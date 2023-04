2023 Penrite ProMX Championship

Round Three – Wodgonga, VIC

Thor MX1

There was no denying returning international Jed Beaton in the Thor MX1 ranks at the Victorian venue, the Boost Mobile Honda Racing rider working his way to an impressive 1-2 scorecard. That result also handed him the red plate for the first time in his homecoming to Australia.

Beaton navigated the conditions best in moto one to take the chequered flag a remarkable 1m18.567s ahead of the chasing pack, followed by 2019 champion Todd Waters (Raceline Husqvarna Berry Sweet Racing) and multiple New Zealand champion Hamish Harwood (CML Davey Motorsports KTM).

Moto two again saw Beaton take control from the outset, but it was a late charge from three-time MX1 champion Dean Ferris (Brisbane Motorcycles Yamaha), who was a non-finisher earlier in the day, that earned him the final moto win of the weekend. He edged Beaton, with 2015 title-winner Kirk Gibbs (KTM Racing Team) taking P3.

Overall for the round, Beaton captured a well-earned victory ahead of Waters, while Gibbs was in third position. In terms of the championship, Beaton leads by 14 points ahead of Gibbs and Ferris, who ended up P6 overall this afternoon. Defending champion Aaron Tanti (CDR Yamaha Monster Energy) was 15th today, dropping from first to sixth in points.

Thor MX1 Moto One Results

Pos Rider Bike Time/Gap 1 Jed BEATON Honda CRF 450 28m21.829 2 Todd WATERS Husqvarna FC 450 1m18.567 3 Hamish HARWOOD KTM SXF 450 1m32.848 4 Jai WALKER KTM SXF 450 2m39.841 5 Kirk GIBBS KTM SXF 450 1 Lap 6 Maximus PURVIS Yamaha YZF 450 1 Lap 7 Brett METCALFE KTM SXF 450 1 Lap 8 Liam JACKSON GasGas MC 450 1 Lap 9 Dylan WOOD Honda CRF 450 1 Lap 10 Regan DUFFY GasGas MC 450 1 Lap 11 Zachary WATSON Honda CRF 450 1 Lap 12 John DARROCH / 1 Lap 13 Joel CIGLIANO Kawasaki KX 450 2 Laps 14 Joel EVANS Honda CRF 450 2 Laps 15 Luke CLOUT Yamaha YZF 450 2 Laps 16 Cody O’LOAN KTM SXF 450 2 Laps 17 Joel PHILLIPS Husqvarna FC 450 3 Laps 18 Levi ROGERS Yamaha YZF 450 3 Laps 19 Kye ORCHARD Kawasaki KX 450 3 Laps 20 Bryce OGNENIS KTM SXF 450 3 Laps 21 Riley STEPHENS Honda CRF 450 4 Laps DNF Matt MOSS Yamaha YZF 450 1 Lap DNF Aaron TANT Yamaha YZF 450 1 Lap DNF Dean FERRIS Yamaha YZF 450 1 Lap DNF Kyle WEBSTER Honda CRF 450 3 Laps DNF Luke ZIELINSKI Yamaha YZF 450 6 Laps DNF Cory WATTS Honda CRF 450 7 Laps DNF Clayton HODGES Yamaha YZF 450 7 Laps DNF Zhane DUNLOP Yamaha YZF 450 8 Laps DNF Siegah WARD Honda CRF 450 9 Laps DNF Cody SCHAT GasGas MC 450 9 Laps DNF Lachie STEWART / 9 Laps

Thor MX1 Moto Two Results

Pos Rider Bike Time/Gap 1 Dean FERRIS Yamaha YZF 450 28m24.990 2 Jed BEATON Honda CRF 450 +3.830 3 Kirk GIBBS KTM SXF 450 +28.784 4 Todd WATERS Husqvarna FC 450 +31.248 5 Kyle WEBSTER Honda CRF 450 +1m13.968 6 Hamish HARWOOD KTM SXF 450 +1m28.391 7 Aaron TANTI Yamaha YZF 450 +1m31.288 8 Maximus PURVIS Yamaha YZF 450 +1m34.536 9 Luke CLOUT Yamaha YZF 450 +1m48.439 10 Brett METCALFE KTM SXF 450 +1m52.339 11 Regan DUFFY GasGas MC 450 1 Lap 12 Zachary WATSON Honda CRF 450 1 Lap 13 Dylan WOOD Honda CRF 450 1 Lap 14 Liam JACKSON GasGas MC 450 1 Lap 15 Cory WATTS Honda CRF 450 1 Lap 16 Joel EVANS Honda CRF 450 1 Lap 17 Joel CIGLIANO Kawasaki KX 450 2 Laps 18 Joel PHILLIPS Husqvarna FC 450 2 Laps 19 Kye ORCHARD Kawasaki KX 450 2 Laps 20 Riley STEPHENS Honda CRF 450 3 Laps DNF Jai WALKER KTM SXF 450 3 Laps DNF John DARROCH / 6 Laps DNF Levi ROGERS Yamaha YZF 450 9 Laps

