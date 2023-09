MotoGP 2023

Round 14 – Japanese Grand Prix

MotoGP FP1

Joan Mir had a fall halfway through the session while Jorge Martin went down at turn three while on top of the time-sheets with just under ten-minutes left on the shot clock.

Martin was back out again before the end of the session but failed to improve on his 1m45.192, however that time was still good enough to top the session ahead of Augusto Fernandez and Marco Bezzechi, that pair pushing Bagnaia back to fourth late in the session.

Both Brad Binder and Jack Miller both had the new KTM carbon-fibre frame at their disposal. Binder started the session on the new frame while Jack’s first run was on the previous frame before then stepping onto the new chassis for his second run. Binder ended the session in sixth and Miller eighth.

Marc Marquez tried two quite drastically different set-ups in the morning session and ended up 13th, eight-tenths from Martin’s early benchmark. His Repsol Honda team-mate Joan Mir was three-tenths quicker in fifth.

MotoGP FP1 Resuts

Pos Rider Bike Time/Gap 1 Jorge MARTIN DUCATI 1m45.192 2 Augusto FERNANDEZ KTM +0.138 3 Marco BEZZECCHI DUCATI +0.318 4 Francesco BAGNAIA DUCATI +0.439 5 Joan MIR HONDA +0.493 6 Brad BINDER KTM +0.555 7 Maverick VIÑALES APRILIA +0.627 8 Jack MILLER KTM +0.710 9 Fabio QUARTARARO YAMAHA +0.760 10 Raul FERNANDEZ APRILIA +0.774 11 Johann ZARCO DUCATI +0.826 12 Franco MORBIDELLI YAMAHA +0.835 13 Marc MARQUEZ HONDA +0.841 14 Fabio DI GIANNANTONIO DUCATI +0.968 15 Pol ESPARGARO KTM +0.989 16 Miguel OLIVEIRA APRILIA +1.006 17 Aleix ESPARGARO APRILIA +1.037 18 Cal CRUTCHLOW YAMAHA +1.110 19 Takaaki NAKAGAMI HONDA +1.142 20 Michele PIRRO DUCATI +1.940 21 Alex RINS HONDA +2.395

MotoGP Championship Points

Pos Rider Points 1 BAGNAIA 292 2 MARTIN 279 3 BEZZECCHI 248 4 BINDER 192 5 ESPARGARO 160 6 ZARCO 157 7 VIÑALES 138 8 MARINI 135 9 MILLER 109 10 MARQUEZ 108 11 QUARTARARO 105 12 MORBIDELLI 77 13 OLIVEIRA 69 14 FERNANDEZ 58 15 RINS 47 16 MARQUEZ 45 17 DI GIANNANTONIO 43 18 NAKAGAMI 40 19 PEDROSA 32 20 FERNANDEZ 29 21 BASTIANINI 25 22 MIR 16 23 ESPARGARO 11 24 SAVADORI 9 25 25 FOLGER 9 26 26 BRADL 6 27 27 PIRRO 5 28 28 PETRUCCI 5 29 29 LECUONA 0

Moto2 FP1

Pos Rider Bike TIme/Gap 1 Somkiat CHANTRA KALEX 1m50.477 2 Pedro ACOSTA KALEX +0.140 3 Filip SALAC KALEX +0.448 4 Manuel GONZALEZ KALEX +0.536 5 Jake DIXON KALEX +0.744 6 Ai OGURA KALEX +0.749 7 Izan GUEVARA KALEX +0.774 8 Fermín ALDEGUER BOSCOSCURO +0.818 9 Aron CANET KALEX +0.891 10 Joe ROBERTS KALEX +0.905 11 Tony ARBOLINO KALEX +0.937 12 Darryn BINDER KALEX +0.945 13 Bo BENDSNEYDER KALEX +1.054 14 Albert ARENAS KALEX +1.090 15 Alonso LOPEZ BOSCOSCURO +1.142 16 Barry BALTUS KALEX +1.194 17 Sam LOWES KALEX +1.205 18 Taiga HADA KALEX +1.296 19 Jeremy ALCOBA KALEX +1.333 20 Marcos RAMIREZ KALEX +1.411 21 Sergio GARCIA KALEX +1.449 22 Zonta VD GOORBERGH KALEX +1.449 23 Dennis FOGGIA KALEX +1.528 24 Alberto SURRA FORWARD +1.995 25 Sean Dylan KELLY FORWARD +2.170 26 Kohta NOZANE KALEX +2.199 27 Borja GOMEZ KALEX +2.348 28 Senna AGIUS KALEX +2.644 29 Rory SKINNER KALEX +2.835 30 Mattia CASADEI KALEX +4.013

