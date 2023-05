2023 Penrite ProMX Championship

Round Five – Gillman, SA

Thor MX1 Moto One

Kyle Webster lived up to his Sandgroper roots to dominate with pole followed by a dominant victory in the opening moto at Gillman.

Webster took the chequered flag seven-seconds ahead of Yamaha’s Aaron Tanti with Kirk Gibbs rounding out the podium ahead of Jed Beaton and Max Purvies.

Seasoned veteran and Aussie MX legend Brett Metcalfe was sixth in front of his home crowd to best championship leader Dean Ferris.

Thor MX1 Moto One Results

Pos Rider Bike Gap 1 Kyle WEBSTER (VIC) Honda CRF 450 – 2 Aaron TANTI (QLD) Yamaha YZF 450 +6.946 3 Kirk GIBBS (QLD) KTM SXF 450 +8.385 4 Jed BEATON (VIC) Honda CRF 450 +11.321 5 Maximus PURVIS (VIC) Yamaha YZF 450 +15.702 6 Brett METCALFE (SA) KTM SXF 450 +18.585 7 Dean FERRIS (QLD) Yamaha YZF 450 +30.681 8 Hamish HARWOOD (VIC) KTM SXF 450 +33.534 9 Todd WATERS (QLD) Husqvarna FC 450 +44.874 10 Jai WALKER (QLD) KTM SXF 450 +45.543 11 Luke CLOUT (NSW) Yamaha YZF 450 +59.589 12 Zachary WATSON (QLD) Honda CRF 450 +1:00.566 13 Liam JACKSON (NSW) GasGas MC 450 +1:13.368 14 Levi ROGERS (QLD) Yamaha YZF 450 +1:19.095 15 Luke ZIELINSKI (QLD) Yamaha YZF 450 +1:25.952 16 Joel EVANS (QLD) Honda CRF 450 +1:27.376 17 Regan DUFFY (VIC) GasGas MC 450 +1:37.778 18 Siegah WARD (SA) Honda CRF 450 +1:47.617 19 John DARROCH (WA) Yamaha YZF 450 +1:49.538 20 Dylan WOOD (NSW) Honda CRF 450 +1:46.066 21 Joshua WHITEHEAD (NSW) KTM SXF 450 1 Lap 22 Connor ROSSANDICH (NSW) KTM SXF 450 1 Lap 23 Cody O’LOAN (QLD) KTM SXF 450 1 Lap 24 Joel CIGLIANO (NSW) Kawasaki KX 450 1 Lap 25 Riley STEPHENS (NSW) Honda CRF 450 1 Lap 26 Cody SCHAT (QLD) GasGas MC 450 1 Lap 27 Kye ORCHARD (QLD) Kawasaki Kx 450 1 Lap 28 Ayden BRIDGEFORD (WA) Yamaha YZF 450 1 Lap 29 Brock NINNESS (NSW) KTM SXF 450 1 Lap 30 Jordan SIMPSON (SA) KTM SXF 450 2 Laps 31 Blake WALDON (NSW) Yamaha YZF 450 2 Laps DNF Cory WATTS (VIC) Honda CRF 450 7 Laps

Thor MX1 Moto Two

Webster again fired the first shot with the holeshot, leading for some time before Clout emerged to catch and pass the Honda man. In the background, Tanti and Beaton were working their way forwards. Dean Ferris experienced a fall early in the moto and had his work cut out for him.

The skies then opened up with 10 minutes to go, providing a staggering downpour on the Gillman circuit. Goggles were tossed, front wheels washed, and passes were made as Webster eventually took the top spot back to secure a perfect 1-1.

Aaron Tanti taking the flag four-seconds behind with Luke Clout equidistant in third.

Webster’s 1-1 put him on top in Gillman, followed by Tanti and Beaton for the overall.

The championship standings have tightened up as points leader Ferris could muster only ninth overall on a difficult day. Jed Beaton has reclaimed the red plate by a single point.

