2024 IDEMITSU FIM Asia Road Racing Championships

Round Six – Chang International Circuit, Thailand

Asia Superbike 1000cc Race One

Honda Asia-Dream Racing triumvirate, Andi Farid Izdihar, Nakarin Atiratphuvapat, and Md Zaqhwan Zaid, immediately started pulling away from the field when the penultimate race of the 2024 ARRC Superbike season got underway on Saturday in Thailand.

By lap six the Honda triumvirate were over two-seconds clear.

Championship leader, Yuki Kunii, was in fifth place and trying to chase them down but had his hands full with Japanese wildcard rider Tetsuta Nagashima who made it a Honda 1-2-3-4-5. The first rider not on a Honda was Hafizh Syahrin on a Ducati.

Andi became more comfortable in the lead, creating a gap of two-seconds ahead of Zaqhwan and on the final lap, Yuki, who had been trailing Nakarin closely, managed to overtake him to secure the final podium spot.

Andi’s victory made him the new championship leader, five points clear of Yuki Kunii.

Andi Farid Izdihar

“In the beginning, I just focused on maintaining a good pace, which is the right strategy. I didn’t expect to still claim the victory after making some mistakes, but I’m happy with the result. Tomorrow, we’ll analyse everything before Race 2, but for now, I want to celebrate and release the tension.”

Zaqhwan finished in second place while Kunii rounded out the podium ahead of Nakarin.

Hafizh Syahrin got the better of Nagashima for fifth place.

Lachlan Epis had qualified ninth in his comeback from shoulder injuries, but technical problems with the ESG backed BMW saw him have to start from pit-lane. The Australian made his way up to a ninth place finish by the chequered flag.

Asia Superbike 1000 cc Race One Results

Pos Rider Nat. Bike Gap 1 ANDI FARID IZDIHAR INA HONDA 20:44.539 2 MD ZAQHWAN BIN ZAIDI MAS HONDA +1.617 3 YUKI KUNII JPN HONDA +4.185 4 NAKARIN ATIRATPHUVAPAT THA HONDA +4.214 5 HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH MAS DUCATI +8.682 6 TETSUTA NAGASHIMA JPN HONDA +9.213 7 KASMA DANIEL KASMAYUDIN MAS YAMAHA +14.782 8 SOICHIRO MINAMIMOTO JPN YAMAHA +23.586 9 LACHLAN EPIS AUS BMW +34.901 10 SHO NISHIMURA JPN BMW +35.800 11 AKITO HAGA JPN BMW +52.444 12 OSAMA MAREAI YEM YAMAHA +1:35.256

Asia Superbike 1000cc Race Two

Yuki Kunii claimed a hard-fought victory, securing both the win and the 2024 championship, in the Sunday afternoon finale at Chang International Circuit.

Yuki got off to a great start, quickly taking the lead. However, just three laps into the contest, race one winner Andi Farid Izdihar, along with team-mate Nakarin Atiratphuvapat, both overtook Yuki and took control up front. As if the pressure wasn’t enough, Md Zaqhwan Zaidi closely followed, adding even more intensity to the competition.

As the race progressed, the four Honda riders were locked in fierce battle.

Azlan Shah Kamaruzaman of TKKR BMW Racing Team started to make up ground from fifth, gradually closing the gap and positioning himself as a potential podium challenger.

On Lap 10, Tetsuta Nagashima made an impressive move to shoot forwards to second, which further stirred the front group. This prompted Yuki to pick up the pace further.

Yuki managed to build a lead of three-seconds between himself and the chasing trio of Honda Asia-Dream Racing riders. The 21-year-old Japanese rider maintained his advantage from there to take the race win and the 2024 FIM Asia Road Racing Superbike Championship.

