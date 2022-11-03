MotoGP Entry List 2023
|N°
|RIDER
|NAT.
|TEAM
|MACHINE
|5
|JOHANN ZARCO
|FRA
|PRIMA PRAMAC RACING
|DUCATI
|10
|LUCA MARINI
|ITA
|MOONEY VR46 RACING TEAM
|DUCATI
|12
|MAVERICK VIÑALES
|SPA
|APRILIA RACING
|APRILIA
|20
|FABIO QUARTARARO
|FRA
|MONSTER ENERGY YAMAHA
|YAMAHA
|21
|FRANCO MORBIDELLI
|ITA
|MONSTER ENERGY YAMAHA
|YAMAHA
|23
|ENEA BASTIANINI
|ITA
|DUCATI LENOVO TEAM
|DUCATI
|25
|RAUL FERNANDEZ
|SPA
|RNF MotoGP TEAM
|APRILIA
|30
|TAKAAKI NAKAGAMI
|JAP
|LCR HONDA IDEMITSU
|HONDA
|33
|BRAD BINDER
|SA
|RED BULL KTM FACTORY RACING
|KTM
|36
|JOAN MIR
|SPA
|REPSOL HONDA TEAM
|HONDA
|37
|AUGUSTO FERNANDEZ
|SPA
|TECH3 GASGAS FACTORY RACING
|GASGAS
|41
|ALEIX ESPARGARO
|SPA
|APRILIA RACING
|APRILIA
|42
|ALEX RINS
|SPA
|LCR HONDA CASTROL
|HONDA
|43
|JACK MILLER
|AUS
|RED BULL KTM FACTORY RACING
|KTM
|44
|POL ESPARGARO
|SPA
|TECH3 GASGAS FACTORY RACING
|GASGAS
|49
|FABIO DI GIANNANTONIO
|ITA
|GRESINI RACING
|DUCATI
|63
|FRANCESCO BAGNAIA
|ITA
|DUCATI LENOVO TEAM
|DUCATI
|72
|MARCO BEZZECCHI
|ITA
|MOONEY VR46 RACING TEAM
|DUCATI
|73
|ALEX MARQUEZ
|SPA
|GRESINI RACING
|DUCATI
|88
|MIGUEL OLIVEIRA
|POR
|RNF MotoGP TEAM
|APRILIA
|89
|JORGE MARTIN
|SPA
|PRIMA PRAMAC RACING
|DUCATI
|93
|MARC MARQUEZ
|SPA
|REPSOL HONDA TEAM
|HONDA
Moto2 Entry List 2023
|N°
|RIDER
|NAT.
|TEAM
|MACHINE
|3
|LUKAS TULOVIC
|GER
|LIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP
|KALEX
|4
|SEAN DYLAN KELLY
|USA
|AMERICAN RACING
|KALEX
|5
|KOHTA NOZANE
|JAP
|YAMAHA VR46 MASTER CAMP TEAM
|KALEX
|7
|BARRY BALTUS
|BEL
|RW RACING GP
|KALEX
|11
|SERGIO GARCIA
|SPA
|FLEXBOX HP40
|KALEX
|12
|FILIP SALAC
|CZE
|GRESINI RACING Moto2
|KALEX
|13
|CELESTINO VIETTI
|ITA
|FANTIC MOTOR
|KALEX
|14
|TONY ARBOLINO
|ITA
|ELF MARC VDS RACING TEAM
|KALEX
|15
|DARRYN BINDER
|SA
|LIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP
|KALEX
|16
|JOE ROBERTS
|USA
|ITALTRANS RACING TEAM
|KALEX
|17
|ALEX ESCRIG
|SPA
|MV AGUSTA FORWARD TEAM
|MV AGUSTA
|18
|MANUEL GONZALEZ
|SPA
|YAMAHA VR46 MASTER CAMP TEAM
|KALEX
|19
|LORENZO DALLA PORTA
|ITA
|PERTAMINA MANDALIKA SAG TEAM
|KALEX
|21
|ALONSO LOPEZ
|SPA
|SPEEDUP RACING
|BOSCOSCURO
|22
|SAM LOWES
|BRI
|ELF MARC VDS RACING TEAM
|KALEX
|23
|NICCOLO ANTONELLI
