2023 Penrite ProMX Championship

Round Four – Maitland, NSW

Saturday kicked off the action at round four of the 2023 Penrite ProMX Championship, presented by AMX Superstores, in Maitland, NSW, with three-time MX1 champion Dean Ferris taking the opening Thor MX1 moto victory, as KTM’s Jett Alsop raced to the MAXXIS MX3 moto win.

Riders were greeted with blue skies and warm temperatures as the gates dropped in the Lower Hunter Valley region, while the Pirelli MX2 class took to the circuit for qualifying, with their racing action all taking place on Sunday.

By the time racing concluded on Sunday, Yamaha’s Dean Ferris had swept all three Thor MX1 motos, while Serco Yamaha’s Rhys Budd earned his first-ever Pirelli MX2 class overall. Cambell Williams won the MAXXIS MX3 overall for Honda.

Thor MX1 Moto One

Saturday was a day of blue in the Thor MX1 Class, with defending champion and CDR Yamaha Monster Energy ace Aaron Tanti topping the qualifying timesheets in the morning. Behind Tanti was Boost Mobile Honda Racing’s Kyle Webster, with the second CDR Yamaha Monster Energy of Luke Clout finishing the session in position three.

When the gates dropped for the opening Thor MX1 moto, Tanti rocketed off the line and took the early lead. CDR Yamaha Monster Energy team-mate Clout and Yamaha-mounted Ferris squabbled for position behind the leader, before Tanti fell, Ferris making a move on Clout to inherit the lead.

From there, number 111 cruised to a 12.960 second margin over Clout, Tanti capitalising on a late race mistake from Kyle Webster to grab the final podium position.

Championship leader and Boost Mobile Honda Racing rider Beaton crossed the line in eighth, which reduced his Thor MX1 Championship margin to just five over Ferris.

Thor MX1 Moto One Results

Pos Rider Bike Time/Gap 1 Dean FERRIS Yamaha YZF 450 28:40.122 2 Luke CLOUT Yamaha YZF 450 +12.960 3 Aaron TANTI Yamaha YZF 450 +19.524 4 Kirk GIBBS KTM SXF 450 +27.646 5 Kyle WEBSTER Honda CRF 450 +28.508 6 Hamish HARWOOD KTM SXF 450 +38.402 7 Brett METCALFE KTM SXF 450 +42.336 8 Jed BEATON Honda CRF 450 +46.635 9 Jai WALKER KTM SXF 450 +55.188 10 Joel EVANS Honda CRF 450 +1m03.399 11 Zachary WATSON Honda CRF 450 +1m22.349 12 Dylan WOOD Honda CRF 450 +1m23.371 13 Jye DICKSON GasGas MC 450 +1m35.532 14 Regan DUFFY GasGas MC 450 +1m36.516 15 Levi ROGERS Yamaha YZF 450 +1m38.538 16 Siegah WARD Honda CRF 450 +1m42.213 17 Luke ZIELINSKI Yamaha YZF 450 +1m42.843 18 Joshua WHITEHEAD KTM SXF 450 +1m53.446 19 Bryce OGNENIS KTM SXF 450 1 Lap 20 Cooper HOLROYD Yamaha YZF 450 1 Lap 21 Cody O’LOAN KTM SXF 450 1 Lap 22 Zhane DUNLOP Yamaha YZF 450 1 Lap 23 Cory WATTS Honda CRF 450 1 Lap 24 Kye ORCHARD Kawasaki KX 450 1 Lap 25 Brock NINNESS KTM SXF 450 1 Lap 26 Liam JACKSON GasGas MC 450 1 Lap 27 Joel CIGLIANO Kawasaki KX 450 1 Lap 28 Jackson MITCHELL GasGas MC 450 1 Lap 29 Riley STEPHENS Honda CRF 450 1 Lap 30 Aaron PARKER Yamaha YZF 450 1 Lap 31 Nathan BROCHTRUP Suzuki RMZ 450 1 Lap 32 Todd WATERS Husqvarna FC 450 1 Lap 33 Bryson CHERRETT KTM SXF 450 2 Laps 34 Cooper NICHOLSON GasGas MC 450 2 Laps DNF Connor ROSSANDICH KTM SXF 450 4 Laps DNF Blake WALDON Yamaha YZF 450 4 Laps DNF Cody SCHAT GasGas MC 450 9 Laps DNF Maximus PURVIS Yamaha YZF 450 10 Laps DNF John DARROC Yamaha YZF 450 15 Laps

Thor MX1 Moto Two

Kyle Webster and Jed Beaton come out of the gates firing on Sunday, with Webster claiming the AMX Superstores Top 10 Pole Shootout with a blistering 1:43.301 lap-time, Beaton just 0.075 in arrears.