Yuki Kunii

“Yesterday, we faced some challenges at the start, but in Race 2, we gave it everything we had. In the beginning, I focused on maintaining my position, and towards the end, I managed to create a gap and keep the pressure off. This victory, and this championship, is not just for me. I want to dedicate it to my late teammate Haruki Noguchi. Haruki always gave his best for the team, and it’s truly heartbreaking that he is no longer with us. This win and the championship are for him. I hope he is watching from above and smiling.”

Completing the podium were Tetsuta Nagashima and Andi Farid Izdihar.

Lachlan Epis started well and was quickly up to eighth. Epis lost a few positions over the opening laps before dropping out of the race due to engine problems with seven laps still to run. Despite missing plenty of points scoring opportunities through injury, and a few mechanical gremlins, Epis still finished the 2024 ARRC season tenth overall in the Superbike standings.

Asia Superbike 1000 cc Race Two Results

Pos Rider Nat. Bike Gap 1 YUKI KUNII JPN HONDA 20:47.479 2 TETSUTA NAGASHIMA JPN HONDA +0.936 3 ANDI FARID IZDIHAR INA HONDA +3.448 4 MD ZAQHWAN BIN ZAIDI MAS HONDA +3.910 5 AZLAN SHAH KAMARUZAMAN MAS BMW +4.786 6 SOICHIRO MINAMIMOTO JPN YAMAHA +16.408 7 KASMA DANIEL KASMAYUDIN MAS YAMAHA +19.976 8 NAKARIN ATIRATPHUVAPAT THA HONDA +29.166 9 SHO NISHIMURA JPN BMW +33.296 10 HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH MAS DUCATI +43.617 11 AKITO HAGA JPN BMW +43.729 12 NATETAN THONGKOAT THA YAMAHA +1:21.147 13 OSAMA MAREAI YEM YAMAHA +1:21.920 14 CHIANG CHIH YING TPE YAMAHA 1 Lap

Asia Superbike 1000 cc Standings

Pos. Name Nat. Total 1 YUKI KUNII JPN 183 2 ANDI FARID IZDIHAR INA 181 3 HAFIZH SYAHRIN MAS 154 4 NAKARIN ATIRATPHUVAPAT THA 149 5 AZLAN SHAH KAMARUZAMAN MAS 126 6 MD ZAQHWAN BIN ZAIDI MAS 121 7 SOICHIRO MINAMIMOTO JPN 120 8 KASMA DANIEL KASMAYUDIN MAS 85 9 SHO NISHIMURA JPN 83 10 LACHLAN EPIS AUS 74 11 OSAMA MAREAI YEM 41 12 TEO YEW JOE MAS 34 13 TETSUTA NAGASHIMA JPN 30 14 PASSAWIT THITIVARARAK THA 21 15 MARKUS REITERBERGER GER 19 16 MD. IBRAHIM MD NORRODIN MAS 13 17 SHOTA YOKOYAMA JPN 12 18 CHIANG CHIH YINH TPE 11 19 AKITO HAGA JPN 10 20 ERIC SAPUTRA INA 9 21 CHEN HONG YAN CHN 5 22 KOSUKE SAKUMOTO JPN 5 23 NATETAN THONGKOAT THA 4

SuperSports 600 cc Race One Results

Pos Rider Nat. Bike Gap 1 APIWATH WONGTHANANON THA YAMAHA 20:02.211 2 MOHAMMAD ADENANTA PUTRA INA HONDA +0.364 3 MUHAMMAD HELMI AZMAN MAS HONDA +0.418 4 AZROY HAKEEM ANUAR MAS HONDA +0.822 5 MCKINLEY KYLE PAZ PHI YAMAHA +2.028 6 KIATTISAK SINGHAPONG THA HONDA +2.338 7 **RATTHAPONG WILAIROT THA YAMAHA +5.932 8 ***YUTA DATE JPN YAMAHA +6.066 9 VEDA EGA PRATAMA INA HONDA +8.951 10 WAHYU NUGROHO INA YAMAHA +9.141 11 *TOSAK NUANSAI THA YAMAHA +26.588 12 THANAT LAOONGPLIO THA HONDA +26.633 13 SHA JUNTONG CHN YAMAHA +31.345