Thor MX1 Round Points

Pos Rider M1 M2 Total 1 Jed BEATON 25 22 47 2 Todd WATERS 22 18 40 3 Kirk GIBBS 16 20 36 4 Hamish HARWOOD 20 15 35 5 Maximus PURVIS 15 13 28 6 Dean FERRIS 25 25 7 Brett METCALFE 14 11 25 8 Regan DUFFY 11 10 21 9 Dylan WOOD 12 8 20 10 Liam JACKSON 13 7 20 11 Zachary WATSON 10 9 19 12 Luke CLOUT 6 12 18 13 Jai WALKER 18 18 14 Kyle WEBSTER 16 16 15 Aaron TANTI 14 14 16 Joel EVANS 7 5 12 17 Joel CIGLIANO 8 4 12 18 John DARROCH 9 9 19 Joel PHILLIPS 4 3 7 20 Cory WATTS 6 6 21 Cody O’LOAN 5 5 22 Kye ORCHARD 2 2 4 23 Levi ROGERS 3 3 24 Riley STEPHENS 1 1 25 Bryce OGNENIS 1 1

Thor MX1 Championship Points

Pos Rider Total 1 Jed BEATON 87 2 Kirk GIBBS 73 3 Dean FERRIS 70 4 Todd WATERS 69 5 Hamish HARWOOD 62 6 Aaron TANTI 59 7 Brett METCALFE 52 8 Luke CLOUT 48 9 Kyle WEBSTER 43 10 Jai WALKER 35 11 Zachary WATSON 34 12 Joel EVANS 32 13 Maximus PURVIS 28 14 Dylan WOOD 24 15 Regan DUFFY 24 16 Liam JACKSON 23 17 Luke ZIELINSKI 16 18 Matt MOSS 15 19 Cooper HOLROYD 14 20 Joel CIGLIANO 12 21 Levi ROGERS 11 22 Bryce OGNENIS 11 23 John DARROCH 10 24 Cody O’LOAN 7 25 Joel PHILLIPS 7 26 Cory WATTS 6 27 Joshua WHITEHEAD 5 28 Kye ORCHARD 4 29 Navrin GROTHUES 2 30 Riley STEPHENS 1

Pirelli MX2

New Zealander Brodie Connolly (Polyflor Honda Racing) has firmly placed his hat in the Pirelli MX2 ring to declare himself as a threat for the championship, racing to a milestone overall victory just three rounds into his first full season of Australian competition.

Connolly put forward a commanding performance to lead qualifying this morning and then went on to win the opening encounter by almost a full minute. He led Jayce Cosford (Yamalube Yamaha Racing) and Wilson Todd (Terrafirma Honda Racing), but the big news was a non-finish for title challenger Nathan Crawford (KTM Racing Team).

The second race of the afternoon saw Crawford rebound to top the moto ahead of teammate Minear and Connolly, which resulted in Connolly landing a first-career overall victory ahead of last year’s MX3 class champion Minear and Todd. It’s still Todd who leads the points, now by eight over teammate Connolly, with Minear third.

