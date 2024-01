2024 MotoGP World Championship Calendar

Provisional 2024 FIM MotoGP World Championship calendar (Updated)

Rnd Date Location 1 10 March Qatar Lusail International Circuit 2 24 March Portugal Autódromo Internacional do Algarve 3 07 April República Argentina Termas de Río Hondo 4 14 April Americas Circuit of The Americas 5 28 April Spain Circuito de Jerez-Ángel Nieto 6 12 May France Le Mans 7 26 May Catalunya Circuit de Barcelona-Catalunya 8 02 June Italy Autodromo Internazionale del Mugello 9 16 June Kazakhstan Sokol International Racetrack 10 30 June Netherlands TT Circuit Assen 11 07 July Germany Sachsenring 12 04 August Great Britain Silverstone Circuit 13 18 August Austria Red Bull Ring-Spielberg 14 01 September Aragon MotorLand Aragón 15 08 September San Marino e della Riviera di Rimini Misano 16 22 September India Buddh International Circuit 17 29 September Indonesia Pertamina Mandalika International Circuit 18 06 October Japan Mobility Resort Motegi 19 20 October Australia Phillip Island 20 27 October Thailand Chang International Circuit 21 03 November Malaysia Sepang International Circuit 22 17 November Comunitat Valenciana Circuit Ricardo Tormo

Reserve Event: Hungary – Balaton Park Circuit.

Portugal & India remain subject to contract.

Kazakhstan is subject to contract and homologation.