MotoGP 2022 – Round 19 – Sepang

Qualifying Report

On pole it’s Jorge Martin (Prima Pramac Racing) as the Spaniard set a new lap record and scorched round Sepang with the first – and only – 1:57 ever. Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP) is second but a whopping 0.456 back, with Marc Marquez (Repsol Honda Team) completing the front row. So where are the top two title contenders?

The drama began in the morning as Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) failed to make it into Q2 and crashed. It continued for the Championship leader as he made it out of Q1 but then crashed again in Q2, rider ok but forced to settle for ninth on the grid. However…

For Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) it wasn’t an easy Saturday either. He crashed in FP4 and looked to be holding his hand, then heading to the Medical centre for a check up. He has a small fracture to a finger and is fit to continue, but with that added complication. He also suffered a big moment on his final effort in Q2, and the defending Champion will therefore start 12th.

Marquez had been following Bagnaia when the number 63 went down but completed his lap to take a front row, possibly in position to make Sunday afternoon’s fight for the crown even more interesting.

Rookie of the Year Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) heads Row 2 ahead of Australian GP winner Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) after he had his best qualifying for some time, with Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) in sixth.

Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha MotoGP) is the top Yamaha in seventh but has a double Long Lap penalty from earlier in the weekend to serve, and Maverick Viñales (Aprilia Racing) is down in eighth but top Aprilia – with team-mate and Championship challenger Aleix Espargaro (Aprilia Racing) down in P10. Bagnaia is the rider between the two…

2020 World Champion Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) slots in ahead of Quartararo, completing a top 12 that’s absolutely set to stun on Sunday.

Jack Miller (Ducati Lenovo Team), meanwhile, crashed in Q1 and lost out to Marquez in moving through, so he’s in P14.

Jorge Martin – P1

“Phillip Island was great, also Austin. I mean, I’m normally making good laps and when I have the feeling, so the good thing is that the feeling is back. It’s important to finish the season like this. I thought somebody would improve on the second stint so I pushed a bit harder and it came well. I thought that maybe I was a bit on my limit, almost crashing at some points of the track, but anyway happy, happy, really happy. I feel like we have the pace for the win so I am super-happy about everything.”

2022 Sepang MotoGP Qualifying Times

Pos Rider Bike Q Time/Gap 1 Jorge MARTIN DUCATI Q2 1m57.790 2 Enea BASTIANINI DUCATI Q2 +0.456 3 Marc MARQUEZ HONDA Q2 +0.664 4 Marco BEZZECCHI DUCATI Q2 +0.700 5 Alex RINS SUZUKI Q2 +0.785 6 Luca MARINI DUCATI Q2 +0.789 7 Franco MORBIDELLI YAMAHA Q2 +0.864 8 Maverick VIÑALES APRILIA Q2 +0.976 9 Francesco BAGNAIA DUCATI Q2 +1.072 10 Aleix ESPARGARO APRILIA Q2 +1.145 11 Joan MIR SUZUKI Q2 +1.355 12 Fabio QUARTARARO YAMAHA Q2 +1.425 13 Brad BINDER KTM Q1 (*) 0.408 14 Jack MILLER DUCATI Q1 (*) 0.419 15 Cal CRUTCHLOW YAMAHA Q1 (*) 0.611 16 Fabio DI GIANNANTONI ITA DUCATI Q1 (*) 0.633 17 Pol ESPARGARO HONDA Q1 (*) 0.718 18 Johann ZARCO DUCATI Q1 (*) 1.045 19 Miguel OLIVEIRA KTM Q1 (*) 1.054 20 Remy GARDNER KTM Q1 (*) 1.158 21 Alex MARQUEZ HONDA Q1 (*) 1.363 22 Raul FERNANDEZ KTM Q1 (*) 1.432 23 Tetsuta NAGASHIMA HONDA Q1 (*) 2.158 24 Darryn BINDER YAMAHA Q1 *) 12.072

MotoGP Championship Points Standings

Pos Rider Nat Points 1 BAGNAIA Francesco ITA 233 2 QUARTARARO Fabio FRA 219 3 ESPARGARO Aleix SPA 206 4 BASTIANINI Enea ITA 191 5 MILLER Jack AUS 179 6 BINDER Brad RSA 160 7 ZARCO Johann FRA 159 8 RINS Alex SPA 137 9 MARTIN Jorge SPA 136 10 OLIVEIRA Miguel POR 135 11 VIÑALES Maverick SPA 122 12 MARINI Luca ITA 111 13 MARQUEZ Marc SPA 104 14 BEZZECCHI Marco ITA 93 15 MIR Joan SPA 77 16 ESPARGARO Pol SPA 54 17 MARQUEZ Alex SPA 50 18 NAKAGAMI Takaaki JPN 46 19 MORBIDELLI Franco ITA 31 20 DI GIANNANTONIO Fabio ITA 23 21 DOVIZIOSO Andrea ITA 15 22 BINDER Darryn RSA 12 23 GARDNER Remy AUS 10 24 FERNANDEZ Raul SPA 9 25 CRUTCHLOW Cal GBR 6 26 BRADL Stefan GER 2 27 PIRRO Michele ITA 0 28 SAVADORI Lorenzo ITA 0 29 NAGASHIMA Tetsuta JPN 0 30 PETRUCCI Danilo ITA 0 31 WATANABE Kazuki JPN 0

Sepang Moto2 Qualifying

Ai Ogura (Idemitsu Honda Team Asia) laid down the gauntlet on Saturday at Sepang, taking pole position ahead of his first match point in the fight for the Championship.

