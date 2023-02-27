2023 JuniorGP World Championship Entry Lists
The candidates for the 2023 Finetwork FIM JuniorGP World Championship have been released, with provisional entry lists encompassing the JuniorGP class; Moto2 European Championship; the Stock European Championship; and in the European Talent Cup, and have been accepted pending formalisation of their entry.
There are 30 provisional riders in JuniorGP; 33 provisional riders in Moto2; 25 provisional riders in Stock; and 53 riders in the ETC.
2023 JuniorGP Rider Entry List
Representing Australia in the JuniorGP class are Angus Grenfell (Artbox) and Jacob Roulstone (Aspar Junior Team).
|O
|SURNAME, NAME
|NAT
|TEAM
|1
|ADITAMA, FADILLAH ARBI
|INA
|ASTRA HONDA RACING TEAM
|2
|ALMANSA, DAVID
|SPA
|FINETWORK MIR RACING TEAM
|3
|BARTOLINI, ELIA
|ITA
|TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0
|4
|BUASRI, TATCHAKORN
|THA
|HONDA RACING THAILAND
|5
|BUCHANAN, CORMAC JAMES
|NZE
|AGR TEAM
|6
|CARPE, ÁLVARO
|SPA
|LAGLISSE ACADEMY
|7
|CARRARO, NICOLA FABIO
|ITA
|ASPAR JUNIOR TEAM
|8
|COLLINS, TORIN
|CAN
|AGR TEAM
|9
|CRUCES, ADRIÁN
|SPA
|LAGLISSE ACADEMY
|10
|ESTEBAN, JOEL
|SPA
|ASPAR JUNIOR TEAM
|11
|GOURDON, ALEX
|FRA
|TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0
|12
|GRENFELL, ANGUS
|AUS
|ARTBOX
|13
|LI, SHUAI*
|CHN
|LAGLISSE ACADEMY
|14
|LLAMBIAS, FACUNDO
|URU
|TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0
|15
|LUNETTA, LUCA
|ITA
|AC RACING TEAM
|16
|MATTEI, ALESSIO
|ITA
|MTA JUNIOR TEAM
|17
|MIZERA, AMAURY
|FRA
|MEDIASYSTEM
|18
|MOROSI, ALESSANDRO
|ITA
|EAGLE-1
|19
|NOAH, DETTWILER
|SWI
|CUNA DE CAMPEONES
|20
|O’SHEA, EDWARD
|GBR
|BRITISH TALENT TEAM
|21
|PIQUERAS, ÁNGEL
|SPA
|TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0
|22
|PLANQUES, GABIN
|FRA
|FIRST BIKE ACADEMY
|23
|RAMMERSTORFER, LEO
|AUT
|LIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP JUNIOR TEAM
|24
|ROSENTHALER, JAKOB
|AUT
|LIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP JUNIOR TEAM
|25
|ROULSTONE, JACOB
|AUS
|ASPAR JUNIOR TEAM
|26
|RUDA, MARCOS
|SPA
|FINETWORK MIR RACING TEAM
|27
|SHAHRIL, DANIAL
|MAL
|ASIA TALENT TEAM
|28
|TIEZZI, CESARE
|ITA
|AC RACING TEAM
|29
|UCHIUMI, KOTARO
|JPN
|MTA JUNIOR TEAM
|30
|ZURUTUZA, XABI
|SPA
|MTA JUNIOR TEAM
2023 European Moto2 Entry List
Senna Agius represents Australia in the European Moto2 class with the Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team.
16-year-old Harrison Voight will race for the Yamaha Philippines Stylobike Racing Team.
California based Aussie Declan Van Rosmalen joins the DVR Racing team.
