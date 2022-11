2022 FIM Superbike World Championship

Round 12 – Phillip Island

WorldSBK FP1

Jonathan Rea pipped Alvaro Bautista for top spot in the first WorldSBK practice session at Phillip Island for almost three years in what were perfect conditions.

WorldSBK FP1 Results

Pos Rider Bike Time/Gap Speed 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1m31.284 314,9 2 A. Bautista Ducati Panigale V4R +0.022 320,5 3 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 +0.320 315,8 4 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR +0.326 320,5 5 A. Locatelli Yamaha YZF R1 +1.180 311,2 6 G. Gerloff Yamaha YZF R1 +1.200 312,1 7 P. Oettl Ducati Panigale V4R +1.382 318,6 8 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R +1.532 317,6 9 T. Nagashima Honda CBR1000 RR-R +1.680 317,6 10 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R +1.690 323,4 11 M. Van Der Mark BMW M1000RR +1.846 316,7 12 X. Fores Ducati Panigale V4R +1.858 313,0 13 S. Redding BMW M1000RR +1.860 318,6 14 L Baz BMW M1000RR +1.968 311,2 15 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R +2.047 314,0 16 A. Bassani Ducati Panigale V4R +2.093 314,0 17 E. Laverty BMW M1000RR +2.142 319,5 18 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR +2.593 310,3 19 O. Konig Kawasaki ZX-10RR +2.943 305,9 20 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R +3.204 313,0 21 K. Nozane Yamaha YZF R1 +3.609 307,7 22 K. Smith Kawasaki ZX-10RR +4.140 303,4

WorldSBK Championship Points

Pos Rider Points 1 Alvaro Bautista 553 2 Toprak Razgatlioglu 487 3 Jonathan Rea 450 4 Michael Ruben Rinaldi 279 5 Andrea Locatelli 245 6 Alex Lowes 234 7 Axel Bassani 230 8 Scott Redding 190 9 Iker Lecuona 189 10 Xavi Vierge 154 11 Garrett Gerloff 129 12 Loris Baz 112 13 Philipp Oettl 77 14 Lucas Mahias 56 15 Michael Van Der Mark 42 16 Eugene Laverty 36 17 Roberto Tamburini 36 18 Luca Bernardi 35 19 Xavi Fores 29 20 Kohta Nozane 15 21 Illia Mykhalchyk 10 22 Christophe Ponsson 9 23 Hafizh Syahrin 9 24 Leon Haslam 4 25 Tarran Mackenzie 3 26 Peter Hickman 2 27 Leandro Mercado 2 28 Oliver Konig 1 29 Jake Gagne 1

WorldSSP

Oli Bayliss enjoyed his local track knowledge in perfect conditions at Phillip Island this morning to finish the opening World Supersport practice session fourth quickest.

Fellow Ducati rider Federico Caricasulo topped the session ahead of World Supersport Champion Dominique Aegerter and Niki Tuuli.

WorldSSP FP1 Results

Pos Rider Bike Time/Gap Speed 1 F. Caricasulo Ducati Panigale V2 1m34.067 274,8 2 D. Aegerter Yamaha YZF R6 +0.647 273,4 3 N. Tuuli MV Agusta F3 800 RR +0.716 275,5 4 O. Bayliss Ducati Panigale V2 +0.764 276,9 5 A. Verdoia Yamaha YZF R6 +0.792 270,0 6 N. Bulega Ducati Panigale V2 +0.814 279,1 7 L. Baldassarri Yamaha YZF R6 +0.895 275,5 8 J. Cluzel Yamaha YZF R6 +1.057 271,4 9 Y. Montella Kawasaki ZX-6R +1.074 273,4 10 S. Manzi Triumph Street Triple RS +1.201 271,4 11 M. Brenner Yamaha YZF R6 +1.265 268,0 12 M. Schroetter MV Agusta F3 800 RR +1.496 278,4 13 H. Soomer Triumph Street Triple RS +1.643 270,0 14 R. De Rosa Ducati Panigale V2 +1.657 274,1 15 P. Sebestyen Yamaha YZF R6 +1.697 274,1 16 U. Orradre Yamaha YZF R6 +1.896 272,7 17 C. Oncu Kawasaki ZX-6R +1.985 275,5 18 L. Bernardi Ducati Panigale V2 +2.056 271,4 19 O. Vostatek Yamaha YZF R6 +2.317 270,7 20 A. Huertas Kawasaki ZX-6R +2.411 271,4 21 S. Jespersen Yamaha YZF R6 +3.076 274,1 22 T. Booth-Amos Kawasaki ZX-6R +3.204 269,3 Out 105% in this Session 23 G. Van Straalen Yamaha YZF R6 +4.878 268,7 24 L. Taccini Yamaha YZF R6 +5.011 274,1

WorldSSP Championship Points

Pos Rider Points 1 Dominique Aegerter 462 2 Lorenzo Baldassarri 359 3 Can Oncu 248 4 Nicolo Bulega 210 5 Stefano Manzi 207 6 Federico Caricasulo 191 7 Niki Tuuli 152 8 Yari Montella 136 9 Raffaele De Rosa 127 10 Jules Cluzel 127 11 Glenn Van Straalen 111 12 Adrian Huertas 110 13 Hannes Soomer 94 14 Bahattin Sofuoglu 72 15 Andy Verdoia 59 16 Oliver Bayliss 53 17 Valentin Debise 43 18 Kyle Smith 35 19 Leonardo Taccini 35 20 Peter Sebestyen 34 21 Marcel Brenner 32 22 Simon Jespersen 31 23 Mattia Casadei 25 24 Isaac Vinales 22 25 Patrick Hobelsberger 21 26 Thomas Booth-Amos 21 27 Ondrej Vostatek 20 28 Steven Odendaal 16 29 Unai Orradre 9 30 Tom Edwards 7 31 Luca Ottaviani 5 32 Bradley Smith 2 33 Maximilian Kofler 2 34 Nicholas Spinelli 1 35 Benjamin Currie 1

Phillip Island WSBK/ASBK Round Schedule

Friday November 18 0850 ASBK SS 300 FP1 20min 0915 ASBK SS FP1 25min 0945 ASBK SBK FP1 30min 1030 WorldSSP FP1 45 min 1130 WorldSBK FP1 45 min 1225 Pit Walk / Pillion Rides 30 min 1305 ASBK SS300 Qualifying 20 min 1335 ASBK SS Qualifying 20 min 1405 ASBK SBK FP2 30 min 1500 WorldSSP FP2 45 min 1600 WorldSBK FP2 45 min 1705 ASBK SS300 Race One 8 laps

Saturday November 19 0850 ASBK SBK Qualifying 30 min 0940 ASBK SS300 Race Two 8 laps 1015 ASBK SS Race One 10 laps 1050 WorldSBK FP3 30 min 1140 ASBK SBK Race One 12 laps 1225 WorldSSP Superpole 20 min 1310 WorldSBK Superpole 15 min 1340 Pit Walk / Pillion Rides 30 min 1430 WorldSSP Race One 18 laps 1515 Safety Car Laps 20 min 1600 WorldSBK Race One 22 laps 1720 ASBK SS Race Two 10 laps