Pirelli MX2 Moto One Results

Pos Rider Bike Time/Gap 1 Brodie CONNOLLY Honda CRF 250 29m35.281 2 Jayce COSFORD Yamaha YZF 250 54.535 3 Wilson TODD Honda CRF 250 +1m16.269 4 Kaleb BARHAM Husqvarna FC 250 +1m19.043 5 Kayden MINEAR KTM SXF 250 +1m24.133 6 Hayden SMITH KTM SXF 250 1 Lap 7 Liam ANDREWS Honda CRF 250 1 Lap 8 Alex LARWOOD Yamaha YZF 250 1 Lap 9 Rhys BUDD Yamaha YZF 250 1 Lap 10 Hugh McKAY KTM SXF 250 1 Lap 11 Jacob SWEET Yamaha YZF 250 1 Lap 12 Mackenzie O’BREE Honda CRF 250 2 Laps 13 Cody COOPER Kawasaki KX 250 2 Laps 14 Blake FOX Husqvarna FC 250 2 Laps 15 Noah FERGUSON GasGas MC 250 2 Laps 16 Ryley FITZPATRICK GasGas MC 250 2 Laps 17 Haruki YOKOYAMA Kawasaki KX 250 2 Laps 18 George KNIGHT Honda CRF 250 2 Laps 19 Seton BROOMHALL Yamaha YZF 250 2 Laps 20 Thynan KEAN Honda CRF 250 3 Laps 21 Wilson GREINER-DAISH Honda CRF 250 3 Laps 22 Myles GILMORE ( KTM SXF 250 3 Laps 23 Brock FLYNN GasGas MC 250 3 Laps NC Zane MACKINTOSH Kawasaki KX 250 6 Laps DNF Chandler BURNS Honda CRF 250 2 Laps DNF Braeden KREBS Yamaha YZF 250 2 Laps DNF Ryan ALEXANDERSON KTM SXF 250 3 Laps DNF Jesse DOBSON Yamaha YZF 250 4 Laps DNF Riley FUCSKO Husqvarna FC 250 4 Laps DNF Liam ATKINSON KTM SXF 250 5 Laps DNF Jayden CONFORTO Honda CRF 250 5 Laps DNF Jarrod WHITNEY Yamaha YZF 250 7 Laps DNF Emma MILESEVIC Honda CRF 250 7 Laps DNF Connor WHITNEY (NSW) Honda CRF 250 8 Laps DNF Harrison FOSTER Kawasaki KX 250 8 Laps DNF Bradley BALING Honda CRF 250 8 Laps DNF Nathan CRAWFORD KTM SXF 250 9 Laps DNF Elijah WIESE Yamaha YZF 250 9 Laps DNF Ben NOVAK Honda CRF 250 9 Laps

Pirelli MX2 Moto Two Results

Pos Rider Bike Time/Gap 1 Nathan CRAWFORD KTM SXF 250 23m05.498 2 Kayden MINEAR KTM SXF 250 +11.634 3 Brodie CONNOLLY Honda CRF 250 +15.488 4 Alex LARWOOD Yamaha YZF 250 +39.234 5 Wilson TODD Honda CRF 250 +47.120 6 Kaleb BARHAM Husqvarna FC 250 +1m20.480 7 Noah FERGUSON GasGas MC 250 +1m22.174 8 Jesse DOBSON Yamaha YZF 250 +1m28.632 9 Rhys BUDD Yamaha YZF 250 +1m30.153 10 Cody COOPER Kawasaki KX 250 +1m32.912 11 Liam ANDREWS Honda CRF 250 +1m38.537 12 Ryan ALEXANDERSON KTM SXF 250 +1m41.377 13 Hayden SMITH KTM SXF 250 +1m42.322 14 Myles GILMORE KTM SXF 250 +1m47.379 15 Haruki YOKOYAMA Kawasaki KX 250 +1m57.800 16 Jayce COSFORD Yamaha YZF 250 +2m09.020 17 Chandler BURNS Honda CRF 250 1 Lap 18 Thynan KEAN Honda CRF 250 1 Lap 19 Liam ATKINSON KTM SXF 250 1 Lap 20 Mackenzie O’BREE Honda CRF 250 1 Lap 21 Ryley FITZPATRICK GasGas MC 250 1 Lap 22 Jacob SWEET Yamaha YZF 250 1 Lap 23 Brock FLYNN GasGas MC 250 1 Lap 24 George KNIGHT Honda CRF 250 1 Lap 25 Blake FOX Husqvarna FC 250 1 Lap 26 Seton BROOMHALL Yamaha YZF 250 1 Lap 27 Braeden KREBS Yamaha YZF 250 1 Lap 28 Jayden CONFORTO Honda CRF 250 2 Laps 29 Harrison FOSTER Kawasaki KX 250 2 Laps 30 Zane MACKINTOSH Kawasaki KX 250 3 Laps DNF Bradley BALING (NSW) Honda CRF 250 6 Laps