Moto2 Championship Points

Pos Rider Nat Points 1 ACOSTA Pedro SPA 236 2 ARBOLINO Tony ITA 197 3 DIXON Jake GBR 146 4 CANET Aron SPA 116 5 LOPEZ Alonso SPA 116 6 VIETTI Celestino ITA 106 7 SALAC Filip CZE 97 8 GONZALEZ Manuel SPA 94 9 CHANTRA Somkiat THA 89 10 ALDEGUER Fermín SPA 88 11 GARCIA Sergio SPA 76 12 OGURA Ai JPN 75 13 LOWES Sam GBR 74 14 ARENAS Albert SPA 61 15 ROBERTS Joe USA 56 16 BALTUS Barry BEL 47 17 ALCOBA Jeremy SPA 33 18 BENDSNEYDER Bo NED 22 19 BINDER Darryn RSA 22 20 FOGGIA Dennis ITA 18 21 TULOVIC Lukas GER 12 22 RAMIREZ Marcos SPA 11 23 PASINI Mattia ITA 11 24 VD GOORBERGH Zonta NED 10 25 GUEVARA Izan SPA 6 26 KELLY Sean Dylan USA 1 27 GOMEZ Borja SPA 0 28 TORRES Jordi SPA 0 29 SURRA Alberto ITA 0 30 TATAY Carlos SPA 0 31 SKINNER Rory GBR 0 32 ESCRIG Alex SPA 0 33 DALLA PORTA Lorenzo ITA 0 34 HADA Taiga JPN 0 35 AGIUS Senna AUS 0 36 RATO Mattia ITA 0 37 NOZANE Kohta JPN 0 38 MINAMIMOTO Soichiro JPN 0 39 DANIEL Kasma MAL 0 40 RUIZ Yeray SPA 0 41 SANCHIS David SPA 0

Moto3 FP1

Pos Rider Bike Time/Gap 1 Diogo MOREIRA KTM 1m57.260 2 David MUÑOZ KTM +0.206 3 Jaume MASIA HONDA +0.235 4 Ayumu SASAKI HUSQVARNA +0.475 5 Stefano NEPA KTM +0.485 6 Daniel HOLGADO KTM +0.496 7 David ALONSO GASGAS +0.513 8 Ryusei YAMANAKA GASGAS +0.655 9 Matteo BERTELLE HONDA +0.796 10 Deniz ÖNCÜ KTM +0.851 11 Ivan ORTOLÁ KTM +0.884 12 Tatsuki SUZUKI HONDA +1.063 13 Riccardo ROSSI HONDA +1.225 14 Xavier ARTIGAS CFMOTO +1.270 15 Filippo FARIOLI KTM +1.288 16 Joel KELSO CFMOTO +1.352 17 David ALMANSA HONDA +1.421 18 Taiyo FURUSATO HONDA +1.440 19 José Antonio RUEDA KTM +1.476 20 Kaito TOBA HONDA +1.527 21 Syarifuddin AZMAN KTM +1.543 22 Collin VEIJER HUSQVARNA +1.814 23 Joshua WHATLEY HONDA +2.134 24 Scott OGDEN HONDA +2.172 25 Lorenzo FELLON KTM +2.221 26 Ana CARRASCO KTM +2.581 27 Mario AJI HONDA +2.757

Moto3 Championship Points

Pos Rider Nat Points 1 HOLGADO Daniel SPA 174 2 MASIA Jaume SPA 174 3 SASAKI Ayumu JPN 173 4 ALONSO David COL 151 5 ÖNCÜ Deniz TUR 146 6 ORTOLÁ Ivan SPA 140 7 MOREIRA Diogo BRA 101 8 RUEDA José Antonio SPA 94 9 TOBA Kaito JPN 79 10 NEPA Stefano ITA 77 11 MUÑOZ David SPA 76 12 ARTIGAS Xavier SPA 64 13 VEIJER Collin NED 58 14 YAMANAKA Ryusei JPN 55 15 SUZUKI Tatsuki JPN 50 16 ROSSI Riccardo ITA 42 17 SALVADOR David SPA 31 18 FENATI Romano ITA 29 19 OGDEN Scott GBR 20 20 BERTELLE Matteo ITA 20 21 KELSO Joel AUS 19 22 MIGNO Andrea ITA 17 23 FURUSATO Taiyo JPN 13 24 FARIOLI Filippo ITA 7 25 AZMAN Syarifuddin MAL 5 26 AJI Mario INA 4 27 WHATLEY Joshua GBR 1 28 FERNANDEZ Adrian SPA 0 29 ALMANSA David SPA 0 30 FELLON Lorenzo FRA 0 31 CARRASCO Ana SPA 0 32 LUNETTA Luca ITA 0 33 BUASRI Tatchakorn THA 0 34 SHAHRIL Danial MAL 0 35 DETTWILER Noah SWI 0

Japanese Grand Prix Schedule

Friday Time Class Event 1000 Moto3 FP1 1050 Moto2 FP1 1145 MotoGP FP1 1415 Moto3 FP2 1505 Moto2 FP2 1600 MotoGP Practice

Saturday

Time Class Event 0940 Moto3 FP3 1025 Moto2 FP3 1110 MotoGP FP2 1150 MotoGP Q1 1215 MotoGP Q2 1350 Moto3 Q1 1415 Moto3 Q2 1445 Moto2 Q1 1510 Moto2 Q2 1600 MotoGP Sprint

Sunday Time Class Event 1240 MotoGP WUP 1400 Moto3 Race 1515 Moto2 Race 1700 MotoGP Race

2023 MotoGP Calendar