Thor MX1 Moto Two Results

Pos Rider Bike Gap 1 Kyle WEBSTER (VIC) Honda CRF 450 – 2 Aaron TANTI (QLD) Yamaha YZF 450 +3.743 3 Luke CLOUT (NSW) Yamaha YZF 450 +7.818 4 Jed BEATON (VIC) Honda CRF 450 +10.584 5 Hamish HARWOOD (VIC) KTM SXF 450 +19.543 6 Kirk GIBBS (QLD) KTM SXF 450 +21.968 7 Todd WATERS (QLD) Husqvarna FC 450 +30.054 8 Brett METCALFE (SA) KTM SXF 450 +56.745 9 Dean FERRIS (QLD) Yamaha YZF 450 +1:10.514 10 Levi ROGERS (QLD) Yamaha YZF 450 +1:13.089 11 Regan DUFFY (VIC) GasGas MC 450 +1:26.772 12 Jai WALKER (QLD) KTM SXF 450 +1:31.295 13 Joel EVANS (QLD) Honda CRF 450 +1:33.011 14 Luke ZIELINSKI (QLD) Yamaha YZF 450 +1:44.684 15 Maximus PURVIS (VIC) Yamaha YZF 450 +1:52.392 16 Zachary WATSON (QLD) Honda CRF 450 +1:54.162 17 John DARROCH (WA) Yamaha YZF 450 +1:55.140 18 Dylan WOOD (NSW) Honda CRF 450 +2:07.767 19 Cody O’LOAN (QLD) KTM SXF 450 1 Lap 20 Siegah WARD (SA) Honda CRF 450 1 Lap 21 Liam JACKSON (NSW) GasGas MC 450 1 Lap 22 Joshua WHITEHEAD (NSW) KTM SXF 450 1 Lap 23 Joel CIGLIANO (NSW) Kawasaki KX 450 1 Lap 24 Cory WATTS (VIC) Honda CRF 450 1 Lap 25 Connor ROSSANDICH (NSW) KTM SXF 450 1 Lap 26 Cody SCHAT (QLD) GasGas MC 450 1 Lap 27 Brock NINNESS (NSW) KTM SXF 450 1 Lap 28 Kye ORCHARD (QLD) Kawasaki Kx 450 1 Lap 29 Riley STEPHENS (NSW) Honda CRF 450 1 Lap 30 Ayden BRIDGEFORD (WA) Yamaha YZF 450 2 Laps 31 Jordan SIMPSON (SA) KTM SXF 450 2 Laps DNF Blake WALDON (NSW) Yamaha YZF 450 8 Laps

Thor MX1 Round Points

Pos Rider R1 R2 Total 1 Kyle WEBSTER 25 25 50 2 Aaron TANTI 22 22 44 3 Jed BEATON 18 18 36 4 Kirk GIBBS 20 15 35 5 Luke CLOUT 10 20 30 6 Hamish HARWOOD 13 16 29 7 Brett METCALFE 15 13 28 8 Todd WATERS 12 14 26 9 Dean FERRIS 14 12 26 10 Maximus PURVIS 16 6 22 11 Jai WALKER 11 9 20 12 Levi ROGERS 7 11 18 13 Regan DUFFY 4 10 14 14 Zachary WATSON 9 5 14 15 Joel EVANS 5 8 13 16 Luke ZIELINSKI 6 7 13 17 Liam JACKSON 8 8 18 John DARROCH 2 4 6 19 Dylan WOOD 1 3 4 20 Siegah WARD 3 1 4 21 Cody O’LOAN 2 2

