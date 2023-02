2023 JuniorGP World Championship Entry Lists

The candidates for the 2023 Finetwork FIM JuniorGP World Championship have been released, with provisional entry lists encompassing the JuniorGP class; Moto2 European Championship; the Stock European Championship; and in the European Talent Cup, and have been accepted pending formalisation of their entry.

There are 30 provisional riders in JuniorGP; 33 provisional riders in Moto2; 25 provisional riders in Stock; and 53 riders in the ETC.

2023 JuniorGP Rider Entry List

Representing Australia in the JuniorGP class are Angus Grenfell (Artbox) and Jacob Roulstone (Aspar Junior Team).

O SURNAME, NAME NAT TEAM 1 ADITAMA, FADILLAH ARBI INA ASTRA HONDA RACING TEAM 2 ALMANSA, DAVID SPA FINETWORK MIR RACING TEAM 3 BARTOLINI, ELIA ITA TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 4 BUASRI, TATCHAKORN THA HONDA RACING THAILAND 5 BUCHANAN, CORMAC JAMES NZE AGR TEAM 6 CARPE, ÁLVARO SPA LAGLISSE ACADEMY 7 CARRARO, NICOLA FABIO ITA ASPAR JUNIOR TEAM 8 COLLINS, TORIN CAN AGR TEAM 9 CRUCES, ADRIÁN SPA LAGLISSE ACADEMY 10 ESTEBAN, JOEL SPA ASPAR JUNIOR TEAM 11 GOURDON, ALEX FRA TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 12 GRENFELL, ANGUS AUS ARTBOX 13 LI, SHUAI* CHN LAGLISSE ACADEMY 14 LLAMBIAS, FACUNDO URU TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 15 LUNETTA, LUCA ITA AC RACING TEAM 16 MATTEI, ALESSIO ITA MTA JUNIOR TEAM 17 MIZERA, AMAURY FRA MEDIASYSTEM 18 MOROSI, ALESSANDRO ITA EAGLE-1 19 NOAH, DETTWILER SWI CUNA DE CAMPEONES 20 O’SHEA, EDWARD GBR BRITISH TALENT TEAM 21 PIQUERAS, ÁNGEL SPA TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 22 PLANQUES, GABIN FRA FIRST BIKE ACADEMY 23 RAMMERSTORFER, LEO AUT LIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP JUNIOR TEAM 24 ROSENTHALER, JAKOB AUT LIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP JUNIOR TEAM 25 ROULSTONE, JACOB AUS ASPAR JUNIOR TEAM 26 RUDA, MARCOS SPA FINETWORK MIR RACING TEAM 27 SHAHRIL, DANIAL MAL ASIA TALENT TEAM 28 TIEZZI, CESARE ITA AC RACING TEAM 29 UCHIUMI, KOTARO JPN MTA JUNIOR TEAM 30 ZURUTUZA, XABI SPA MTA JUNIOR TEAM

2023 European Moto2 Entry List

Senna Agius represents Australia in the European Moto2 class with the Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team.

16-year-old Harrison Voight will race for the Yamaha Philippines Stylobike Racing Team.

California based Aussie Declan Van Rosmalen joins the DVR Racing team.