Title rival Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo), after topping the timesheets on Friday by eight-tenths, could only manage sixth in qualifying and will be looking to move forward ASAP.

It’s Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team) and Aron Canet (Flexbox HP 40) who complete the front row, with Jake Dixon (Inde GASGAS Aspar Team) just missing out.

Sepang Moto2 Qualifying Times

Pos Rider Motorcycle Q Time/Gap 1 Ai OGURA KALEX Q2 2m06.405 2 Tony ARBOLINO KALEX Q2 +0.083 3 Aron CANET KALEX Q2 +0.247 4 Jake DIXON KALEX Q2 +0.296 5 Manuel GONZALEZ KALEX Q2 +0.300 6 Augusto FERNANDEZ KALEX Q2 +0.333 7 Somkiat CHANTRA KALEX Q2 +0.491 8 Pedro ACOSTA KALEX Q2 +0.529 9 Cameron BEAUBIER KALEX Q2 +0.545 10 Alonso LOPEZ BOSCOSCURO Q2 +0.547 11 Joe ROBERTS KALEX Q2 +0.606 12 Bo BENDSNEYDER KALEX Q2 +0.691 13 Albert ARENAS KALEX Q2 +0.776 14 Marcel SCHROTTER KALEX Q2 +0.798 15 Lorenzo DALLA PORTA ITA KALEX Q2 +0.876 16 Fermín ALDEGUER BOSCOSCURO Q2 +1.130 17 Niccolò ANTONELLI KALEX Q2 +1.743 18 Filip SALAC KALEX Q1 (*) 0.067 19 Jeremy ALCOBA KALEX Q1 (*) 0.617 20 Celestino VIETTI KALEX Q1 (*) 0.649 21 Marcos RAMIREZ MV AGUSTA Q1 (*) 0.831 22 Taiga HADA KALEX Q1 (*) 0.993 23 Keminth KUBO KALEX Q1 (*) 1.086 24 David SANCHIS MV AGUSTA Q1 (*) 1.288 25 Sean Dylan KELLY KALEX Q1 (*) 1.378 26 Borja GOMEZ KALEX Q1 (*) 1.463 27 Alessandro ZACCONE KALEX Q1 (*) 1.624 28 Azroy ANUAR KALEX Q1 (*) 1.676 29 Kasma DANIEL KALEX Q1 (*) 2.579

Moto2 Championship Points Standings

Pos Rider Nat Points 1 OGURA Ai JPN 242 2 FERNANDEZ Augusto SPA 238.5 3 CANET Aron SPA 192 4 VIETTI Celestino ITA 165 5 ACOSTA Pedro SPA 152 6 ARBOLINO Tony ITA 150.5 7 DIXON Jake GBR 143.5 8 LOPEZ Alonso SPA 135.5 9 ROBERTS Joe USA 130 10 CHANTRA Somkiat THA 128 11 SCHROTTER Marcel GER 107.5 12 NAVARRO Jorge SPA 83 13 BENDSNEYDER Bo NED 80 14 ARENAS Albert SPA 76 15 BEAUBIER Cameron USA 64 16 ALDEGUER Fermín SPA 61 17 ALCOBA Jeremy SPA 57 18 LOWES Sam GBR 55 19 GONZALEZ Manuel SPA 55 20 SALAC Filip CZE 37 21 BALTUS Barry BEL 30 22 DALLA PORTA Lorenzo ITA 15 23 MANZI Stefano ITA 9 24 ZACCONE Alessandro ITA 9 25 KUBO Keminth THA 7.5 26 FENATI Romano ITA 7 27 RODRIGO Gabriel ARG 6 28 KELLY Sean Dylan USA 5.5 29 RAMIREZ Marcos SPA 5 30 HADA Taiga JPN 2.5 31 PASINI Mattia ITA 1 32 VD GOORBERGH Zonta NED 0 33 CORSI Simone ITA 0 34 AGIUS Senna AUS 0 35 ANTONELLI Niccolò ITA 0 36 SKINNER Rory GBR 0 37 TOLEDO Alex SPA 0 38 BIESIEKIRSKI Piotr POL 0

Sepang Moto3 Qualifying Report

Dennis Foggia (Leopard Racing) put in a last charge for pole and set a new lap record to head the grid for Sunday’s pivotal showdown in the fight to take second overall. He has now-reigning Champion Izan Guevara (Gaviota GASGAS Aspar Team) alongside him, with Sergio Garcia (Gaviota GASGAS Aspar Team), who is currently two points ahead of Foggia, locking out the front row.