The CDR Yamaha Monster Energy duo of Aaron Tanti and Luke Clout finished in positions three and four, respectively, while KTM Racing Team’s Kirk Gibbs rounded out the top five.

Ferris wasted no time in setting the tone for Sunday’s racing, grabbing the holeshot in the opening Thor MX1 moto and leading wire-to-wire for his second race victory in Maitland.

Clout and Tanti made him work for it, finishing second and third respective, with Webster and Beaton rounding out the top five.

Thor MX1 Moto Two Results

Pos Rider Bike Time/Gap 1 Dean FERRIS Yamaha YZF 450 28m24.005 2 Luke CLOUT Yamaha YZF 450 +3.218 3 Aaron TANTI Yamaha YZF 450 +3.486 4 Jed BEATON Honda CRF 450 +11.342 5 Kyle WEBSTER Honda CRF 450 +15.260 6 Todd WATERS Husqvarna FC 450 +23.815 7 Hamish HARWOOD KTM SXF 450 +30.890 8 Kirk GIBBS KTM SXF 450 +31.781 9 Brett METCALFE KTM SXF 450 +43.327 10 Jai WALKER KTM SXF 450 +50.526 11 Levi ROGERS Yamaha YZF 450 +1m14.743 12 Zachary WATSON Honda CRF 450 +1m18.524 13 Luke ZIELINSKI Yamaha YZF 450 +1m22.128 14 Dylan WOOD Honda CRF 450 +1m28.289 15 Regan DUFFY GasGas MC 450 +1m28.685 16 Joel EVANS Honda CRF 450 +1m38.818 17 Joshua WHITEHEAD KTM SXF 450 +1m46.761 18 Bryce OGNENIS KTM SXF 450 +1m55.861 19 Jye DICKSON GasGas MC 450 1 Lap 20 Cody O’LOAN KTM SXF 450 1 Lap 21 Connor ROSSANDICH KTM SXF 450 1 Lap 22 Kye ORCHARD Kawasaki KX 450 1 Lap 23 Cooper HOLROYD Yamaha YZF 450 1 Lap 24 Siegah WARD Honda CRF 450 1 Lap 25 Zhane DUNLOP Yamaha YZF 450 1 Lap 26 Jackson MITCHELL GasGas MC 450 1 Lap 27 Brock NINNESS KTM SXF 450 1 Lap 28 Joel CIGLIANO Kawasaki KX 450 1 Lap 29 Riley STEPHENS Honda CRF 450 1 Lap 30 Aaron PARKER Yamaha YZF 450 1 Lap 31 Nathan BROCHTRUP Suzuki RMZ 450 1 Lap 32 Bryson CHERRETT KTM SXF 450 2 Laps 33 Cooper NICHOLSON GasGas MC 450 2 Laps 34 Blake WALDON Yamaha YZF 450 2 Laps DNF Cory WATTS Honda CRF 450 3 Laps DNF Liam JACKSON GasGas MC 450 6 Laps

Thor MX1 Moto Three

YZ450F-mounted Ferris once again withstanding pressure from both Clout and Tanti in the final MX1 moto of the weekend, to sweep all three races. Beaton and Todd Waters (Raceline Husqvarna Berry Sweet Racing) rounding out the top five.

The podium order for the weekend, as replicated across all three motos, was Ferris from Clout and Tanti.

As a result Ferris took possession of the championship leader’s red plate on 145 points, Beaton slipping to second with 136, and current number-one plate-holder Tanti climbing to third at 119 points, tied with Gibbs.

Kirk Gibbs – P5 Overall

“A bit of a tough weekend for me here in Maitland, struggled to get comfortable on the track here, so not my greatest weekend. I did manage to get great starts and the last moto I was in the fight, which is promising. I’m focused on the positives, headed to South Australia for the next round, which is always good vibes, get back to work between then and now, and come out strong for the last four rounds.”

Todd Waters – P10 Overall

“The weekend was a bit of a rough one for us, and finishing outside of the points on Saturday’s race was a disappointing result, but not something we could have helped. Today was just about trying to minimise that damage by banking some solid points. I feel we’re making some good progress and now I’ll aim to put some good races together and get some more podium results – hopefully moto wins – in these coming races.”