SuperSports 600 cc Race Two Results

Pos Rider Nat. Bike Gap 1 APIWATH WONGTHANANON THA YAMAHA 20:00.313 2 THANAT LAOONGPLIO THA HONDA +0.118 3 KIATTISAK SINGHAPONG THA HONDA +0.256 4 MUHAMMAD HELMI AZMAN MAS HONDA +0.450 5 MCKINLEY KYLE PAZ PHI YAMAHA +0.748 6 AZROY HAKEEM ANUAR MAS HONDA +1.303 7 **RATTHAPONG WILAIROT THA YAMAHA +1.582 8 RHEZA DANICA AHRENS INA HONDA +7.787 9 ***YUTA DATE JPN YAMAHA +7.876 10 WAHYU NUGROHO INA YAMAHA +13.083 11 **TOSAK NUANSAI THA YAMAHA +14.554 12 SHA JUNTONG CHN YAMAHA +34.573

SuperSports 600 cc Standings

Pos. Name Nat. Total 1 APIWATH WONGTHANANON THA 205 2 MOHAMMAD ADENANTA PUTRA INA 161 3 AZROY HAKEEM ANUAR MAS 145 4 MUHAMMAD HELMI AZMAN MAS 142 5 KIATTISAK SINGHAPONG THA 125 6 VEDA EGA PRATAMA INA 96 7 MCKINLEY KYLE PAZ PHI 95 8 THANAT LAOONGPLIO THA 92 9 RHEZA DANICA AHRENS INA 85 10 WAHYU NUGROHO INA 75 11 KENGO NAGAO JPN 73 12 SHA JUNTONG CHN 51 13 REY MATSUOKA JPN 27 14 FADILLAH ARBI ADITAMA INA 19 15 RATTHAPONG WILAIROT THA 18 16 YUTA DATE JPN 15 17 TOSAK NUANSAI THA 10 18 SHINYA MIKAMI JPN 6 19 JIA YI FENG CHN 5 20 ZHOU FENG LONG CHN 4

Asia Production 250 cc Race One

Pos Rider Nat. Bike Gap 1 MUHAMMAD KIANDRA RAMADHIPA INA HONDA 18:53.236 2 ARAI AGASKA DIBANI LAKSANA INA YAMAHA +0.159 3 MUHAMMADFAEROZITOREQOTTUL INA YAMAHA – 4 HERJUN ATNA FIRDAUS INA HONDA +0.272 5 ***KITSADA TANACHOT THA HONDA +0.362 6 AIKI IYOSHI JPN KAWASAKI +0.531 7 MUHAMMAD IRFAN HAYKHAL MAS HONDA +2.156 8 MUHAMMAD SYARIFUDDIN AZMAN MAS HONDA +2.425 9 WATCHARIN TUBTIMON THA HONDA +2.500 10 **HUMBERTO CEZAR MAIER NETO BRA YAMAHA +2.516 11 NGUYEN TON ANH PHU VIE HONDA +4.224 12 NGUYEN HUU TRI VIE HONDA +4.628 13 WARIT THONGNOPPAKUN THA HONDA +5.018 14 ALFRED JAKOB SABLAYA PHI HONDA +25.473 15 **JOHANN REEVES EMMANUEL IND YAMAHA +25.600 16 WANG JIA DONG CHN YAMAHA +25.684 17 KAVIN SAMAAR QUINTAL IND HONDA +25.893 18 SHUN CHENG ZHANG CHN YAMAHA +36.266 19 GAO ZIANG CHN YAMAHA +36.584 20 MOHSIN PARAMBAN IND HONDA +1:02.723 21 LEONG NANG TSE HKG YAMAHA +1:04.954