Thor MX1 Championship Points

Pos Rider Points 1 Jed BEATON 172 2 Dean FERRIS 171 3 Aaron TANTI 163 4 Kirk GIBBS 154 5 Luke CLOUT 144 6 Hamish HARWOOD 134 7 Todd WATERS 126 8 Kyle WEBSTER 125 9 Brett METCALFE 119 10 Jai WALKER 89 11 Zachary WATSON 77 12 Joel EVANS 67 13 Regan DUFFY 58 14 Levi ROGERS 57 15 Dylan WOOD 53 16 Maximus PURVIS 50 17 Luke ZIELINSKI 49 18 Liam JACKSON 31 19 Bryce OGNENIS 20 20 John DARROCH 16 21 Matt MOSS 15 22 Cooper HOLROYD 15 23 Jye DICKSON 15 24 Joel CIGLIANO 12 25 Joshua WHITEHEAD 12 26 Siegah WARD 11 27 Cody O’LOAN 10 28 Cory WATTS 9 29 Joel PHILLIPS 7 30 Kye ORCHARD 4 31 Navrin GROTHUES 2 32 Connor ROSSANDICH 1 33 Riley STEPHENS 1

Pirelli MX2 Moto One

Wilson Todd blitzed the field during qualifying but Nathan Crawford ran him close in the opening moto, taking the chequred flag less than half-a-second behind the championship leader.

Noah Ferguson claimed the final step on the rostrum ahead of Rhys Budd and Jesse Dobson.

Pirelli MX2 Moto One Results

Pos Rider Bike Gap 1 Wilson TODD (QLD) Honda CRF 250 – 2 Nathan CRAWFORD (QLD) KTM SXF 250 +0.463 3 Noah FERGUSON (QLD) GasGas MC 250 +14.014 4 Rhys BUDD (QLD) Yamaha YZF 250 +39.703 5 Jesse DOBSON (QLD) Yamaha YZF 250 +1:00.490 6 Brodie CONNOLLY (VIC) Honda CRF 250 +1:02.448 7 Liam ANDREWS (VIC) Honda CRF 250 +1:17.914 8 Hayden SMITH (NZ) KTM SXF 250 +1:33.822 9 Ben NOVAK (NSW) Honda CRF 250 +1:42.375 10 Haruki YOKOYAMA (VIC) Kawasaki KX 250 +1:43.538 11 Ryan ALEXANDERSON (QLD) KTM SXF 250 +1:49.586 12 Chandler BURNS (VIC) Honda CRF 250 +1:55.330 13 Kaleb BARHAM (QLD) Yamaha YZF 250 +2:01.691 14 Kayden MINEAR (WA) KTM SXF 250 +2:03.059 15 Liam ATKINSON (WA) KTM SXF 250 +2:09.886 16 Blake FOX (NSW) Husqvarna FC 250 +2:12.657 17 Myles GILMORE (WA) KTM SXF 250 1 Lap 18 Braeden KREBS (VIC) Yamaha YZF 250 1 Lap 19 Mackenzie O’BREE (VIC) Honda CRF 250 1 Lap 20 Jacob SWEET (VIC) Yamaha YZF 250 1 Lap 21 George KNIGHT (NSW) Honda CRF 250 1 Lap 22 Wilson GREINER-DAISH (VIC) Honda CRF 250 1 Lap 23 Elijah WIESE (SA) Yamaha YZF 250 1 Lap 24 Jack McLEAN (SA) Yamaha YZF 250 1 Lap 25 Seton BROOMHALL (TAS) Yamaha YZF 250 1 Lap 26 Jayden CONFORTO (VIC) Honda CRF 250 2 Laps 27 Zane MACKINTOSH (VIC) Kawasaki KX 250 2 Laps 28 Harrison FOSTER (NSW) Kawasaki KX 250 2 Laps 29 Shaun SNOW (WA) Husqvarna TC 250 3 Laps 30 Isaac ATKINS (WA) KTM SXF 250 2 Laps DNF Brock FLYNN (WA) GasGas MC 250 2 Laps DNF Caleb GOULLET (VIC) GasGas MC 250 2 Laps DNF Mitchell NORRIS (SA) GasGas MC 250 5 Laps DNF Ryley FITZPATRICK (QLD) KTM SXF 250 5 Laps DNF Reid TAYLOR (NSW) GasGas MC 250 6 Laps DNF John BOVA (NSW) KTM SXF 250 10 Laps DNF Curtis KING (NZ) KTM SXF 250 12 Laps

Pirelli MX2 Moto Two

The battle for victory was not as tight in the second bout as Wilson Todd ran away to dominant victory which extended his championship lead over second placed Nathan Crawford to 37-points.