|O
|SURNAME, NAME
|NAT
|TEAM
|1
|AGIUS, SENNA
|AUS
|LIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP JUNIOR TEAM
|2
|ANTONELLI, NICCOLÒ
|ITA
|MMR
|3
|AUBRIE, CHARLES
|FRA
|JEG RACING
|4
|BIESIEKIRSKI, PIOTR
|POL
|FAU55 TEY RACING
|5
|CARDELÚS, XAVIER
|AND
|PROMORACING
|6
|CONESA, JUAN ANTONIO
|SPA
|PROMORACING
|7
|GARCÍA, ROBERTO
|SPA
|CARDOSO RACING
|8
|HERRERA, MARÍA
|SPA
|PERTAMINA MANDALIKA SAG TEAM
|9
|INTA, CHANON
|THA
|SF RACING
|10
|MALTERRE, CHARLY
|FRA
|FIRST BIKE ACADEMY
|11
|MONGIARDO, FRANCESCO
|ITA
|FORWARD JUNIOR TEAM
|12
|MONTERO, EDUARDO
|SPA
|LAGLISSE ACADEMY
|13
|ORRADRE, UNAI
|SPA
|LAGLISSE ACADEMY
|14
|PASQUALE, ALFANO
|ITA
|CARDOSO RACING
|15
|PAZ, MCKINDLEY KYLE FERNANDO
|PHI
|YAMAHA PHILIPPINES STYLOBIKE RACING TEAM
|16
|RATO, MATTIA
|ITA
|AGR TEAM
|17
|REHACEK, FILIP
|CZE
|CARDOSO RACING
|18
|RENAUDIN, MARTIN
|FRA
|PINAMOTO RS
|19
|RIU, GERARD
|SPA
|GRM TEAM
|20
|RODRIGUEZ, JUAN
|SPA
|CUNA CAMPEONES
|21
|RUIZ, YERAY
|SPA
|FAU55 TEY RACING
|22
|SANCHIS, DAVID
|SPA
|FORWARD JUNIOR TEAM
|23
|SURRA, ALBERTO
|ITA
|TEAM CIATTI-BOSCOSCURO
|24
|TAGLIARINI, ANGELO
|ITA
|DODICI MOTORSPORT
|25
|TAPIA, MARCO
|SPA
|YAMAHA PHILIPPINES STYLOBIKE RACING TEAM
|26
|TATAY, CARLOS
|SPA
|PERTAMINA MANDALIKA SAG TEAM
|27
|TOLEDO, ALEX
|SPA
|PERTAMINA MANDALIKA SAG TEAM
|28
|TOTH, MAXWELL BERTALAN
|USA
|MMR
|29
|VAN ROSMALEN, DECLAN
|AUS
|DVR RACING
|30
|VOIGHT, HARRISON SAMUEL
|AUS
|YAMAHA PHILIPPINES STYLOBIKE RACING TEAM
|31
|VOLPI, MATTIA
|ITA
|MMR
|32
|VUGRINEC, MARTIN
|CRO
|FIFTY MOTORSPORT
|33
|WILFORD, SAM IAN
|GBR
|AGR TEAM
2023 European Talent Cup Entry List (ETC)
In the European Talent Cup (ETC) we will see Aussies Carter Thompson (AGR Team) and Nick Nicolis (Ilusion Racing).
|O
|SURNAME, NAME
|NAT
|TEAM
|1
|AGOSTINELLI, LUCA
|VIE
|IGAXTEAM
|2
|AGUILAR, MARC
|SPA
|TEAM LARRESPORT
|3
|ALOMAR, PEDRO
|SPA
|IGAXTEAM
|4
|ALSINA, PAU
|SPA
|ARTBOX
|5
|BELFORD, EVAN
|GBR
|CF MOTORSPORT
|6
|BELLON HOARAU, ENZO
|FRA
|MB38 BY MECASPORT
|7
|BERTOLA, EDOARDO
|ITA
|AC RACING TEAM
|8
|BINLADIN, MOHAMMED ABDALAZIZ
|UAE
|LIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP JUNIOR TEAM
|9
|BOGGIO, EDOARDO MICHELE
|ITA
|ASPAR JUNIOR TEAM
|10
|BRINTON, AMANUEL
|GBR
|TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0
|11
|CAILLET, BENJAMIN
|FRA
|VILTAÏS RACING JUNIOR
|12
|CERPA, YVONNE
|SPA
|TEAM HONDA LAGLISE
|13
|DANIEL JR, KRISTIAN ANTHONY
|USA
|MRE TALENT
|14
|DANISH, HAKIM
|MAL
|TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0
|15
|DONOSO, ADRIANO
|SPA
|TEAM HONDA LAGLISE
|16
|EISENKOLB, JONA
|GER
|F. KOCH RENNSPORT
|17
|EMMANUEL, JOHANN REEVES
|IND
|CUNA DE CAMPEONES
|18
|FERNANDEZ, BEÑAT
|SPA
|VHC RACING TEAM
|19
|FOURTHIOTIS, SPYRIDON MARIOS
|GRE
|FIFTY MOTORSPORT