Asia Production 250 cc Race Two

Pos Rider Nat. Bike Gap 1 CAO VIET NAM VIE HONDA 19:02.009 2 HERJUN ATNA FIRDAUS INA HONDA +0.580 3 MUHAMMADFAEROZITOREQOTTUL INA YAMAHA +1.913 4 ARAI AGASKA DIBANI LAKSANA INA YAMAHA +1.914 5 AIKI IYOSHI JPN KAWASAKI +2.079 6 ***KITSADA TANACHOT THA HONDA +2.138 7 MUHAMMAD SYARIFUDDIN AZMAN MAS HONDA +2.375 8 MUHAMMAD IRFAN HAYKHAL MAS HONDA +5.355 9 **HUMBERTO CEZAR MAIER NETO BRA YAMAHA +5.501 10 NGUYEN TON ANH PHU VIE HONDA +5.590 11 WARIT THONGNOPPAKUN THA HONDA +5.856 12 NGUYEN HUU TRI VIE HONDA +5.732 13 **JOHANN REEVES EMMANUEL IND YAMAHA +21.526 14 ALFRED JAKOB SABLAYA PHI HONDA +21.607 15 ***EMIL IDZHAR EZUAN MAS YAMAHA +22.023 16 WANG JIA DONG CHN YAMAHA +22.151 17 KAVIN SAMAAR QUINTAL IND HONDA +22.216 18 WATCHARIN TUBTIMON THA HONDA +22.254 19 MUHAMMADDIANDRATRIHARDIKA INA KAWASAKI +22.424 20 SHUN CHENG ZHANG CHN YAMAHA +29.523 21 GAO ZIANG CHN YAMAHA +33.989 22 MOHSIN PARAMBAN IND HONDA +39.448 23 LEONG NANG TSE HKG YAMAHA +58.663

Asia Production 250 cc Standings – Top 20

Pos. Name Nat. Total 1 HERJUN ATNA FIRDAUS INA 165 2 MUHAMMAD FAEROZI TOREQOTTULLA INA 152 3 MUHAMMAD KIANDRA RAMADHIPA INA 147 4 ARAI AGASKA DIBANI LAKSANA INA 122 5 AIKI IYOSHI JPN 119 6 MUHAMMAD SYARIFUDDIN AZMAN MAS 117 7 CAO VIET NAM VIE 102 8 WARIT THONGNOPPAKUN THA 71 9 MUHAMMAD IRFAN HAYKHAL MAS 55 10 PIYAWAT PATOOMYOS THA 43 11 NGUYEN HUU TRI VIE 41 12 NGUYEN TON ANH PHU VIE 40 13 REYNALDO C. RATUKORE INA 38 14 WATCHARIN TUBTIMON THA 32 15 CANDRA HERMAWAN INA 31 16 RYOTA OGIWARA JPN 30 17 ALFONSI REI SANTOS DAQUIGAN PHI 26 18 KITSADA TANACHOT THA 21 19 MUHAMMAD DIANDRA TRIHARDIKA INA 20

Underbone 150 cc Race One

Pos Rider Nat. Bike Gap 1 M. MUROBBIL VITTONI INA YAMAHA 16:28.200 2 ADYTYA FAUZI INA YAMAHA +0.079 3 HUSNI ZAINUL FUADZY INA YAMAHA +0.271 4 MD AKID AZIZ MAS YAMAHA +0.508 5 WAHYU AJI TRILAKSANA INA YAMAHA +0.667 6 GUPITA KRESNA WARDHANA INA YAMAHA +0.814 7 JOHN EMERSON INGUITO PHI YAMAHA +1.448 8 REYKAT YUSUF FADILAH INA HONDA +1.470 9 DIMAS JULI ATMOKO INA YAMAHA +1.561 10 FARRES PUTRA MOHD FADHILL MAS YAMAHA +1.641 11 GIAN CARLO MAURICIO PHI YAMAHA +3.181 12 AHMAD FAZRUL SHAM MAS YAMAHA +4.168 13 FAHMI BASAM INA YAMAHA +33.073 14 AHMAD AFIF AMRAN MAS YAMAHA +56.728