Thor MX1 Moto Three Results

Pos Rider Bike Time/Gap 1 Dean FERRIS Yamaha YZF 450 28m32.074 2 Luke CLOUT Yamaha YZF 450 12.508 3 Aaron TANTI Yamaha YZF 450 17.486 4 Jed BEATON Honda CRF 450 25.071 5 Todd WATERS Husqvarna FC 450 31.11 6 Kirk GIBBS KTM SXF 450 46.421 7 Hamish HARWOOD KTM SXF 450 52.864 8 Brett METCALFE KTM SXF 450 +1m02.186 9 Levi ROGERS Yamaha YZF 450 +1m17.315 10 Jai WALKER KTM SXF 450 +1m28.361 11 Zachary WATSON Honda CRF 450 +1m36.089 12 Dylan WOOD Honda CRF 450 +1m36.683 13 Luke ZIELINSKI Yamaha YZF 450 +1m38.279 14 Regan DUFFY GasGas MC 450 +1m49.364 15 Joel EVANS Honda CRF 450 +1m51.438 16 Jye DICKSON GasGas MC 450 +1m54.817 17 Bryce OGNENIS KTM SXF 450 +1m57.187 18 Cory WATTS Honda CRF 450 1 Lap 19 Siegah WARD Honda CRF 450 1 Lap 20 Connor ROSSANDICH KTM SXF 450 1 Lap 21 Cody O’LOAN KTM SXF 450 1 Lap 22 Zhane DUNLOP Yamaha YZF 450 1 Lap 23 Kye ORCHARD Kawasaki KX 450 1 Lap 24 Joshua WHITEHEAD KTM SXF 450 1 Lap 25 Joel CIGLIANO Kawasaki KX 450 1 Lap 26 Riley STEPHENS Honda CRF 450 1 Lap 27 Nathan BROCHTRUP Suzuki RMZ 450 1 Lap 28 Aaron PARKER Yamaha YZF 450 2 Laps 29 Jackson MITCHELL GasGas MC 450 2 Laps 30 Bryson CHERRETT KTM SXF 450 2 Laps DNF Blake WALDON Yamaha YZF 450 11 Laps

Thor MX1 Round Points

Pos Rider Bike M1 M2 M3 Points 1 Dean FERRIS Yamaha 25 25 25 75 2 Luke CLOUT Yamaha 22 22 22 66 3 Aaron TANTI Yamaha 20 20 20 60 4 Jed BEATON Honda 13 18 18 49 5 Kirk GIBBS KTM 18 13 15 46 6 Hamish HARWOOD KTM 15 14 14 43 7 Brett METCALFE KTM 14 12 13 39 8 Jai WALKER KTM 12 11 11 34 9 Kyle WEBSTER Honda 16 16 32 10 Todd WATERS Husqvarna 15 16 31 11 Zachary WATSON Honda 10 9 10 29 12 Levi ROGERS Yamaha 6 10 12 28 13 Dylan WOOD Honda 9 7 9 25 14 Joel EVANS Honda 11 5 6 22 15 Luke ZIELINSKI Yamaha 4 8 8 20 16 Regan DUFFY GasGas 7 6 7 20 17 Jye DICKSON GasGas 8 2 5 15 18 Bryce OGNENIS KTM 2 3 4 9 19 Siegah WARD Honda 5 2 7 20 Joshua WHITEHEAD KTM 3 4 7 21 Cory WATTS Honda 3 3 22 Connor ROSSANDICH KTM 1 1 23 Cody O’LOAN KTM 1 1 24 Cooper HOLROYD Yamaha 1 1

Thor MX1 Championship Points

Pos Rider Bike Points 1 Dean FERRIS Yamaha 145 2 Jed BEATON Honda 136 3 Aaron TANTI Yamaha 119 4 Kirk GIBBS KTM 119 5 Luke CLOUT Yamaha 114 6 Hamish HARWOOD KTM 105 7 Todd WATERS Husqvarna 100 8 Brett METCALFE KTM 91 9 Kyle WEBSTER Honda 75 10 Jai WALKER KTM 69 11 Zachary WATSON Honda 63 12 Joel EVANS Honda 54 13 Dylan WOOD Honda 49 14 Regan DUFFY GasGas 44 15 Levi ROGERS Yamaha 39 16 Luke ZIELINSKI Yamaha 36 17 Maximus PURVIS Yamaha 28 18 Liam JACKSON GasGas 23 19 Bryce OGNENIS KTM 20 20 Matt MOSS Yamaha 15 21 Cooper HOLROYD Yamaha 15 22 Jye DICKSON GasGas 15 23 Joel CIGLIANO Kawasaki 12 24 Joshua WHITEHEAD KTM 12 25 John DARROCH Yamaha 10 26 Cory WATTS Honda 9 27 Cody O’LOAN KTM 8 28 Siegah WARD Honda 7 29 Joel PHILLIPS Husqvarna 7 30 Kye ORCHARD Kawasaki 4 31 Navrin GROTHUES Yamaha 2 32 Connor ROSSANDICH KTM 1 33 Riley STEPHENS Honda 1