Noah Ferguson completed the round podium ahead of Brodie Connolly but it is Connolly that holds down third place in the championship chase.

Pirelli MX2 Moto Two Results

Pos Rider Bike Gap 1 Wilson TODD (QLD) Honda CRF 250 – 2 Nathan CRAWFORD (QLD) KTM SXF 250 +11.000 3 Brodie CONNOLLY (VIC) Honda CRF 250 +17.572 4 Noah FERGUSON (QLD) GasGas MC 250 +18.832 5 Rhys BUDD (QLD) Yamaha YZF 250 +28.428 6 Jesse DOBSON (QLD) Yamaha YZF 250 +35.850 7 Liam ANDREWS (VIC) Honda CRF 250 +1:12.636 8 Kayden MINEAR (WA) KTM SXF 250 +1:13.677 9 Ryan ALEXANDERSON (QLD) KTM SXF 250 +1:15.275 10 Blake FOX (NSW) Husqvarna FC 250 +1:39.495 11 Hayden SMITH (NZ) KTM SXF 250 +1:39.948 12 Ben NOVAK (NSW) Honda CRF 250 +1:47.427 13 Liam ATKINSON (WA) KTM SXF 250 +1:55.805 14 Haruki YOKOYAMA (VIC) Kawasaki KX 250 +1:18.517 15 Brock FLYNN (WA) GasGas MC 250 +2:01.927 16 Ryley FITZPATRICK (QLD) KTM SXF 250 +2:07.632 17 George KNIGHT (NSW) Honda CRF 250 +2:14.991 18 Chandler BURNS (VIC) Honda CRF 250 +2:18.177 19 Myles GILMORE (WA) KTM SXF 250 1 Lap 20 Jack McLEAN (SA) Yamaha YZF 250 1 Lap 21 Braeden KREBS (VIC) Yamaha YZF 250 1 Lap 22 Elijah WIESE (SA) Yamaha YZF 250 1 Lap 23 Seton BROOMHALL (TAS) Yamaha YZF 250 1 Lap 24 Mitchell NORRIS (SA) GasGas MC 250 1 Lap 25 Jayden CONFORTO (VIC) Honda CRF 250 1 Lap 26 Harrison FOSTER (NSW) Kawasaki KX 250 1 Lap 27 Zane MACKINTOSH (VIC) Kawasaki KX 250 1 Lap 28 Isaac ATKINS (WA) KTM SXF 250 2 Laps 29 Shaun SNOW (WA) Husqvarna TC 250 3 Laps DNF Caleb GOULLET (VIC) GasGas MC 250 2 Laps DNF Mackenzie O’BREE (VIC) Honda CRF 250 4 Laps DNF Jacob SWEET (VIC) Yamaha YZF 250 5 Laps DNF Wilson GREINER-DAISH (VIC) Honda CRF 250 8 Laps