Pirelli MX2 Round Points

Pos Rider M1 M2 Total 1 Brodie CONNOLLY 25 20 45 2 Kayden MINEAR 16 22 38 3 Wilson TODD 20 16 36 4 Kaleb BARHAM 18 15 33 5 Alex LARWOOD 13 18 31 6 Jayce COSFORD 22 5 27 7 Nathan CRAWFORD 25 25 8 Rhys BUDD 12 12 24 9 Liam ANDREWS 14 10 24 10 Hayden SMITH 15 8 23 11 Noah FERGUSON 6 14 20 12 Cody COOPER 8 11 19 13 Jesse DOBSON 13 13 14 Hugh McKAY 11 11 15 Haruki YOKOYAMA 4 6 10 16 Mackenzie O’BREE 9 1 10 17 Jacob SWEET 10 10 18 Ryan ALEXANDERSON 9 9 19 Myles GILMORE 7 7 20 Blake FOX 7 7 21 Ryley FITZPATRICK 5 5 22 Chandler BURNS 4 4 23 Thynan KEAN 1 3 4 24 George KNIGHT 3 3 25 Liam ATKINSON 2 2 26 Seton BROOMHALL 2 2

Pirelli MX2 Championship Points

Pos Rider Total 1 Wilson TODD 105 2 Brodie CONNOLLY 97 3 Kayden MINEAR 85 4 Nathan CRAWFORD 75 5 Kaleb BARHAM 72 6 Rhys BUDD 66 7 Jayce COSFORD 64 8 Alex LARWOOD 64 9 Jesse DOBSON 60 10 Liam ANDREWS 60 11 Cody COOPER 42 12 Noah FERGUSON 40 13 Ryan ALEXANDERSON 33 14 Haruki YOKOYAMA 31 15 Hugh McKAY 28 16 Myles GILMORE 25 17 Hayden SMITH 23 18 Ryder KINGSFORD 14 19 Brock FLYNN 13 20 Wilson GREINER-DAISH 13 21 Reid TAYLOR 12 22 Jacob SWEET 12 23 John BOVA 10 24 Mackenzie O’BREE 10 25 Blake FOX 10 26 Jack KUKAS 9 27 Ryley FITZPATRICK 7 28 George KNIGHT 7 29 Liam ATKINSON 5 30 Chandler BURNS 4 31 Thynan KEAN 4 32 Seton BROOMHALL 2 33 Ben NOVAK 2 34 Braeden KREBS 1

Maxxis MX3

The MAXXIS MX3 class overall belonged to Jack Mather (Husqvarna), using consistency in 2-1 finishes to secure the overall in the most gruelling of conditions.

It was Byron Dennis (GASGAS) who qualified quickest to commence proceedings early on in the day, before Queensland charger Jake Cannon (Yamaha) rose to the occasion in moto one with the win ahead of Mather and Fred Taylor (GASGAS), while Dennis crossed the line in P4.

The afternoon’s second and final outing saw Dennis cross the line first from Mather after making a move in the closing moments, however, a two-position penalty applied saw Mather instead credited P1. That sealed the latter the overall from teammate Liam Owens, who was P3 in moto two, and Dennis. Mather holds a six-point advantage in the standings.