Pirelli MX2 Moto One

Qualifying for the Pirelli MX2 Class was topped by Serco Yamaha’s Jesse Dobson, teammate Rhys Budd a marginal 0.045s off, and defending champion Wilson Todd third fastest, 0.226s off the lead.

When MX2 riders lined up for their first race, Nathan Crawford proved unstoppable, taking his KTM to victory with a 13.562s lead over second-placed Wilson Todd. Another nine-seconds in arrears was third placed Rhys Bydd, with Ryan Alexanderson and Haruki Yokoyama rounding out the top five.

Pirelli MX2 Moto One Results

Pos Rider Bike Time/Gap 1 Nathan CRAWFORD KTM SXF 250 27m06.744 2 Wilson TODD Honda CRF 250 +13.562 3 Rhys BUDD Yamaha YZF 250 +22.615 4 Ryan ALEXANDERSON KTM SXF 250 +29.217 5 Haruki YOKOYAMA Kawasaki KX 250 +37.795 6 Noah FERGUSON GasGas MC 250 +39.699 7 Brodie CONNOLLY Honda CRF 250 +46.391 8 Brock FLYNN GasGas MC 250 +47.674 9 Jesse DOBSON Yamaha YZF 250 +58.300 10 Liam ANDREWS Honda CRF 250 +1m03.242 11 Kayden MINEAR KTM SXF 250 +1m06.374 12 Reid TAYLOR GasGas MC 250 +1m06.861 13 Hugh McKAY KTM SXF 250 +110.78 14 Ryley FITZPATRICK KTM SXF 250 +1m17.453 15 Jacob SWEET Yamaha YZF 250 +1m19.597 16 Blake FOX Husqvarna FC 250 +1m27.904 17 John BOVA KTM SXF 250 +1m29.489 18 Chandler BURNS Honda CRF 250 +1m32.908 19 Mackenzie O’BREE Honda CRF 250 +1m34.262 20 Hayden SMITH KTM SXF 250 +1m35.759 21 George KNIGHT Honda CRF 250 +1m46.989 22 Liam ATKINSON KTM SXF 250 +1m57.537 23 Jayce COSFORD Yamaha YZF 250 1 Lap 24 Thynan KEAN Honda CRF 250 1 Lap 25 Myles GILMORE KTM SXF 250 1 Lap 26 Harrison FOSTER Kawasaki KX 250 1 Lap 27 Riley FUCSKO Husqvarna FC 250 1 Lap 28 Jayden CONFORTO Honda CRF 250 1 Lap 29 Curtis KING KTM SXF 250 1 Lap 30 Seton BROOMHALL Yamaha YZF 250 1 Lap 31 Jarrod WHITNEY Yamaha YZF 250 1 Lap 32 Justin HARROW KTM SXF 250 1 Lap 33 Seth HARDMAN KTM SXF 250 2 Laps 34 Aiden BLOOM Yamaha YZF 250 2 Laps DNF Connor WHITNEY Honda CRF 250 4 Laps DNF Braeden KREBS Yamaha YZF 250 5 Laps DNF Zane MACKINTOSH Kawasaki KX 250 6 Laps DNF Kaleb BARHAM Husqvarna FC 250 8 Laps DNF Ben NOVAK Honda CRF 250 10 Laps DNF Matt MOSS Yamaha YZF 250 12 Laps

Pirelli MX2 Moto Two

The skies had opened by the time the second Pirelli MX2 moto rolled around, with riders facing difficult conditions as the gates dropped.

As goggles were tossed and carnage ensued, Dobson emerged victorious, leading teammate Rhys Budd, and Terrafirma Honda Racing’s defending champion Todd by a significant margin.

Noah Ferguson (GASGAS Racing Team) and Crawford were fourth and fifth.

After a 3-2 moto scorecard, Serco Yamaha’s Budd earned his first-career Pirelli MX2 overall win despite tying on points with Wilson Todd, KTM’s Crawford in third, a point off the leading duo.

