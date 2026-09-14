2026 SuperMotocross Championship
SMX Playoff 1 – Columbus
Images by Stephen Hopkins
Rain dramatically changed the scene at Historic Crew Stadium in Columbus, turning the opening 2026 SuperMotocross Playoff into a muddy afternoon of deep ruts, heavy roost and costly mistakes.
Haiden Deegan mastered the conditions to sweep both 450SMX motos and claim his first premier-class overall victory, while Levi Kitchen secured the 250SMX overall with a pair of second-place finishes. Jorge Prado left Ohio with the 450 championship lead, but Australians Hunter Lawrence and Kayden Minear endured difficult afternoons, both finishing 15th overall in their respective classes.
Browse Stephen Hopkins’ photographs from the Columbus opener below. For the stories behind the images, see our
. full Columbus SMX report, race results and championship standings
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main2-41-Start
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main1-13-Start
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main2-99-Davies-Flag
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_PRERAIN-2
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main2-109-Podium
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main2-103-Kitchen
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main2-102-Davies
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main2-94-Bennick
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main2-84-ADAMS
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main2-77-Shimoda
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main2-76-Davies
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main2-69-KITCHEN
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main2-68-McAdoo
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main2-63-Bennick
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main2-58-Davies
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main2-56-HYMAS
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main2-51-Kitchen
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main2-48-Hymas
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main2-38-Start
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main2-87-Prado-Trophy
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main2-85-Podium
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main2-84-Webb
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main2-83-Roczen
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main2-80-Deegan-Interview
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main2-69-Deegan-Win
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main2-62-Tomac-Craig
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main2-49-ROCZEN
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main2-40-Deegan
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main2-35-Webb
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main2-30-Tomac-Smith
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main2-27-Deegan
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main2-25-Hunter-Lawrence
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main2-23-TOMAC
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main2-22-HAMPSHIRE
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main2-21-Plessinger
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main2-14-Deegan-Roczen
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main2-10-Start
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main2-8-Start
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main2-5-Start
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main1-72-Deegan
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main1-68-Deegan-Finish
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main1-55-Haarup
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main1-50-Deegan
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main1-43-Deegan
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main1-40-Prado-Tomac-Savatgy
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main1-39-Barcia
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main1-32-Hunter-Lawrence-Roczen
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main1-29-Tomac
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main1-26-Deegan
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main1-23-Deegan
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main1-21
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main1-20-Savatgy
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_450_main1-16-Prado
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main1-52-Bennick-Flag
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main1-50-Vohland
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main1-46-Bennick
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main1-43-Davies-Smoking
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main1-36_KITCHEN
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main1-35-McAdoo
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main1-33_VOHLAND
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main1-31-Kitchen
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main1-30-KITCHEN
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main1-26-Davies
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main1-23-Kitchen
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main1-21-Davies
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main1-18-Adams
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main1-17-Romano
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main1-12-Dudney
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main1-5-Davies-Lead
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_250_main1-3-Davies-Lead
2026-SuperMotocross_Columbus_Round1_PRERAIN-7