Maxxis MX3 Moto One Results

Pos Rider Bike Time/Gap 1 Jake CANNON Yamaha YZF 250 18m27.042 2 Jack MATHER Husqvarna FC 250 +46.166 3 Frederick TAYLOR GasGas MC 250 +1m17.835 4 Byron DENNIS GasGas MC 250 +1m53.174 5 Liam OWENS Husqvarna FC 250 +2m19.116 6 Cooper ROWE Husqvarna FC 250 +2m23.294 7 Travis OLANDER Husqvarna FC 250 +2m46.857 8 Ky WOODS GasGas MC 250 +2m44.631 9 Seth SHACKLETON Honda CRF 250 +2m49.280 10 Deacon PAICE Yamaha YZF 250 1 Lap 11 Koby HANTIS Yamaha YZF 250 1 Lap 12 Cambell WILLIAMS Kawasaki KX 250 1 Lap 13 Seth BURCHELL Yamaha YZF 250 1 Lap 14 Kobe DREW Yamaha YZF 250 1 Lap 15 Logan DENIZE GasGas MC 250 1 Lap 16 Kallam DYCE GasGas MC 250 1 Lap 17 Jake RUMENS Yamaha YZF 250 1 Lap 18 Baylin TOWNSEND KTM SXF 250 1 Lap 19 Zac O’LOAN KTM SXF 250 2 Laps 20 Kayden STRODE Honda CRF 250 2 Laps 21 Oscar FOX KTM SXF 250 2 Laps 22 Travis LINDSAY KTM SXF 250 2 Laps 23 Lachlan VALLENDER KTM SXF 250 2 Laps 24 Tyler EGAN KTM SXF 250 3 Laps 25 Charlie REWSE Yamaha YZF 250 3 Laps 26 Cameron SHAW KTM SXF 250 3 Laps 27 Regan HOLYOAK KTM SXF 250 3 Laps 28 Tyler BARRETT Yamaha YZF 250 3 Laps DNF Brodie PETSCHAUER Yamaha YZF 250 3 Laps DNF Ryan VAN DEVENTER Yamaha YZF 250 3 Laps DNF Nicholas MEDSON Yamaha YZF 250 4 Laps DNF Matthew PELUSO KTM SXF 250 4 Laps DNF Jai CORNWALL Yamaha YZF 250 5 Laps DNF Connor TOWILL KTM SXF 250 5 Laps

Maxxis MX3 Moto Two Results

Pos Rider Bike Time/Gap 1 Jack MATHER Husqvarna FC 250 20m05.375 2 Liam OWENS Husqvarna FC 250 +50.984 3 Byron DENNIS GasGas MC 250 / 4 Ky WOODS GasGas MC 250 +1m48.643 5 Kobe DREW Yamaha YZF 250 +1m49.381 6 Travis OLANDER Husqvarna FC 250 +1m54.968 7 Cambell WILLIAMS Kawasaki KX 250 +2m02.565 8 Seth BURCHELL Yamaha YZF 250 +2m17.967 9 Deacon PAICE Yamaha YZF 250 +2m23.395 10 Jake CANNON Yamaha YZF 250 +2m28.061 11 Kallam DYCE GasGas MC 250 1 Lap 12 Rian KING KTM SXF 250 1 Lap 13 Frederick TAYLOR GasGas MC 250 1 Lap 14 Baylin TOWNSEND KTM SXF 250 1 Lap 15 Koby HANTIS Yamaha YZF 250 1 Lap 16 Seth SHACKLETON Honda CRF 250 1 Lap 17 Cooper ROWE Husqvarna FC 250 1 Lap 18 Kayden STRODE Honda CRF 250 1 Lap 19 Oscar FOX KTM SXF 250 1 Lap 20 Zac O’LOAN KTM SXF 250 1 Lap 21 Regan HOLYOAK KTM SXF 250 1 Lap 22 Travis LINDSAY KTM SXF 250 1 Lap 23 Charlie REWSE Yamaha YZF 250 2 Laps 24 Connor TOWILL KTM SXF 250 2 Laps 25 Ryan VAN DEVENTER Yamaha YZF 250 2 Laps 26 Cameron SHAW KTM SXF 250 2 Laps DNF Tyler EGAN KTM SXF 250 3 Laps DNF Jake RUMENS Yamaha YZF 250 6 Laps DNF Nicholas MEDSON Yamaha YZF 250 6 Laps

Maxxis MX3 Round Points

Pos Rider M1 M2 Total 1 Jack MATHER 22 25 47 2 Liam OWENS 16 22 38 3 Byron DENNIS 18 20 38 4 Jake CANNON 25 11 36 5 Ky WOODS 13 18 31 6 Travis OLANDER 14 15 29 7 Frederick TAYLOR 20 8 28 8 Kobe DREW 7 16 23 9 Cambell WILLIAMS 9 14 23 10 Deacon PAICE 11 12 23 11 Seth BURCHELL 8 13 21 12 Cooper ROWE 15 4 19 13 Seth SHACKLETON 12 5 17 14 Koby HANTIS 10 6 16 15 Kallam DYCE 5 10 15 16 Baylin TOWNSEND 3 7 10 17 Rian KING 9 9 18 Logan DENIZE 6 6 19 Kayden STRODE 1 3 4 20 Jake RUMENS 4 4 21 Zac O’LOAN 2 1 3 22 Oscar FOX 2 2

Maxxis MX3 Championship Points