Todd extends his points lead to 27 over teammate Brodie Connolly (Polyflor Honda Racing) after Round Four, with Crawford a further four points back in third.

Nathan Crawford – P3 Overall

“1-5 moto scores here in Maitland for third overall, which is solid! I felt good on the bike all weekend and just had a small crash at the start of moto two, which put me pretty much dead last. Fought hard to get back into fifth which was a good charge, and happy to be on the overall podium, which is good for the team.”

Noah Ferguson – P5 Overall

“Maitland was a good weekend, P6 in moto one with a small mistake, then moto two had some difficulties off the start and charged back to P4, which was good – I felt really comfortable on the bike in that moto! I’m recovering well from injury, getting a lot more bike time throughout the week, so should be strong by the time we get to Gilman. All in all, I’m happy with the weekend, and excited to get back to 100 percent and finish this year’s championship strong.”

Kayden Minear – P11 Overall

“Hard day here at Maitland, struggled with my starts all day, and just lacked a bit of intensity at the start of the motos. Late in the race I was good, fitness is good, so full focus on Gilman now and stoked to see a bit of sand on the calendar.”

Pirelli MX2 Moto Two Results

Pos Rider Bike Gap 1 Jesse DOBSON Yamaha YZF 250 27:39.7 2 Rhys BUDD Yamaha YZF 250 +13.872 3 Wilson TODD Honda CRF 250 +28.289 4 Noah FERGUSON GasGas MC 250 +29.181 5 Nathan CRAWFORD KTM SXF 250 +31.045 6 Ryan ALEXANDERSON KTM SXF 250 +39.724 7 Reid TAYLOR GasGas MC 250 +48.496 8 Liam ANDREWS Honda CRF 250 +01:24.1 9 Kayden MINEAR KTM SXF 250 +01:24.8 10 Haruki YOKOYAMA Kawasaki KX 250 +01:28.2 11 Ben NOVAK Honda CRF 250 +01:36.2 12 Brodie CONNOLLY Honda CRF 250 +01:39.6 13 Chandler BURNS Honda CRF 250 +01:40.6 14 Hugh McKAY KTM SXF 250 +01:45.5 15 John BOVA KTM SXF 250 +01:48.9 16 Liam ATKINSON KTM SXF 250 +01:50.4 17 Thynan KEAN Honda CRF 250 +02:05.3 18 Blake FOX Husqvarna FC 250 1 Lap 19 Braeden KREBS Yamaha YZF 250 1 Lap 20 Ryley FITZPATRICK KTM SXF 250 1 Lap 21 Mackenzie O’BREE Honda CRF 250 1 Lap 22 Riley FUCSKO Husqvarna FC 250 1 Lap 23 Seton BROOMHALL Yamaha YZF 250 1 Lap 24 Harrison FOSTER Kawasaki KX 250 1 Lap 25 Curtis KING KTM SXF 250 1 Lap 26 Justin HARROW KTM SXF 250 1 Lap 27 Seth HARDMAN KTM SXF 250 1 Lap 28 Connor WHITNEY Honda CRF 250 1 Lap 29 Jacob SWEET Yamaha YZF 250 2 Laps 30 Aiden BLOOM Yamaha YZF 250 2 Laps 31 Jayden CONFORTO Honda CRF 250 2 Laps DNF Jarrod WHITNEY Yamaha YZF 250 4 Laps DNF Myles GILMORE KTM SXF 250 8 Laps DNF Brock FLYNN GasGas MC 250 8 Laps DNF Matt MOSS Yamaha YZF 250 9 Laps DNF Hayden SMITH KTM SXF 250 12 Laps DNF George KNIGHT Honda CRF 250 13 Laps

Pirelli MX2 Round Points

Pos Rider Bike M1 M2 Points 1 Rhys BUDD Yamaha 20 22 42 2 Wilson TODD Honda 22 20 42 3 Nathan CRAWFORD KTM 25 16 41 4 Jesse DOBSON Yamaha 12 25 37 5 Noah FERGUSON Gas 15 18 33 6 Ryan ALEXANDERSON KTM 18 15 33 7 Haruki YOKOYAMA Kawasaki 16 11 27 8 Liam ANDREWS Honda 11 13 24 9 Reid TAYLOR GasGas 9 14 23 10 Brodie CONNOLLY Honda 14 9 23 11 Kayden MINEAR KTM 10 12 22 12 Hugh McKAY KTM 8 7 15 13 Brock FLYNN GasGas 13 13 14 Chandler BURNS Honda 3 8 11 15 Ben NOVAK Honda 10 10 16 John BOVA KTM 4 6 10 17 Blake FOX Husqvarna 5 3 8 18 Ryley FITZPATRICK GasGas 7 1 8 19 Jacob SWEET Yamaha 6 6 20 Liam ATKINSON KTM 5 5 21 Thynan KEAN Honda 4 4 22 Braeden KREBS Yamaha 2 2 23 Mackenzie O’BREE Honda 2 2 24 Hayden SMITH KTM 1 1