After proving incredibly fast on Friday and sitting on provisional pole for much of Q2, Ayumu Sasaki (Sterilgarda Husqvarna Max) was ultimately shuffled down to seventh on the grid, heading the third row.

The second row is Jaume Masia (Red Bull KTM Ajo), Daniel Holgado (Red Bull KTM Ajo) and Andrea Migno (Rivacold Snipers Team), with Sasaki heading Tatsuki Suzuki (Leopard Racing) and Riccardo Rossi (SIC58 Squadra Corse).

David Muñoz (BOE Motorsports) heads up the next row and completes the top ten.

Joel Kelso found some pace late in the day and will start from P16.

Sepang Moto3 Qualifying Times

Pos Rider Bike Q Gap 1 Dennis FOGGIA HONDA Q2 2m11.411 2 Izan GUEVARA GASGAS Q2 +0.224 3 Sergio GARCIA GASGAS Q2 +0.263 4 Jaume MASIA KTM Q2 +0.340 5 Daniel HOLGADO KTM Q2 +0.425 6 Andrea MIGNO HONDA Q2 +0.432 7 Ayumu SASAKI HUSQVARNA Q2 +0.496 8 Tatsuki SUZUKI HONDA Q2 +0.523 9 Riccardo ROSSI HONDA Q2 +0.549 10 David MUÑOZ KTM Q2 +0.640 11 Diogo MOREIRA KTM Q2 +0.725 12 Stefano NEPA KTM Q2 +0.992 13 Ryusei YAMANAKA KTM Q2 +1.021 14 Ivan ORTOLÁ KTM Q2 +1.030 15 Taiyo FURUSATO HONDA Q2 +1.106 16 Joel KELSO KTM Q2 +1.201 17 Carlos TATAY CFMOTO Q2 +1.951 18 Kaito TOBA KTM Q2 +2.251 19 Adrian FERNANDEZ KTM Q1 (*) 0.277 20 Xavier ARTIGAS CFMOTO Q1 (*) 0.312 21 Syarifuddin AZMAN HONDA Q1 (*) 0.459 22 John MCPHEE HUSQVARNA Q1 (*) 0.608 23 Nicola Fabio CARRARO ITA KTM Q1 (*) 0.609 24 Elia BARTOLINI KTM Q1 (*) 0.771 25 Deniz ÖNCÜ KTM Q1 (*) 0.812 26 Alberto SURRA HONDA Q1 (*) 0.839 27 Lorenzo FELLON HONDA Q1 (*) 0.953 28 Ana CARRASCO KTM Q1 (*) 1.399 29 Mario AJI HONDA Q1 (*) 1.628 30 Scott OGDEN HONDA Q1 (*) 2.170 31 Joshua WHATLEY HONDA Q1 (*) 2.387

Moto3 Championship Points Standings

Pos Rider Nat Points 1 GUEVARA Izan SPA 290 2 GARCIA Sergio SPA 225 3 FOGGIA Dennis ITA 223 4 SASAKI Ayumu JPN 207 5 ÖNCÜ Deniz TUR 174 6 MASIA Jaume SPA 164 7 SUZUKI Tatsuki JPN 128 8 MIGNO Andrea ITA 100 9 MOREIRA Diogo BRA 93 10 HOLGADO Daniel SPA 88 11 ROSSI Riccardo ITA 87 12 MUÑOZ David SPA 84 13 TATAY Carlos SPA 84 14 YAMANAKA Ryusei JPN 79 15 ARTIGAS Xavier SPA 78 16 MCPHEE John GBR 72 17 NEPA Stefano ITA 64 18 TOBA Kaito JPN 63 19 ORTOLÁ Ivan SPA 62 20 FERNANDEZ Adrian SPA 40 21 KELSO Joel AUS 36 22 BARTOLINI Elia ITA 24 23 OGDEN Scott GBR 21 24 BERTELLE Matteo ITA 16 25 FELLON Lorenzo FRA 11 26 AJI Mario INA 5 27 FURUSATO Taiyo JPN 2 28 SURRA Alberto ITA 0 29 CARRASCO Ana SPA 0 30 SALVADOR David SPA 0 31 AZMAN Syarifuddin MAL 0 32 PEREZ Vicente SPA 0 33 LUNETTA Luca ITA 0 34 WHATLEY Joshua GBR 0 35 RIU MALE Gerard SPA 0 36 CARRARO Nicola Fabio ITA 0 37 RUEDA José Antonio SPA 0 38 GARCIA Marc SPA 0 39 VOIGHT Harrison AUS 0 40 MOROSI Alessandro ITA 0 41 HERRERA Maria SPA 0 42 ALONSO David COL 0

2022 Sepang MotoGP Time Schedule

(AEDT)

Sunday Time Class Session 1300 Moto3 WUP 1320 Moto2 WUP 1340 MotoGP WUP 1500 Moto3 Race 1620 Moto2 Race 1800 MotoGP Race

2022 MotoGP Calendar