Underbone 150 cc Race Two

Pos Rider Nat. Bike Gap 1 FAHMI BASAM INA YAMAHA 16:27.758 2 M. MUROBBIL VITTONI INA YAMAHA +0.352 3 DIMAS JULI ATMOKO INA YAMAHA +0.803 4 AHMAD AFIF AMRAN MAS YAMAHA +1.142 5 JOHN EMERSON INGUITO PHI YAMAHA +1.146 6 GUPITA KRESNA WARDHANA INA YAMAHA +1.398 7 REYKAT YUSUF FADILAH INA HONDA +1.426 8 WAHYU AJI TRILAKSANA INA YAMAHA +1.427 9 PEERAPONG LUIBOONPENG THA YAMAHA +1.442 10 HAFIZD FAHRIL RASYADAN INA HONDA +1.517 11 HUSNI ZAINUL FUADZY INA YAMAHA +3.039 12 AHMAD FAZRUL SHAM MAS YAMAHA +5.850 13 MD AKID AZIZ MAS YAMAHA +6.893 14 ADYTYA FAUZI INA YAMAHA +8.696 15 **SUCHAT DUANGJIT THA YAMAHA +58.593

Underbone 150 cc Standings – Top 20

Pos. Name Nat. Total 1 FAHMI BASAM INA 142 2 MD AKID AZIZ MAS 131 3 ADYTYA FAUZI INA 125 4 M. MUROBBIL VITTONI INA 119 5 GUPITA KRESNA WARDHANA INA 104 6 NAZIRUL IZZAT MD BAHAUDDIN MAS 96 7 HUSNI ZAINUL FUADZY INA 76 8 AHMAD FAZRUL SHAM MAS 72 9 WAHYU AJI TRILAKSANA INA 69 10 JOHN EMERSON INGUITO PHI 66 11 GIAN CARLO MAURICIO PHI 56 12 AHMAD AFIF AMRAN MAS 56 13 PEERAPONG LUIBOONPENG THA 54 14 REYKAT YUSUF FADILAH INA 52 15 DIMAS JULI ATMOKO INA 52 16 MD SYAFIQ ROSLI MAS 41 17 FARRES PUTRA MOHD FADHILL MAS 40 18 MASATO FERNANDO PHI 37 19 APRIL KING MASCARDO PHI 29 20 MD SHAHROL SYAZRAS MAS 20

TVS Asia One Make Championship Race One

Pos Rider Nat. Gap 1 Hiroki Ono JPN 14:56.727 2 Sarthak Chavan IND +0.122 3 Atih Kanghair THA +0.169 4 Mohd Ramdan Rosli MAS +0.439 5 Chiranth Vishwanath IND +0.499 6 Vorapong Malahuan THA +0.779 7 Rocco Sessler GER +0.800 8 Kantapat Yabkanthai THA +0.875 9 Decky Tiarno Aldy INA +1.220 10 K Y Ahamed IND +8.805 11 Casey Edward Clamor PHI +8.888 12 Kim Min Jae KOR +16.566 13 Mohamad Ervin Ekhsan SIN +51.539 14 Md Muzakkir Mohamed MAS 2 Laps

TVS Asia One Make Championship Race Two

Pos Rider Nat. Gap 1 Hiroki Ono JPN 14:59.946 2 Atih Kanghair THA +0.402 3 Vorapong Malahuan THA +2.388 4 Mohd Ramdan Rosli MAS +1.884 5 Md Muzakkir Mohamed MAS +2.451 6 Rocco Sessler GER +2.392 7 Sarthak Chavan IND +2.461 8 Chiranth Vishwanath IND +2.581 9 Decky Tiarno Aldy INA +2.855 10 Kantapat Yabkanthai THA +2.970 11 K Y Ahamed IND +13.931 12 Casey Edward Clamor PHI +13.998 13 Kim Min Jae KOR +22.381 14 Mohamad Ervin Ekhsan SIN +48.520

TVS Asia One Make Championship Standings