Pirelli MX2 Championship Points

Pos Rider Bike Points 1 Wilson TODD Honda 147 2 Brodie CONNOLLY Honda 120 3 Nathan CRAWFORD KTM 116 4 Rhys BUDD Yamaha 108 5 Kayden MINEAR KTM 107 6 Jesse DOBSON Yamaha 97 7 Liam ANDREWS Honda 84 8 Noah FERGUSON Gas 73 9 Kaleb BARHAM Husqvarna 72 10 Ryan ALEXANDERSON KTM 66 11 Jayce COSFORD Yamaha 64 12 Alex LARWOOD Yamaha 64 13 Haruki YOKOYAMA Kawasaki 58 14 Hugh McKAY KTM 43 15 Cody COOPER Kawasaki 42 16 Reid TAYLOR GasGas 35 17 Brock FLYNN GasGas 26 18 Myles GILMORE KTM 25 19 Hayden SMITH KTM 24 20 John BOVA KTM 20 21 Jacob SWEET Yamaha 18 22 Blake FOX Husqvarna 18 23 Chandler BURNS Honda 15 24 Ryley FITZPATRICK GasGas 15 25 Ryder KINGSFORD Yamaha 14 26 Wilson GREINER-DAISH Honda 13 27 Ben NOVAK Honda 12 28 Mackenzie O’BREE Honda 12 29 Liam ATKINSON KTM 10 30 Jack KUKAS Husqvarna 9 31 Thynan KEAN Honda 8 32 George KNIGHT Honda 7 33 Braeden KREBS Yamaha 3 34 Seton BROOMHALL Yamaha 2

Maxxis MX3 Moto One

Queensland youngster Jet Alsop crossed the line in first position in the MAXXIS MX3 opening moto of the weekend, Yamaha Junior Racing duo of Jake Cannon and Seth Burchell claiming second and third.

Series leader Byron Dennis (GASGAS) came home in fifth position, behind Cambell Williams.

Maxxis MX3 Moto One Results

Pos Rider Bike Time/Gap 1 Jet ALSOP KTM SXF 250 23m38.682 2 Jake CANNON Yamaha YZF 250 +5.334 3 Seth BURCHELL Yamaha YZF 250 +10.635 4 Cambell WILLIAMS Kawasaki KX 250 +14.319 5 Byron DENNIS GasGas MC 250 +22.147 6 Travis OLANDE Husqvarna FC 250 +27.259 7 Kobe DREW Yamaha YZF 250 +29.765 8 Ky WOODS GasGas MC 250 +45.353 9 Connor TOWILL KTM SXF 250 +55.009 10 Jack MATHER Husqvarna FC 250 +58.781 11 Seth SHACKLETON Honda CRF 250 +1m01.356 12 Kayd KINGSFORD Yamaha YZF 250 +1m03.474 13 Rian KING KTM SXF 250 +1m03.556 14 Lachlan MORRIS KTM SXF 125 +1m17.989 15 Angus PEARCE Honda CRF 250 +1m24.732 16 Deacon PAICE Yamaha YZF 250 +1m28.953 17 Kallam DYCE GasGas MC 250 +1m37.945 18 Travis LINDSAY KTM SXF 250 +1m49.034 19 Kayden STRODE Honda CRF 250 +1m51.282 20 Zac O’LOAN KTM SXF 250 +1m55.284 21 Logan DENIZE GasGas MC 250 +2m00.601 22 Finley MANSON KTM SXF 250 +2m00.747 23 Cooper ROWE Husqvarna FC 250 1 Lap 24 Michael JONES Husqvarna FC 250 1 Lap 25 Frederick TAYLOR GasGas MC 250 1 Lap 26 Jake RUMENS Yamaha YZF 250 1 Lap 27 Cody GRIFFITHS Yamaha YZF 250 1 Lap 28 Jack BYRNE Honda CRF 250 1 Lap 29 Ryan VAN DEVENTER Yamaha YZF 250 1 Lap 30 Jack KENNEY KTM SXF 250 1 Lap 31 Deegan ROS Husqvarna FC 250 1 Lap 32 Oskar KIMBER KTM SXF 250 1 Lap 33 Oliver PATERNO Yamaha YZF 250 1 Lap 34 Baylin TOWNSEND KTM SXF 250 1 Lap 35 Wil CARPENTER Yamaha YZF 250 1 Lap 36 Ryan JONES Husqvarna FC 125 1 Lap DNF Noah MORGAN Yamaha YZF 250 2 Laps DNF Kynan ROSSANDICH KTM SXF 250 4 Laps DNF Jack BURTON KTM SXF 250 5 Laps DNF Levi SAYER Yamaha YZF 250 8 Laps