Pirelli MX2 Round Points

Pos Rider R1 R2 Total 1 Wilson TODD 25 25 50 2 Nathan CRAWFORD 22 22 44 3 Noah FERGUSON 20 18 38 4 Brodie CONNOLLY 15 20 35 5 Rhys BUDD 18 16 34 6 Jesse DOBSON 16 15 31 7 Liam ANDREWS 14 14 28 8 Hayden SMITH 13 10 23 9 Ryan ALEXANDERSON 10 12 22 10 Ben NOVAK 12 9 21 11 Kayden MINEAR 7 13 20 12 Haruki YOKOYAMA 11 7 18 13 Blake FOX 5 11 16 14 Liam ATKINSON 6 8 14 15 Chandler BURNS 9 3 12 16 Kaleb BARHAM 8 8 17 Brock FLYNN 6 6 18 Myles GILMORE 4 2 6 19 Ryley FITZPATRICK 5 5 20 George KNIGHT 4 4 21 Braeden KREBS 3 3 22 Mackenzie O’BREE 2 2 23 Jack McLEAN 1 1 24 Jacob SWEET 1 1

Pirelli MX2 Championship Points

Pos Rider Total 1 Wilson TODD 197 2 Nathan CRAWFORD 160 3 Brodie CONNOLLY 155 4 Rhys BUDD 142 5 Jesse DOBSON 128 6 Kayden MINEAR 127 7 Liam ANDREWS 112 8 Noah FERGUSON 111 9 Ryan ALEXANDERSON 88 10 Kaleb BARHAM 80 11 Haruki YOKOYAMA 76 12 Jayce COSFORD 64 13 Alex LARWOOD 64 14 Hayden SMITH 47 15 Hugh McKAY 43 16 Cody COOPER 42 17 Reid TAYLOR 35 18 Blake FOX 34 19 Ben NOVAK 33 20 Brock FLYNN 32 21 Myles GILMORE 31 22 Chandler BURNS 27 23 Liam ATKINSON 24 24 John BOVA 20 25 Ryley FITZPATRICK 20 26 Jacob SWEET 19 27 Ryder KINGSFORD 14 28 Mackenzie O’BREE 14 29 Wilson GREINER-DAISH 13 30 George KNIGHT 11 31 Jack KUKAS 9 32 Thynan KEAN 8 33 Braeden KREBS 6 34 Seton BROOMHALL 2 35 Jack McLEAN 1

Maxxis MX3 Moto One

MAXXIS MX3 Championship leader Byron Dennis (GASGAS) put together a strong 1-2 moto scorecard in Gillman as he proved too strong for the competition, extending his points lead to 22 in this year’s series.

Maxxis MX3 Moto One Results

Pos Rider Bike Gap 1 Byron DENNIS (NSW) GasGas MC 250 – 2 Cambell WILLIAMS (NSW) Kawasaki KX 250 +16.879 3 Jake CANNON (QLD) Yamaha YZF 250 +17.200 4 Jet ALSOP (QLD) KTM SXF 250 +19.667 5 Seth SHACKLETON (WA) Honda CRF 250 +46.597 6 Kayd KINGSFORD (NSW) Yamaha YZF 250 +55.808 7 Connor TOWILL (NSW) KTM SXF 250 +1:11.315 8 Koby HANTIS (NSW) Yamaha YZF 250 +1:18.115 9 Seth BURCHELL (NSW) Yamaha YZF 250 +1:19.035 10 Jack MATHER (QLD) Husqvarna FC 250 +1:20.995 11 Liam OWENS (QLD) Husqvarna FC 250 +1:26.954 12 Rian KING (NZ) KTM SXF 250 +1:28.336 13 Frederick TAYLOR (QLD) GasGas MC 250 +1:51.874 14 Deacon PAICE (WA) Yamaha YZF 250 +1:46.980 15 Wil CARPENTER (SA) Yamaha YZF 250 +1:52.468 16 Travis OLANDER (NSW) Husqvarna FC 250 +1:53.106 17 Angus PEARCE (TAS) Honda CRF 250 +1:54.892 18 Ky WOODS (NSW) GasGas MC 250 +1:56.570 19 Jack BYRNE (TAS) Honda CRF 250 +1:59.803 20 Logan DENIZE (VIC) KTM SXF 250 +2:20.768 21 Cody GRIFFITHS (QLD) Yamaha YZF 250 +3:00.584 22 Jack KENNEY (VIC) KTM SXF 250 1 Lap 23 Zac O’LOAN (QLD) KTM SXF 250 1 Lap 24 Cooper ROWE (NSW) Husqvarna FC 250 1 Lap 25 Kayden STRODE (VIC) Honda CRF 250 1 Lap 26 Finley MANSON (NSW) KTM SXF 250 1 Lap 27 Baylin TOWNSEND (VIC) KTM SXF 250 1 Lap 28 Patrick BUTLER (WA) KTM SXF 250 1 Lap 29 Travis LINDSAY (NSW) KTM SXF 250 1 Lap 30 Oskar KIMBER (VIC) KTM SXF 250 1 Lap 31 Jai CORNWALL Yamaha YZF 450 1 Lap 32 Mitchell THORNEYCROFT (NT) KTM SXF 250 1 Lap 33 Jackson ROSSI (SA) KTM SXF 250 1 Lap 34 Regan HOLYOAK (VIC) KTM SXF 250 2 Laps 35 Jayke HANSEN (SA) GasGas MC 125 4 Laps DNF Kallam DYCE (VIC) GasGas MC 250 2 Laps DNF Deegan ROSE (QLD) Husqvarna FC 250 2 Laps DNF Cody ATTERIDGE (VIC) Yamaha YZF 250 6 Laps DNF Kobe DREW (QLD) Yamaha YZF 250 7 Laps DNF Jake RUMENS (WA) Yamaha YZF 250 9 Laps

