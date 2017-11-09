Jack Miller and Remy Gardner only Aussies
2018 MotoGP Entry List
4 ANDREA DOVIZIOSO ITALIAN DUCATI TEAM DUCATI
5 JOHANN ZARCO FRENCH MONSTER YAMAHA TECH 3 YAMAHA *
9 DANILO PETRUCCI ITALIAN OCTO PRAMAC RACING DUCATI *
10 XAVIER SIMEON BELGIAN REALE AVINTIA RACING DUCATI *
12 TOM LUTHI SWISS EG 0,0 MARC VDS HONDA *
17 KAREL ABRAHAM CZECH PULL&BEAR ASPAR TEAM DUCATI *
19 ALVARO BAUTISTA SPANISH PULL&BEAR ASPAR TEAM DUCATI *
21 FRANCO MORBIDELLI ITALIAN EG 0,0 MARC VDS HONDA *
25 MAVERICK VIÑALES SPANISH MOVISTAR YAMAHA MotoGP YAMAHA
26 DANI PEDROSA SPANISH REPSOL HONDA TEAM HONDA
29 ANDREA IANNONE ITALIAN TEAM SUZUKI ECSTAR SUZUKI
30 TAKAAKI NAKAGAMI JAPANESE LCR HONDA IDEMITSU HONDA *
35 CAL CRUTCHLOW BRITISH LCR HONDA CASTROL HONDA *
38 BRADLEY SMITH BRITISH RED BULL KTM FACTORY RACING KTM
41 ALEIX ESPARGARO SPANISH APRILIA RACING TEAM GRESINI APRILIA *
42 ALEX RINS SPANISH TEAM SUZUKI ECSTAR SUZUKI
43 JACK MILLER AUSTRALIAN OCTO PRAMAC RACING DUCATI *
44 POL ESPARGARO SPANISH RED BULL KTM FACTORY RACING KTM
45 SCOTT REDDING BRITISH APRILIA RACING TEAM GRESINI APRILIA *
46 VALENTINO ROSSI ITALIAN MOVISTAR YAMAHA MotoGP YAMAHA
53 TITO RABAT SPANISH REALE AVINTIA RACING DUCATI *
93 MARC MARQUEZ SPANISH REPSOL HONDA TEAM HONDA
94 JONAS FOLGER GERMAN MONSTER YAMAHA TECH 3 YAMAHA *
99 JORGE LORENZO SPANISH DUCATI TEAM DUCATI
* = INDEPENDENT TEAM RIDER
2018 Moto2 Entry List
4 STEVEN ODENDAAL S-AFRICAN RW RACING GP NTS
5 ANDREA LOCATELLI ITALIAN ITALTRANS RACING TEAM KALEX
7 LORENZO BALDASSARI ITALIAN PONS HP40 KALEX
9 JORGE NAVARRO SPANISH FEDERAL OIL GRESINI Moto2 KALEX
10 LUCA MARINI ITALIAN SKY RACING TEAM VR46 KALEX
11 SANDRO CORTESE GERMAN KIEFER RACING KTM
13 ROMANO FENATI ITALIAN MARINELLI RIVACOLD SNIPERS KALEX
16 JOE ROBERTS USA RW RACING GP NTS
20 FABIO QUARTARARO FRENCH SPEED UP RACING SPEED UP
21 FEDERICO FULIGNI ITALIAN TASCA RACING SCUDERIA Moto2 KALEX
22 SAM LOWES BRITISH CGBM EVOLUTION KTM
23 MARCEL SCHRÖTTER GERMAN DYNAVOLT INTACT GP SUTER
24 SIMONE CORSI ITALIAN TASCA RACING SCUDERIA Moto2 KALEX
27 IKER LECUONA SPANISH CGBM EVOLUTION KTM
32 ISAAC VIÑALES SPANISH SAG TEAM KALEX
36 JOAN MIR SPANISH EG 0,0 MARC VDS KALEX