Maxxis MX3 Moto Two

Maxxis MX3 Moto Two saw Jack Mather take a confident win, after finishing tenth in the opening moto, Cambell Williams proving consistent and claiming second, Byron Dennis holding off Jake Cannon for third.

It was then a big gap back to Ky Woods in fifth, while moto one winner Jet Alsop was disqualified.

Maxxis MX3 Moto Two Results

Pos Rider Bike Time/Gap 1 Jack MATHER Husqvarna FC 250 21m56.7 2 Cambell WILLIAMS Kawasaki KX 250 +6.57 3 Byron DENNIS GasGas MC 250 +9.356 4 Jake CANNON Yamaha YZF 250 +9.674 5 Ky WOODS GasGas MC 250 +27.275 6 Kobe DREW Yamaha YZF 250 +29.889 7 Seth BURCHELL Yamaha YZF 250 +30.12 8 Travis OLANDER Husqvarna FC 250 +31.957 9 Connor TOWILL KTM SXF 250 +54.634 10 Rian KING KTM SXF 250 +1m01.435 11 Cooper ROWE Husqvarna FC 250 +1m07.226 12 Seth SHACKLETON Honda CRF 250 +1m07.488 13 Kayd KINGSFORD Yamaha YZF 250 +1m09.602 14 Logan DENIZE GasGas MC 250 +1m14.044 15 Kallam DYCE GasGas MC 250 +1m14.957 16 Deacon PAICE Yamaha YZF 250 +1m25.078 17 Jake RUMENS Yamaha YZF 250 +1m28.613 18 Jack BYRNE Honda CRF 250 +1m31.020 19 Lachlan MORRIS KTM SXF 125 +1m32.517 20 Michael JONES Husqvarna FC 250 +1m33.484 21 Zac O’LOAN KTM SXF 250 +1m39.280 22 Ryan VAN DEVENTER Yamaha YZF 250 1m43.557 23 Noah MORGAN Yamaha YZF 250 +1m47.0 24 Finley MANSON KTM SXF 250 +1m48.4 25 Angus PEARCE Honda CRF 250 +1m48.5 26 Oliver PATERNO Yamaha YZF 250 +2m00.3 27 Frederick TAYLOR GasGas MC 250 +2m01.0 28 Travis LINDSAY KTM SXF 250 1 Lap 29 Oskar KIMBER KTM SXF 250 1 Lap 30 Jack BURTON KTM SXF 250 1 Lap 31 Jai CORNWALL Yamaha YZF 250 1 Lap 32 Deegan ROSE Husqvarna FC 250 1 Lap 33 Cody GRIFFITHS Yamaha YZF 250 1 Lap 34 Wil CARPENTER Yamaha YZF 250 1 Lap 35 Kayden STRODE Honda CRF 250 1 Lap 36 Baylin TOWNSEND KTM SXF 250 1 Lap 37 Ryan JONES Husqvarna FC 125 1 Lap 38 Tyler EGAN KTM SXF 250 1 Lap DNF Jack KENNEY KTM SXF 250 3 Laps DSQ Jet ALSOP KTM SXF 250 57.29

Maxxis MX3 Moto Three

Cambell Williams’ weekend culminated with the Maxxis MX3 Moto Three win, 1.207s clear of Byron Dennis in second, Jack Mather third.

Jake Cannon and Kobe Drew rounded out the top five, the latter just clear of sixth placed Jet Alsop.

Williams took the MX3 round overall as a result on 65-points, Dennis runner-up on 58-points, and Cannon third on the same points.

The overall standings are led by Dennis (139-points), Mather four-points in arrears and Williams third on 110-points.