|ITA
|FANTIC MOTOR
|KALEX
|24
|MARCOS RAMIREZ
|SPA
|MV AGUSTA FORWARD TEAM
|MV AGUSTA
|28
|IZAN GUEVARA
|SPA
|GASGAS ASPAR TEAM
|KALEX
|33
|RORY SKINNER
|BRI
|AMERICAN RACING
|KALEX
|35
|SOMKIAT CHANTRA
|THA
|IDEMITSU HONDA TEAM ASIA
|KALEX
|37
|PEDRO ACOSTA
|SPA
|RED BULL KTM AJO
|KALEX
|40
|ARON CANET
|SPA
|FLEXBOX HP40
|KALEX
|52
|JEREMY ALCOBA
|SPA
|GRESINI RACING Moto2
|KALEX
|54
|FERMIN ALDEGUER
|SPA
|SPEEDUP RACING
|BOSCOSCURO
|64
|BO BENDSNEYDER
|DUT
|PERTAMINA MANDALIKA SAG TEAM
|KALEX
|71
|DENNIS FOGGIA
|ITA
|ITALTRANS RACING TEAM
|KALEX
|75
|ALBERT ARENAS
|SPA
|RED BULL KTM AJO
|KALEX
|79
|AI OGURA
|JAP
|IDEMITSU HONDA TEAM ASIA
|KALEX
|84
|ZONTA VD GOORBERGH
|DUT
|RW RACING GP
|KALEX
|96
|JAKE DIXON
|BRI
|GASGAS ASPAR TEAM
|KALEX
Moto3 Entry List 2023
|N°
|RIDER
|NAT.
|TEAM
|MACHINE
|5
|JAUME MASIA
|SPA
|LEOPARD RACING
|HONDA
|6
|RYUSEI YAMANAKA
|JAP
|GASGAS ASPAR TEAM
|GASGAS
|7
|FILIPPO FARIOLI
|ITA
|RED BULL KTM TECH3
|KTM
|10
|DIOGO MOREIRA
|BRA
|MT HELMETS – MSI
|KTM
|18
|MATTEO BERTELLE
|ITA
|RIVACOLD SNIPERS TEAM
|HONDA
|19
|SCOTT OGDEN
|BRI
|VISIONTRACK RACING TEAM
|HONDA
|20
|LORENZO FELLON
|FRA
|CIP GREEN POWER
|KTM
|22
|ANA CARRASCO
|SPA
|BOE MOTORSPORTS
|KTM
|24
|TATSUKI SUZUKI
|JAP
|LEOPARD RACING
|HONDA
|27
|KAITO TOBA
|JAP
|SIC58 SQUADRA CORSE
|HONDA
|38
|DAVID SALVADOR
|SPA
|CIP GREEN POWER
|KTM
|43
|XAVIER ARTIGAS
|SPA
|CFMOTO RACING PRUESTELGP
|CFMOTO
|44
|DAVID MUNOZ
|SPA
|BOE MOTORSPORTS
|KTM
|48
|IVAN ORTOLA
|SPA
|ANGELUSS MTA TEAM
|KTM
|53
|DENIZ ONCU
|TUR
|RED BULL KTM AJO
|KTM
|54
|RICCARDO ROSSI
|ITA
|SIC58 SQUADRA CORSE
|HONDA
|55
|ROMANO FENATI
|ITA
|RIVACOLD SNIPERS TEAM
|HONDA
|63
|SYARIFUDDIN AZMAN
|MAL
|MT HELMETS – MSI
|KTM
|64
|MARIO SURYO AJI
|IND
|HONDA TEAM ASIA
|HONDA
|66
|JOEL KELSO
|AUS
|CFMOTO RACING PRUESTELGP
|CFMOTO
|70
|JOSHUA WHATLEY
|BRI
|VISIONTRACK RACING TEAM
|HONDA
|71
|AYUMU SASAKI
|JAP
|LIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP
|HUSQVARNA
|72
|TAIYO FURUSATO
|JAP
|HONDA TEAM ASIA
|HONDA
|80
|DAVID ALONSO
|COL
|GASGAS ASPAR TEAM
|GASGAS
|82
|STEFANO NEPA
|ITA
|ANGELUSS MTA TEAM
|KTM
|95
|COLIN VEIJER
|DUT
|LIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP
|HUSQVARNA
|96
|DANIEL HOLGADO
|SPA
|RED BULL KTM TECH3
|KTM
|99
|JOSE ANTONIO RUEDA
|SPA
|RED BULL KTM AJO
|KTM