O SURNAME, NAME NAT TEAM 1 AGIUS, SENNA AUS LIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP JUNIOR TEAM 2 ANTONELLI, NICCOLÒ ITA MMR 3 AUBRIE, CHARLES FRA JEG RACING 4 BIESIEKIRSKI, PIOTR POL FAU55 TEY RACING 5 CARDELÚS, XAVIER AND PROMORACING 6 CONESA, JUAN ANTONIO SPA PROMORACING 7 GARCÍA, ROBERTO SPA CARDOSO RACING 8 HERRERA, MARÍA SPA PERTAMINA MANDALIKA SAG TEAM 9 INTA, CHANON THA SF RACING 10 MALTERRE, CHARLY FRA FIRST BIKE ACADEMY 11 MONGIARDO, FRANCESCO ITA FORWARD JUNIOR TEAM 12 MONTERO, EDUARDO SPA LAGLISSE ACADEMY 13 ORRADRE, UNAI SPA LAGLISSE ACADEMY 14 PASQUALE, ALFANO ITA CARDOSO RACING 15 PAZ, MCKINDLEY KYLE FERNANDO PHI YAMAHA PHILIPPINES STYLOBIKE RACING TEAM 16 RATO, MATTIA ITA AGR TEAM 17 REHACEK, FILIP CZE CARDOSO RACING 18 RENAUDIN, MARTIN FRA PINAMOTO RS 19 RIU, GERARD SPA GRM TEAM 20 RODRIGUEZ, JUAN SPA CUNA CAMPEONES 21 RUIZ, YERAY SPA FAU55 TEY RACING 22 SANCHIS, DAVID SPA FORWARD JUNIOR TEAM 23 SURRA, ALBERTO ITA TEAM CIATTI-BOSCOSCURO 24 TAGLIARINI, ANGELO ITA DODICI MOTORSPORT 25 TAPIA, MARCO SPA YAMAHA PHILIPPINES STYLOBIKE RACING TEAM 26 TATAY, CARLOS SPA PERTAMINA MANDALIKA SAG TEAM 27 TOLEDO, ALEX SPA PERTAMINA MANDALIKA SAG TEAM 28 TOTH, MAXWELL BERTALAN USA MMR 29 VAN ROSMALEN, DECLAN AUS DVR RACING 30 VOIGHT, HARRISON SAMUEL AUS YAMAHA PHILIPPINES STYLOBIKE RACING TEAM 31 VOLPI, MATTIA ITA MMR 32 VUGRINEC, MARTIN CRO FIFTY MOTORSPORT 33 WILFORD, SAM IAN GBR AGR TEAM

2023 European Talent Cup Entry List (ETC)

In the European Talent Cup (ETC) we will see Aussies Carter Thompson (AGR Team) and Nick Nicolis (Ilusion Racing).