Maxxis MX3 Moto Two

Yamaha’s Jake Cannon emerged as a race winner in the MX3 class as he took home the moto two win, with his third place in the opening moto securing P2 overall on the day.

Yamaha’s Kayd Kingsford rounded out the round podium in third place, with Jack Mather (Raceline Husqvarna Berry Sweet Racing) and Seth Burchell (Yamaha) in fifth.

Dennis now leads the standings with 186 points, followed by Mather with 164, and Cannon on 141.

Maxxis MX3 Moto Two Results

Pos Rider Bike Gap 1 Jake CANNON (QLD) Yamaha YZF 250 – 2 Byron DENNIS (NSW) GasGas MC 250 +6.025 3 Kobe DREW (QLD) Yamaha YZF 250 +29.276 4 Jack MATHER (QLD) Husqvarna FC 250 +39.402 5 Seth BURCHELL (NSW) Yamaha YZF 250 +50.487 6 Kayd KINGSFORD (NSW) Yamaha YZF 250 +56.725 7 Cambell WILLIAMS (NSW) Kawasaki KX 250 +1:01.058 8 Travis OLANDER (NSW) Husqvarna FC 250 +1:05.078 9 Rian KING (NZ) KTM SXF 250 +1:06.942 10 Connor TOWILL (NSW) KTM SXF 250 +1:19.229 11 Deacon PAICE (WA) Yamaha YZF 250 +1:26.929 12 Angus PEARCE (TAS) Honda CRF 250 +1:28.171 13 Seth SHACKLETON (WA) Honda CRF 250 +1:28.565 14 Koby HANTIS (NSW) Yamaha YZF 250 +1:40.628 15 Frederick TAYLOR (QLD) GasGas MC 250 +1:43.362 16 Kallam DYCE (VIC) GasGas MC 250 +2:01.462 17 Wil CARPENTER (SA) Yamaha YZF 250 +2:05.635 18 Jack KENNEY (VIC) KTM SXF 250 +2:11.172 19 Kayden STRODE (VIC) Honda CRF 250 +2:17.198 20 Travis LINDSAY (NSW) KTM SXF 250 +2:18.568 21 Patrick BUTLER (WA) KTM SXF 250 +2:22.698 22 Finley MANSON (NSW) KTM SXF 250 1 Lap 23 Deegan ROSE (QLD) Husqvarna FC 250 1 Lap 24 Cody GRIFFITHS (QLD) Yamaha YZF 250 1 Lap 25 Baylin TOWNSEND (VIC) KTM SXF 250 1 Lap 26 Zac O’LOAN (QLD) KTM SXF 250 1 Lap 27 Logan DENIZE (VIC) KTM SXF 250 1 Lap 28 Jai CORNWALL Yamaha YZF 450 1 Lap 29 Jayke HANSEN (SA) GasGas MC 125 1 Lap 30 Regan HOLYOAK (VIC) KTM SXF 250 1 Lap 31 Cooper ROWE (NSW) Husqvarna FC 250 1 Lap 32 Jackson ROSSI (SA) KTM SXF 250 1 Lap 33 Oskar KIMBER (VIC) KTM SXF 250 1 Lap 34 Mitchell THORNEYCROFT (NT) KTM SXF 250 1 Lap 35 Harry GUY (SA) Husqvarna FC 250 2 Laps DNF Ky WOODS (NSW) GasGas MC 250 3 Laps DNF Jack BYRNE (TAS) Honda CRF 250 6 Laps DNF Liam OWENS (QLD) Husqvarna FC 250 10 Laps DNF Jet ALSOP (QLD) KTM SXF 250 10 Laps