40 HECTOR BARBERA SPANISH PONS HP40 KALEX
41 BRAD BINDER S-AFRICAN RED BULL KTM AJO KTM
42 FRANCESCO BAGNAIA ITALIAN SKY RACING TEAM VR46 KALEX
44 MIGUEL OLIVEIRA PORTUGUESE RED BULL KTM AJO KTM
45 TETSUTA NAGASHIMA JAPANESE IDEMITSU HONDA TEAM ASIA KALEX
51 ERIC GRANADO BRAZILIAN FORWARD RACING TEAM KALEX
52 DANNY KENT BRITISH SPEED UP RACING SPEED UP
54 MATTIA PASINI ITALIAN ITALTRANS RACING TEAM KALEX
55 HAFIZH SYAHRIN MALAYSIAN PETRONAS SPRINTA RACING KALEX
62 STEFANO MANZI ITALIAN FORWARD RACING TEAM KALEX
64 BO BENDSNEYDER DUTCH TECH 3 RACING TECH 3
73 ALEX MARQUEZ SPANISH EG 0,0 MARC VDS KALEX
77 DOMINIQUE AEGERTER SWISS KIEFER RACING KTM
87 REMY GARDNER AUSTRALIAN TECH 3 RACING TECH 3
89 KHAIRUL IDHAM PAWI MALAYSIAN IDEMITSU HONDA TEAM ASIA KALEX
95 JULES DANILO FRENCH SAG TEAM KALEX
97 XAVI VIERGE SPANISH DYNAVOLT INTACT GP SUTER
2018 Moto3 Entry List
5 JAUME MASIA SPANISH BESTER CAPITAL DUBAI KTM
7 ADAM NORRODIN MALAYSIAN PETRONAS SPRINTA RACING HONDA
8 NICOLO BULEGA ITALIAN SKY RACING TEAM VR46 KTM
10 DENNIS FOGGIA ITALIAN SKY RACING TEAM VR46 KTM
11 LIVIO LOI BELGIAN REALE STYLOBIKE KTM
12 MARCO BEZZECCHI ITALIAN MC SAXOPRINT KTM
14 TONY ARBOLINO ITALIAN MARINELLI RIVACOLD SNIPERS HONDA
15 ALONSO LOPEZ SPANISH ESTRELLA GALICIA 0,0 HONDA
16 ANDREA MIGNO ITALIAN ASPAR TEAM Moto3 KTM
17 JOHN McPHEE BRITISH CIP KTM
19 GABRIEL RODRIGO ARGENTINIAN RBA BOE RACING TEAM KTM
21 FABIO DI GIANNANTONIO ITALIAN DEL CONCA GRESINI Moto3 HONDA
23 NICCOLO ANTONELLI ITALIAN SIC58 SQUADRA CORSE HONDA
24 TATSUKI SUZUKI JAPANESE SIC58 SQUADRA CORSE HONDA
27 KAITO TOBA JAPANESE HONDA TEAM ASIA HONDA
33 ENEA BASTIANINI ITALIAN LEOPARD RACING HONDA
40 DARRYN BINDER S-AFRICAN RED BULL KTM AJO KTM
41 NAKARIN ATIRATPHUVAPAT THAI HONDA TEAM ASIA HONDA
42 MARCOS RAMIREZ SPANISH BESTER CAPITAL DUBAI KTM
44 ARON CANET SPANISH ESTRELLA GALICIA 0,0 HONDA
48 LORENZO DALLA PORTA ITALIAN LEOPARD RACING HONDA
58 JUANFRAN GUEVARA SPANISH RBA BOE RACING TEAM KTM
65 PHILIPP OETTL GERMAN SUDMETAL SCHEDL GP RACING KTM
71 AYUMU SASAKI JAPANESE PETRONAS SPRINTA RACING HONDA
75 ALBERT ARENAS SPANISH ASPAR TEAM Moto3 KTM
76 MAKAR YURCHENKO KAZAKHSTANI CIP KTM
84 JAKUB KORNFEIL CZECH MC SAXOPRINT KTM
88 JORGE MARTIN SPANISH DEL CONCA GRESINI Moto3 HONDA