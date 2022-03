MotoGP 2022 – Round Two

Pertamina Grand Prix of Indonesia – FP1

It was a Honda 1-2 for much of the opening session of practice this morning at Mandalika but KTM’s Miguel Oliveira split the two Repsol Honda’s late in the session to go P2 for the Austrian manufacturer, and they would be further buoyed by Brad Binder also taking P7 for the team.

Franco Morbidelli had briefly gone top late in the session but had to settle for P4 when the clock ran out ahead of the first Ducati, Johann Zarco, and Aprilia’s Aleix Espargaro.

Fabio Quartararo had one of his fast laps cancelled due to exceeding track limits and finished the session P16.

MotoGP FP1

Pos Rider Bike Time/Gap Speed 1 44 Pol ESPARGARO HONDA 1’33.499 308.5 2 88 Miguel OLIVEIRA KTM +0.044 306.8 3 93 Marc MARQUEZ HONDA +0.079 306.8 4 21 Franco MORBIDELLI YAMAHA +0.382 303.3 5 5 Johann ZARCO DUCATI +0.743 308.5 6 41 Aleix ESPARGARO APRILIA +0.753 307.6 7 33 Brad BINDER KTM +0.776 306.8 8 23 Enea BASTIANINI DUCATI +0.828 308.5 9 63 Francesco BAGNAIA DUCATI +0.858 305.9 10 36 Joan MIR SUZUKI +0.980 305.9 11 43 Jack MILLER DUCATI +1.063 305.0 12 4 Andrea DOVIZIOSO YAMAHA +1.093 302.5 13 25 Raul FERNANDEZ KTM +1.177 305.0 14 30 Takaaki NAKAGAMI HONDA +1.208 306.8 15 12 Maverick VIÑALES APRILIA +1.216 308.5 16 20 Fabio QUARTARARO YAMAHA +1.294 301.6 17 42 Alex RINS SUZUKI +1.394 305.9 18 73 Alex MARQUEZ HONDA +1.398 305.0 19 87 Remy GARDNER KTM +1.687 301.6 20 72 Marco BEZZECCHI DUCATI +1.759 305.9 21 89 Jorge MARTIN DUCATI +2.026 304.2 22 10 Luca MARINI DUCATI +3.272 301.6 23 49 Fabio DI GIANNANTONIO DUCATI +3.339 302.5 24 40 Darryn BINDER YAMAHA +3.617 303.3

Moto2 FP1

Pos Rider Bike Time/Gap Speed 1 Sam LOWES KALEX 1m44.439 251.7 2 Joe ROBERTS KALEX +1.043 244.8 3 Tony ARBOLINO KALEX +2.409 248.8 4 Celestino VIETTI KALEX +2.623 251.1 5 Jake DIXON KALEX +2.903 247.1 6 Fermín ALDEGUER BOSCOSCURO +2.915 247.1 7 Alessandro ZACCONE KALEX +3.112 248.8 8 Aron CANET KALEX +3.271 247.7 9 Sean Dylan KELLY KALEX +3.278 248.8 10 Romano FENATI BOSCOSCURO +3.436 247.7 11 Pedro ACOSTA KALEX +3.513 249.4 12 Augusto FERNANDEZ KALEX +3.885 247.1 13 Jorge NAVARRO KALEX +3.999 247.7 14 Jeremy ALCOBA KALEX +4.143 247.7 15 Cameron BEAUBIER KALEX +4.446 244.3 16 42 Marcos RAMIREZ MV AGUSTA +4.516 240.0 17 Ai OGURA KALEX +4.631 246.5 18 Barry BALTUS KALEX +5.094 246.0 Not qualified (Out 105%) 19 24 Simone CORSI MV AGUSTA +5.249 240.5 20 75 Albert ARENAS KALEX +5.625 244.8 21 28 Niccolò ANTONELLI KALEX +5.775 250.0 22 23 Marcel SCHROTTER KALEX +5.865 247.1 23 84 Zonta VAN DEN GOORBE KALEX +6.207 246.5 24 35 Somkiat CHANTRA KALEX +6.657 246.5 25 2 Gabriel RODRIGO KALEX +6.937 246.0 26 18 Manuel GONZALEZ KALEX +8.137 244.3 27 64 Bo BENDSNEYDER KALEX +8.812 246.0 28 81 Keminth KUBO KALEX +9.000 243.2 29 12 Filip SALAC KALEX +9.049 244.3 30 19 Lorenzo DALLA PORTA KALEX +9.885 246.5

Moto3 FP1

Pos Rider Bike Time/Gap Speed 1 Alberto SURRA HONDA 1m51.050 202.2 2 Deniz ÖNCÜ KTM +0.047 207.2 3 Izan GUEVARA GASGAS +0.062 208.0 4 Daniel HOLGADO KTM +0.069 207.6 5 Carlos TATAY CFMOTO +0.454 204.9 6 Jaume MASIA KTM +0.472 206.8 7 Elia BARTOLINI KTM +0.548 206.8 8 Matteo BERTELLE KTM +0.785 204.5 9 Xavier ARTIGAS CFMOTO +0.852 207.2 10 Stefano NEPA KTM +0.864 207.2 11 Scott OGDEN HONDA +1.232 204.1 12 Sergio GARCIA GASGAS +1.263 204.9 13 Ivan ORTOLÁ KTM +1.264 207.6 14 Diogo MOREIRA KTM +1.325 208.8 15 Lorenzo FELLON HONDA +1.464 205.3 16 Tatsuki SUZUKI HONDA +1.620 206.5 17 Ryusei YAMANAKA KTM +1.691 204.9 18 Dennis FOGGIA HONDA +1.705 209.3 19 Andrea MIGNO HONDA +1.796 208.8 20 Joel KELSO KTM +2.019 206.1 21 Adrian FERNANDEZ KTM +2.203 204.9 22 Riccardo ROSSI HONDA +2.253 206.8 23 Joshua WHATLEY HONDA +2.378 201.8 24 Gerard RIU MALE KTM +2.381 204.1 25 Ayumu SASAKI HUSQVARNA +2.664 204.9 26 Mario AJI HONDA +3.173 201.8 27 Ana CARRASCO KTM +3.198 203.3 28 Kaito TOBA KTM +4.489 206.1

2022 MotoGP Round Two

Time Schedule (AEDT)

Friday (Sat)

Time Class Session 1615 Moto3 FP2 1710 Moto2 FP2 1805 MotoGP FP2

Saturday (Sun)

Time Class Session 1200 Moto3 FP3 1255 Moto2 FP3 1350 MotoGP FP3 1535 Moto3 Q1 1600 Moto3 Q2 1630 Moto2 Q1 1655 Moto2 Q2 1725 MotoGP FP4 1805 MotoGP Q1 1830 MotoGP Q2

Sunday (Mon)

Time Class Session 1300 Moto3 WUP 1320 Moto2 WUP 1340 MotoGP WUP 1500 Moto3 Race 1620 Moto2 Race 1800 MotoGP Race

2022 Provisional MotoGP Calendar

(*Subject to change*)