O SURNAME, NAME NAT TEAM 1 AGOSTINELLI, LUCA VIE IGAXTEAM 2 AGUILAR, MARC SPA TEAM LARRESPORT 3 ALOMAR, PEDRO SPA IGAXTEAM 4 ALSINA, PAU SPA ARTBOX 5 BELFORD, EVAN GBR CF MOTORSPORT 6 BELLON HOARAU, ENZO FRA MB38 BY MECASPORT 7 BERTOLA, EDOARDO ITA AC RACING TEAM 8 BINLADIN, MOHAMMED ABDALAZIZ UAE LIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP JUNIOR TEAM 9 BOGGIO, EDOARDO MICHELE ITA ASPAR JUNIOR TEAM 10 BRINTON, AMANUEL GBR TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 11 CAILLET, BENJAMIN FRA VILTAÏS RACING JUNIOR 12 CERPA, YVONNE SPA TEAM HONDA LAGLISE 13 DANIEL JR, KRISTIAN ANTHONY USA MRE TALENT 14 DANISH, HAKIM MAL TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 15 DONOSO, ADRIANO SPA TEAM HONDA LAGLISE 16 EISENKOLB, JONA GER F. KOCH RENNSPORT 17 EMMANUEL, JOHANN REEVES IND CUNA DE CAMPEONES 18 FERNANDEZ, BEÑAT SPA VHC RACING TEAM 19 FOURTHIOTIS, SPYRIDON MARIOS GRE FIFTY MOTORSPORT 20 GARNESS, JOHNNY GBR VISIONTRACK RACING TEAM 21 GONZÁLEZ, DAVID SPA CUNA DE CAMPEONES 22 GUTIERREZ, EDUARDO SPA SUPERHUGO44 TEAM 23 HERRLICH, VALENTINO GER F. KOCH RENNSPORT 24 KASSIGIAN, ELLIOT FRA MECAPROJETS TEAM ADO 25 LIGUORI, EDOARDO ITA DODICI MOTORSPORT 26 LÖRINC, LÁSZLÓ HUN FAU55 TEY RACING 27 LUCIANO, LORENZ BEL ARTBOX 28 MÁRTINEZ, MÁXIMO SPA ASPAR JUNIOR TEAM 29 MOODLEY, RUCHÉ RSA FINETWORK MIR JUNIOR TEAM 30 MOOR, ROSSI HUN FAIRIUM-GAZZOLA RACING 31 NIKOLIS, NICK AUS ILUSION RACING 32 O’GORMAN, CASEY IRL VISIONTRACK RACING TEAM 33 PADMOGANI, PANDU INA SF RACING 34 PANTELEAKIS, VASILIOS GRE ARTBOX 35 PAYNE, KYLE GBR ILUSION RACING 36 PÉREZ, GONZALO SPA TEAM LARRESPORT 37 PINI, GUIDO ITA AC RACING TEAM 38 PLANQUES, GUILLEM FRA FIRST BIKE ACADEMY 39 PUGLIESE, GIULIO ITA AC RACING TEAM 40 QUINTANS, LEANDRO FRA TEAM LARRESPORT 41 RÉMY, SANJUAN FRA MÉCAPROJETS TEAM ADO 42 RIOS, JESUS SPA MRE TALENT 43 ROMAN, MATTEO FRA JEG RACING 44 ROSTAGNI, MATTHIAS FRA MB38 BY MECASPORT 45 SALMELA, RICO FIN TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 46 SCHÖNROCK, LORIS GER F. KOCH RENNSPORT 47 THOMPSON, CARTER AUS AGR TEAM 48 TORRES, JESÚS SPA CUNA DE CAMPEONES 49 URIARTE, BRIAN SPA TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 50 VACCARINO, BRITANNI BELLADONA USA VHC RACING TEAM 51 VAN TRIGT, OWEN NED AGR TEAM 52 WOJCIECHOWSKI, JEREMIASZ POL KIDZGP BY COVACHA R.T. 53 ZANNI, LEONARDO ITA FINETWORK MIR JUNIOR TEAM

2023 European Stock Entry List

O SURNAME, NAME NAT TEAM 1 ARMARIO, JOSÉ LUIS SPA FIFTY MOTORSPORT 2 BEDNAREK, JACK OLIVER GBR CF MOTORSPORT 3 BROWN, CARTER GBR CF MOTORSPORT 4 DEL OLMO, JAVIER SPA KAWASAKI PALMETO PL RACING 5 DUARTE, MIGUEL SANTIAGO POR MS RACING JUNIOR 6 FERNANDEZ, ERIC SPA FAU55 TEY RACING 7 FLOROV, MIHAIL BUL YAMAHA GV STRATOS 8 GARCÍA, MARC SPA LAGLISSE ACADEMY 9 GARCÍA, MARCO SPA EASYRACE TEAM 10 GOMEZ ARRIETA, NAZARENO LEONEL ARG AC RACING TEAM 11 HOSCIUC, JACOPO ROU PINAMOTO RS 12 IOZZO, DINO ITA IUM MOTORSPORTS 13 KERDKAEW, KONDANAI THA SF RACING 14 MARTINHO, FRANCISCO MARIA POR ILUSION RACING 15 MAYOR, MARIO SPA YAMAHA GV STRATOS 16 MCDONALD, ARCHIE AUS MRE TALENT 17 MILLÁN, ALEX SPA FIFTY MOTORSPORT 18 MORENO, GUILLERMO MARCEL MEX FAU55 TEY RACING 19 MUÑOZ, DANIEL SPA SP57 RACING TEAM 20 NESTOLA, KYLIAN ITA FAU55 TEY RACING 21 RIBEIRO, GONÇALO POR LST MOTORSPORT 22 ROCHA, MAXI ARG PINAMOTO RS 23 RODRÍGUEZ, ADRIÁN SPA EASYRACE TEAM 24 TINKER, COREY GBR EASYRACE 25 VALLE, CARLOS SPA YAMAHA GV STRATOS