
108.297
|
16
|
D. Tweed
|
Kaw ZXR400
|
107.206
|
17
|
J. Perry
|
Hon CBR400
|
106.896
|
18
|
C. Pert
|
Hon VFR400
|
105.824
|
19
|
M. Grigson
|
Yam 250
|
105.284
|
20
|
A. Whale
|
Kaw ZXR400
|
103.806
|
21
|
T. Walsh
|
Hon RVF400
|
103.552
|
22
|
H. Rushton
|
Hon RVF400
|
103.002
|
23
|
P. Gibson
|
Hon VFR400
|
102.536
|
24
|
E. Penanster
|
Hon 250
|
102.390
|
25
|
S. Price
|
Kaw ZXR400
|
102.294
|
26
|
R. Hughes
|
Kaw ZXR400
|
101.455
|
27
|
V. Ortega
|
Hon VFR400
|
100.866
|
28
|
R. Roebury
|
Yam FZR400
|
100.640
|
29
|
C. Hopkins
|
Kaw ZXR400
|
100.299
|
30
|
S. Larkin
|
Yam 250
|
99.040
|
31
|
I. Soilleux
|
Kaw ZXR400
|
98.759
|
32
|
S. Pike
|
Hon RVF400
|
98.175
|
33
|
S. Collins
|
Kaw ZXR400
|
97.816
|
34
|
D. Glover
|
Yam 250
|
96.836
|
35
|
J. Roebury
|
Hon NC35
|
96.301
|
36
|
D. Hanby
|
Yam FZR400
|
96.281
|
37
|
S. Sewell
|
Hon VFR400
|
94.832
Classic TT Historic Senior Fastest Laps To Date
|
Pos
|
Rider
|
Bike
|
Speed
|
1
|
M. Browne
|
Nor 500
|
112.984
|
2
|
J. Mcguinness
|
Pat BIC 500
|
112.248
|
3
|
A. Mclean
|
Roy Bullet
|
111.001
|
4
|
S. Anderson
|
Pat 500
|
109.699
|
5
|
J. Yeardsley
|
Roy Bullet
|
109.002
|
6
|
I. Lougher
|
Pat 500
|
108.719
|
7
|
D. Harrison
|
Mat G50
|
108.184
|
8
|
P. Jordan
|
Yam TX500
|
106.623
|
9
|
B. Furber
|
Hon Ireland
|
106.444
|
10
|
A. Oversby
|
Hon CB500
|
106.092
|
11
|
D. Sayle
|
MV 500
|
105.547
|
12
|
M. Sweeney
|
Yam TX500
|
104.861
|
13
|
M. Evans
|
Nor 500
|
104.417
|
14
|
C. Cummins
|
Hon CB500
|
104.272
|
15
|
W. Loder
|
See MK2
|
102.122
|
16
|
H. Rushton
|
Hon CB499
|
101.865
|
17
|
H. Owen
|
Mat G50
|
99.576
|
18
|
J. Vermeulen
|
Duc MK3
|
99.393
|
19
|
T. Snow
|
Duc Desmo
|
99.305
|
20
|
D. Todd
|
Yam TX500
|
97.561
|
21
|
M. Costello
|
Hon CB500
|
97.549
|
22
|
R. Roebury
|
Nor Manx
|
96.658
|
23
|
A. Hornby
|
Hon 500/4
|
96.239
|
24
|
R. Hardisty
|
Vel DOHC
|
92.749
|
25
|
J. Roebury
|
Hon CB500
|
92.226
|
26
|
A. Guy
|
BSA Gold Star
|
91.385
|
27
|
J. Smith
|
Mat G50
|
91.267
|
28
|
M. Johnson
|
Hon Drixton 500
|
90.178
|
29
|
R. Walsh
|
Hon CB450
|
84.285
|
30
|
A. Green
|
Nor Manx
|
82.697
Classic TT Historic Junior Fastest Laps To Date
|
Pos
|
Rider
|
Bike
|
Speed
|
1
|
M. Evans
|
Hon CB350 K4
|
104.760
|
2
|
P. Jordan
|
Hon CB350 K4
|
103.218
|
3
|
J. Coward
|
Hon CB350 K4
|
102.935
|
4
|
J. Yeardsley
|
Hon CB350 K4
|
102.430
|
5
|
D. Harrison
|
Hon CB350 K4
|
101.711
|
6
|
A. Mclean
|
Hon CB350 K4
|
99.364
|
7
|
H. Rushton
|
Hon CB350 K4
|
99.164
|
8
|
M. Bottalico
|
Hon CB350
|
98.846
|
9
|
W. Loder
|
Gre Oulton
|
98.647
|
10
|
D. Sayle
|
Hon CB350 K4
|
98.101
|
11
|
A. Oversby
|
Hon CB350 K4
|
97.594
|
12
|
M. Sweeney
|
Hon CB350 K4
|
96.758
|
13
|
D. Todd
|
Hon CB350 K4
|
96.510
|
14
|
P. Cassidy
|
Hon CB350 K4
|
96.151
|
15
|
J. Vermeulen
|
Duc MK3
|
94.790
|
16
|
B. Furber
|
Duc Sebring
|
94.639
|
17
|
M. Costello
|
Hon CB350 K4
|
94.465
|
18
|
M. Russell
|
Hon CB350 K4
|
94.209
|
19
|
C. Moore
|
Yam 350
|
93.826
|
20
|
J. Perry
|
Hon CB350 K4
|
93.386
|
21
|
S. Collins
|
Hon CB350 K4
|
91.781
|
22
|
J. Mcguinness
|
Hon CB350 K4
|
91.186
|
23
|
R. Roebury
|
Hon CB350 K4
|
91.152
|
24
|
R. Hardisty
|
Vel 350
|
89.928
|
25
|
J. Chawke
|
Hon CB350
|
89.246
|
26
|
S. Johnson
|
Hon CB350 K4
|
89.163
|
27
|
S. Pike
|
Duc Desmo
|
88.511
|
28
|
J. Roebury
|
Hon CB350 K4
|
88.510
|
29
|
J. Smith
|
Hon CB350
|
88.481
|
30
|
M. Johnson
|
Hon Drixton 350
|
88.223
|
31
|
A. Green
|
Hon CB350 K4
|
86.979
|
32
|
A. Guy
|
Dri Aermacchi
|
86.973
|
33
|
S. Anderson
|
DKW 250
|
86.945
|
34
|
D. Creer
|
Hon CB350 K4
|
85.897
|
35
|
R. Lowe
|
Hon CB350 K4
|
85.696
|
36
|
R. Walsh
|
Hon CB350 K4
|
83.737