|20
|GARNESS, JOHNNY
|GBR
|VISIONTRACK RACING TEAM
|21
|GONZÁLEZ, DAVID
|SPA
|CUNA DE CAMPEONES
|22
|GUTIERREZ, EDUARDO
|SPA
|SUPERHUGO44 TEAM
|23
|HERRLICH, VALENTINO
|GER
|F. KOCH RENNSPORT
|24
|KASSIGIAN, ELLIOT
|FRA
|MECAPROJETS TEAM ADO
|25
|LIGUORI, EDOARDO
|ITA
|DODICI MOTORSPORT
|26
|LÖRINC, LÁSZLÓ
|HUN
|FAU55 TEY RACING
|27
|LUCIANO, LORENZ
|BEL
|ARTBOX
|28
|MÁRTINEZ, MÁXIMO
|SPA
|ASPAR JUNIOR TEAM
|29
|MOODLEY, RUCHÉ
|RSA
|FINETWORK MIR JUNIOR TEAM
|30
|MOOR, ROSSI
|HUN
|FAIRIUM-GAZZOLA RACING
|31
|NIKOLIS, NICK
|AUS
|ILUSION RACING
|32
|O’GORMAN, CASEY
|IRL
|VISIONTRACK RACING TEAM
|33
|PADMOGANI, PANDU
|INA
|SF RACING
|34
|PANTELEAKIS, VASILIOS
|GRE
|ARTBOX
|35
|PAYNE, KYLE
|GBR
|ILUSION RACING
|36
|PÉREZ, GONZALO
|SPA
|TEAM LARRESPORT
|37
|PINI, GUIDO
|ITA
|AC RACING TEAM
|38
|PLANQUES, GUILLEM
|FRA
|FIRST BIKE ACADEMY
|39
|PUGLIESE, GIULIO
|ITA
|AC RACING TEAM
|40
|QUINTANS, LEANDRO
|FRA
|TEAM LARRESPORT
|41
|RÉMY, SANJUAN
|FRA
|MÉCAPROJETS TEAM ADO
|42
|RIOS, JESUS
|SPA
|MRE TALENT
|43
|ROMAN, MATTEO
|FRA
|JEG RACING
|44
|ROSTAGNI, MATTHIAS
|FRA
|MB38 BY MECASPORT
|45
|SALMELA, RICO
|FIN
|TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0
|46
|SCHÖNROCK, LORIS
|GER
|F. KOCH RENNSPORT
|47
|THOMPSON, CARTER
|AUS
|AGR TEAM
|48
|TORRES, JESÚS
|SPA
|CUNA DE CAMPEONES
|49
|URIARTE, BRIAN
|SPA
|TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0
|50
|VACCARINO, BRITANNI BELLADONA
|USA
|VHC RACING TEAM
|51
|VAN TRIGT, OWEN
|NED
|AGR TEAM
|52
|WOJCIECHOWSKI, JEREMIASZ
|POL
|KIDZGP BY COVACHA R.T.
|53
|ZANNI, LEONARDO
|ITA
|FINETWORK MIR JUNIOR TEAM
2023 European Stock Entry List
|O
|SURNAME, NAME
|NAT
|TEAM
|1
|ARMARIO, JOSÉ LUIS
|SPA
|FIFTY MOTORSPORT
|2
|BEDNAREK, JACK OLIVER
|GBR
|CF MOTORSPORT
|3
|BROWN, CARTER
|GBR
|CF MOTORSPORT
|4
|DEL OLMO, JAVIER
|SPA
|KAWASAKI PALMETO PL RACING
|5
|DUARTE, MIGUEL SANTIAGO
|POR
|MS RACING JUNIOR
|6
|FERNANDEZ, ERIC
|SPA
|FAU55 TEY RACING
|7
|FLOROV, MIHAIL
|BUL
|YAMAHA GV STRATOS
|8
|GARCÍA, MARC
|SPA
|LAGLISSE ACADEMY
|9
|GARCÍA, MARCO
|SPA
|EASYRACE TEAM
|10
|GOMEZ ARRIETA, NAZARENO LEONEL
|ARG
|AC RACING TEAM
|11
|HOSCIUC, JACOPO
|ROU
|PINAMOTO RS
|12
|IOZZO, DINO
|ITA
|IUM MOTORSPORTS
|13
|KERDKAEW, KONDANAI
|THA
|SF RACING
|14
|MARTINHO, FRANCISCO MARIA
|POR
|ILUSION RACING
|15
|MAYOR, MARIO
|SPA
|YAMAHA GV STRATOS
|16
|MCDONALD, ARCHIE
|AUS
|MRE TALENT
|17
|MILLÁN, ALEX
|SPA
|FIFTY MOTORSPORT
|18
|MORENO, GUILLERMO MARCEL
|MEX
|FAU55 TEY RACING
|19
|MUÑOZ, DANIEL
|SPA
|SP57 RACING TEAM
|20
|NESTOLA, KYLIAN
|ITA
|FAU55 TEY RACING
|21
|RIBEIRO, GONÇALO
|POR
|LST MOTORSPORT
|22
|ROCHA, MAXI
|ARG
|PINAMOTO RS
|23
|RODRÍGUEZ, ADRIÁN
|SPA
|EASYRACE TEAM
|24
|TINKER, COREY
|GBR
|EASYRACE
|25
|VALLE, CARLOS
|SPA
|YAMAHA GV STRATOS