Maxxis MX3 Round Points

Pos Rider R1 R2 Total 1 Byron DENNIS 25 22 47 2 Jake CANNON 20 25 45 3 Cambell WILLIAMS 22 14 36 4 Kayd KINGSFORD 15 15 30 5 Jack MATHER 11 18 29 6 Seth BURCHELL 12 16 28 7 Connor TOWILL 14 11 25 8 Seth SHACKLETON 16 8 24 9 Rian KING 9 12 21 10 Kobe DREW 20 20 11 Koby HANTIS 13 7 20 12 Travis OLANDER 5 13 18 13 Jet ALSOP 18 18 14 Deacon PAICE 7 10 17 15 Frederick TAYLOR 8 6 14 16 Angus PEARCE 4 9 13 17 Wil CARPENTER 6 4 10 18 Liam OWENS 10 10 19 Kallam DYCE 5 5 20 Jack KENNEY 3 3 21 Ky WOODS 3 3 22 Kayden STRODE 2 2 23 Jack BYRNE 2 2 24 Travis LINDSAY 1 1 25 Logan DENIZE 1 1

Maxxis MX3 Championship Points

Pos Rider Points 1 Byron DENNIS 186 2 Jack MATHER 164 3 Cambell WILLIAMS 146 4 Jake CANNON 139 5 Kobe DREW 119 6 Seth BURCHELL 114 7 Ky WOODS 108 8 Travis OLANDER 98 9 Connor TOWILL 95 10 Liam OWENS 84 11 Rian KING 83 12 Jet ALSOP 76 13 Kayd KINGSFORD 76 14 Seth SHACKLETON 72 15 Koby HANTIS 61 16 Deacon PAICE 60 17 Frederick TAYLOR 57 18 Cooper ROWE 41 19 Kallam DYCE 41 20 Angus PEARCE 34 21 Lachlan MORRIS 19 22 Logan DENIZE 17 23 Hixson McINNES 11 24 Baylin TOWNSEND 10 25 Wil CARPENTER 10 26 Kayden STRODE 10 27 Jacob SALIH 9 28 Jake RUMENS 8 29 Finley MANSON 8 30 Ryan VAN DEVENTER 6 31 Jack BYRNE 5 32 Jack KENNEY 4 33 Zac O’LOAN 4 34 Travis LINDSAY 4 35 Noah MORGAN 4 36 Koby TATE 3 37 Oscar FOX 2 38 Michael JONES 1

EziLift MXW Moto One

Defending champion Charli Cannon demonstrated why she wears the number one aboard her Yamalube Yamaha Racing YZ250F after securing a dual moto victory in South Australia.