Maxxis MX3 Moto Three Results

Pos Rider Bike Time/Gap 1 Cambell WILLIAMS Kawasaki KX 250 23m24.770 2 Byron DENNIS GasGas MC 250 +1.207 3 Jack MATHER Husqvarna FC 250 +2.486 4 Jake CANNON Yamaha YZF 250 +11.148 5 Kobe DREW Yamaha YZF 250 +27.226 6 Jet ALSOP KTM SXF 250 +27.871 7 Travis OLANDER Husqvarna FC 250 +47.993 8 Connor TOWILL KTM SXF 250 +1m02.508 9 Rian KING KTM SXF 250 +1m06.859 10 Cooper ROWE Husqvarna FC 250 +1m13.075 11 Lachlan MORRIS KTM SXF 125 +1m34.764 12 Frederick TAYLOR GasGas MC 250 +1m39.267 13 Angus PEARCE Honda CRF 250 +1m41.867 14 Kayd KINGSFORD Yamaha YZF 250 +1m45.778 15 Ryan VAN DEVENTER Yamaha YZF 250 +1m49.839 16 Finley MANSON KTM SXF 250 +1m54.076 17 Noah MORGAN Yamaha YZF 250 +1m56.056 18 Logan DENIZE GasGas MC 250 +1m58.606 19 Seth BURCHELL Yamaha YZF 250 +2m01.845 20 Kallam DYCE GasGas MC 250 +2m02.401 21 Jake RUMENS Yamaha YZF 250 +2m05.533 22 Jack KENNEY KTM SXF 250 1 Lap 23 Baylin TOWNSEND KTM SXF 250 1 Lap 24 Seth SHACKLETON Honda CRF 250 1 Lap 25 Jack BYRNE Honda CRF 250 1 Lap 26 Kayden STRODE Honda CRF 250 1 Lap 27 Oskar KIMBER KTM SXF 250 1 Lap 28 Deacon PAICE Yamaha YZF 250 1 Lap 29 Oliver PATERNO Yamaha YZF 250 1 Lap 30 Jack BURTON KTM SXF 250 1 Lap 31 Ryan JONES Husqvarna FC 125 1 Lap 32 Wil CARPENTER Yamaha YZF 250 1 Lap 33 Travis LINDSAY KTM SXF 250 1 Lap 34 Michael JONES Husqvarna FC 250 1 Lap 35 Deegan ROSE Husqvarna FC 250 1 Lap 36 Zac O’LOAN KTM SXF 250 1 Lap 37 Tyler EGAN KTM SXF 250 2 Laps DNF Ky WOOD GasGas MC 250 2 Laps DNF Cody GRIFFITHS Yamaha YZF 250 5 Laps DNF Jai CORNWALL Yamaha YZF 250 6 Laps

Maxxis MX3 Round Points

Pos Rider Bike M1 M2 M3 Points 1 Cambell WILLIAMS Kawasaki 18 22 25 65 2 Byron DENNIS GasGas 16 20 22 58 3 Jake CANNON Yamaha 22 18 18 58 4 Jack MATHER Husqvarna 11 25 20 56 5 Kobe DREW Yamaha 14 15 16 45 6 Travis OLANDER Husqvarna 15 13 14 42 7 Jet ALSOP KTM 25 15 40 8 Connor TOWILL KTM 12 12 13 37 9 Seth BURCHELL Yamaha 20 14 2 36 10 Rian KING KTM 8 11 12 31 11 Ky WOODS GasGas 13 16 29 12 Kayd KINGSFORD Yamaha 9 8 7 24 13 Cooper ROWE Husqvarna 10 11 21 14 Lachlan MORRIS KTM 7 2 10 19 15 Seth SHACKLETON Honda 10 9 19 16 Angus PEARCE Yamaha 6 8 14 17 Kallam DYCE GasGas 4 6 1 11 18 Logan DENIZE GasGas 7 3 10 19 Deacon PAICE Yamaha 5 5 10 20 Frederick TAYLOR GasGas 9 9 21 Ryan VAN DEVENTER Yamaha 6 6 22 Finley MANSON KTM 5 5 23 Noah MORGAN Yamaha 4 4 24 Jake RUMENS Yamaha 4 4 25 Jack BYRNE Honda 3 3 26 Travis LINDSAY KTM 3 3 27 Kayden STRODE Honda 2 2 28 Michael JONES Husqvarna 1 1 29 Zac O’LOAN KTM 1 1

Maxxis MX3 Championship Points