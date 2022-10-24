MotoGP Images
Sepang MotoGP Race Gallery with Vaclav Duska Jr.
2022 Sepang MotoGP Race Results
|Pos
|Rider
|Bike
|Time/Gap
|1
|Francesco BAGNAIA
|DUCATI
|40m14.332
|2
|Enea BASTIANINI
|DUCATI
|+0.270
|3
|Fabio QUARTARARO
|YAMAHA
|+2.773
|4
|Marco BEZZECCHI
|DUCATI
|+5.446
|5
|Alex RINS
|SUZUKI
|+11.923
|6
|Jack MILLER
|DUCATI
|+13.472
|7
|Marc MARQUEZ
|HONDA
|+14.304
|8
|Brad BINDER
|KTM
|+16.805
|9
|Johann ZARCO
|DUCATI
|+18.358
|10
|Aleix ESPARGARO
|APRILIA
|+21.591
|11
|Franco MORBIDELLI
|YAMAHA
|+23.235
|12
|Cal CRUTCHLOW
|YAMAHA
|+24.641
|13
|Miguel OLIVEIRA
|KTM
|+24.918
|14
|Pol ESPARGARO
|HONDA
|+25.586
|15
|Raul FERNANDEZ
|KTM
|+27.039
|16
|Maverick VIÑALES
|APRILIA
|+30.427
|17
|Alex MARQUEZ
|HONDA
|+33.322
|18
|Remy GARDNER
|KTM
|+33.691
|19
|Joan MIR
|SUZUKI
|+41.838
|Not Classified
|DNF
|Darryn BINDER
|YAMAHA
|10 laps
|DNF
|Fabio DI GIANNANTONIO
|DUCATI
|10 laps
|DNF
|Jorge MARTIN
|DUCATI
|14 laps
|DNF
|Tetsuta NAGASHIMA
|HONDA
|16 laps
|DNF
|Luca MARINI
|DUCATI
|19 laps
MotoGP Championship Points Standings
|Pos
|Rider
|Nat
|Points
|1
|BAGNAIA Francesco
|ITA
|258
|2
|QUARTARARO Fabio
|FRA
|235
|3
|ESPARGARO Aleix
|SPA
|212
|4
|BASTIANINI Enea
|ITA
|211
|5
|MILLER Jack
|AUS
|189
|6
|BINDER Brad
|RSA
|168
|7
|ZARCO Johann
|FRA
|166
|8
|RINS Alex
|SPA
|148
|9
|OLIVEIRA Miguel
|POR
|138
|10
|MARTIN Jorge
|SPA
|136
|11
|VIÑALES Maverick
|SPA
|122
|12
|MARQUEZ Marc
|SPA
|113
|13
|MARINI Luca
|ITA
|111
|14
|BEZZECCHI Marco
|ITA
|106
|15
|MIR Joan
|SPA
|77
|16
|ESPARGARO Pol
|SPA
|56
|17
|MARQUEZ Alex
|SPA
|50
|18
|NAKAGAMI Takaaki
|JPN
|46
|19
|MORBIDELLI Franco
|ITA
|36
|20
|DI GIANNANTONIO Fabio
|ITA
|23
|21
|DOVIZIOSO Andrea
|ITA
|15
|22
|BINDER Darryn
|RSA
|12
|23
|GARDNER Remy
|AUS
|10
|24
|CRUTCHLOW Cal
|GBR
|10
|25
|FERNANDEZ Raul
|SPA
|10
|26
|BRADL Stefan
|GER
|2
|27
|PIRRO Michele
|ITA
|0
|28
|SAVADORI Lorenzo
|ITA
|0
|29
|NAGASHIMA Tetsuta
|JPN
|0
|30
|PETRUCCI Danilo
|ITA
|0
|31
|WATANABE Kazuki
|JPN
|0