EziLift MXW Moto One Results

Pos Rider Bike Gap 1 Charli CANNON (QLD) Yamaha YZF 250 – 2 Emma MILESEVIC (VIC) Honda CRF 250 +10.396 3 Tahlia O’HARE (WA) Honda CRF 250 +47.738 4 Madison BROWN (VIC) Honda CRF 250 +50.474 5 Madison HEALEY (VIC) Honda CRF 250 +1:36.481 6 Amy BARTSCH (SA) KTM SXF 250 1 Lap 7 Tahlia DREW (QLD) Yamaha YZF 250 1 Lap 8 Emma HAYLOCK (SA) Husqvarna FC 250 1 Lap 9 Abbey MORRICE (QLD) Husqvarna FC 250 1 Lap 10 Megan BAGNALL (WA) Honda CRF 250 1 Lap 11 Taylor THOMPSON (NSW) GasGas MC 250 1 Lap 12 Holly VAN DER BOOR (QLD) Yamaha YZF 250 1 Lap 13 Holli GEEVES (TAS) GasGas MC 250 1 Lap 14 Sienna GIUDICE (NSW) KTM SXF 250 2 Laps 15 Samantha MACARTHUR (NSW) KTM SXF 250 2 Laps 16 Tarja MORRIS (SA) Honda CRF 250 2 Laps

EziLift MXW Moto Two

Cannon achieved a staggering 18-second margin in the second moto, adding to her year of dominance as she’s yet to be beaten domestically.

Honda’s Emma Milesevic secured 2-2 on the day and second overall, while team-mate Tahlia O’Hare posted a 3-3 ride for third place.

Cannon sits atop the leaderboard with a perfect 75 points, followed by Milesevic in second with 64, and Madison Brown (Honda) in third position with 54.

EziLift MXW Moto Two Results

Pos Rider Bike Gap 1 Charli CANNON (QLD) Yamaha YZF 250 – 2 Emma MILESEVIC (VIC) Honda CRF 250 +18.205 3 Tahlia O’HARE (WA) Honda CRF 250 +30.930 4 Madison BROWN (VIC) Honda CRF 250 +1:36.166 5 Madison HEALEY (VIC) Honda CRF 250 +2:05.873 6 Amy BARTSCH (SA) KTM SXF 250 +2:36.559 7 Tahlia DREW (QLD) Yamaha YZF 250 1 Lap 8 Emma HAYLOCK (SA) Husqvarna FC 250 1 Lap 9 Megan BAGNALL (WA) Honda CRF 250 1 Lap 10 Abbey MORRICE (QLD) Husqvarna FC 250 1 Lap 11 Holly VAN DER BOOR (QLD) Yamaha YZF 250 1 Lap 12 Holli GEEVES (TAS) GasGas MC 250 1 Lap 13 Tarja MORRIS (SA) Honda CRF 250 1 Lap 14 Sienna GIUDICE (NSW) KTM SXF 250 1 Lap 15 Samantha MACARTHUR (NSW) KTM SXF 250 2 Laps

EziLift MXW Round Points

Pos Rider R1 R2 Total 1 Charli CANNON 25 25 50 2 Emma MILESEVIC 22 22 44 3 Tahlia O’HARE 20 20 40 4 Madison BROWN 18 18 36 5 Madison HEALEY 16 16 32 6 Amy BARTSCH 15 15 30 7 Tahlia DREW 14 14 28 8 Emma HAYLOCK 13 13 26 9 Megan BAGNALL 11 12 23 10 Abbey MORRICE 12 11 23 11 Holly VAN DER BOOR 9 10 19 12 Holli GEEVES 8 9 17 13 Sienna GIUDICE 7 7 14 14 Tarja MORRIS 5 8 13 15 Samantha MACARTHUR 6 6 12 16 Taylor THOMPSON 10 10

EziLift MXW Championship Points