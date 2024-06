2024 IDEMITSU FIM Asia Road Racing Championships

Round Three – Mobility Resort, Motegi

Asia Superbike 1000cc Race One

Yuki Kunii of SDG Team HARC-PRO Honda started the opening Superbike race at Motegi from pole position on Saturday afternoon, but the Japanese rider crashed on lap three after coming together with Nakarin Atiratphuvapat of Honda Asia-Dream Racing, which saw the race red-flagged.

The race was resumed and contested over nine-laps, at the end of which TKKR BMW’s Sho Nishimura emerged victorious by a nose at the flag over Thai rider Nakarin Atiratphuvapat.

Malaysia’s Hafizh Syahrin was a further six-tenths behind on the JDT Ducati, almost four-seconds clear of fourth-placed Soichiro Minamimoto.

Lachlan Epis rode the Evolution Sports Group BMW M 1000 RR to eighth place and eight-points.

Asia Superbike 1000 cc Race One Results

Pos Rider Nat Bike Gap 1 SHO NISHIMURA JPN BMW M1000 RR 1,644.222 2 NAKAR IN ATIRATPHUVAPAT THA HONDA CBR1000RR-R +0.092 3 HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH MAS 3UCATI PANIGALE V4R +0.581 4 SOICHIRO MINAMIMOTO JPN YAMAHA YZF-R1M +4.010 5 AZLAN SHAH KAMARUZAMAN MAS BMW M1000 RR +4.977 6 MD ZAQHWAN BIN ZAIDI MAS HONDA CBR1000RR-R +6.831 7 PASSAWIT THITIVARARAK THA HONDA CBR1000RR-R +9.038 8 LACHLAN EPIS AUS BMW M1000 RR +16.208 9 KASMA DANIEL KASMAYUDIN MAS YAMAHA YZF-R1M +16.317 10 SHOTA YOKOYAMA JPN YAMAHA YZF-R1M +16.932 11 OSAMA MAREAI YEM YAMAHA YZF-RIM +1’02.147 12 CHIANG CHIH YING TPE YAMAHA YZF-R1M +1’05.712 13 TEO YEW JOE MAI BMW M1000 RR +1’40.273 DNC ANDIFARID IZDIHAR INA HONDA CBR1000RR-R DNC

Asia Superbike 1000cc Race Two

Yuki Kunii bounced back from Saturday’s disappointment to a dominant victory on Sunday for SDG Team HARC-PRO Honda.

The 21-year-old crossed the line five-seconds clear of JDT Ducati’s Hafizh Syahrin Abdullah at the end of the 13-lap distance.

A further five-seconds back and rounding out the podium was 28-year-old Nakarin Atiratphuvapat on the Honda Asia Dream Racing Fireblade.

24-year-old Aussie Lachlan Epis bagged eight-points from another eighth-place finish to retain his ranking of eighth in the championship.

The Asia Road Racing Championships now move to Mandalika over the last weekend in July before heading to Sepang on September 15. The series culminates where it started, with Thailand’s Chang International Circuit hosting the finale on the weekend of December 8.

Asia Superbike 1000 cc Race Two Results

Pos Rider Nat Make Gap 1 YUKI KUNll JPN HONDA CBR100URR-R 2,403.081 2 HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH MAS DUCATI PANIGALE V4R +5.127 3 NAKARIN ATIRATPHUVAPAT THA HONDA CBR1000RR-R +10.497 4 AZLAN SHAH KAMARUZAMAN MAS BMW M1000 RR +11.014 5 MD ZAQHWAN BIN ZAIDI IVIAS HONDA CBR1000RR-R +11.200 6 ANDIFARID IZDIHAR INA HONDA CBR1000RR-R +11.618 7 SOICHIRO MINAMIMOTO JPN YAMAHA YZF-RIM +12.190 8 LACHLAN EPIS AUS BMW M1000 RR +24.162 9 KASMA DANIEL KASMAYUDIN MAS YAMAHA YZF-R1M +24.254 10 SHOTA YOKOYAMA JPN YAMAHA YZF-R1M +48.201 11 CHIANG CHIH YING TPE YAMAHA YZF-RR M +136.071 12 TEO YEW JOE MAS BMW M1000 RR +1Lap DNF SHO NISHIMURA JPN BMW M1000 RR DNF PASSAWIT THITIVARARAK THA HONDA CBR1000RR-R DNF

Asia Superbike 1000 cc Standings

Pos Rider Nat. Bike R1 R2 Standing 1 HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH MAS DUCATI PANIGALE V4R 16 20 81 2 AZLAN SHAH KAMARUZAMAN MAS BMW M1000 RR 11 13 76 3 ANDI FARID IZDIHAR INA HONDA CBR1000RR R DNF 10 75 4 NAKARIN ATIRATPHUVAPAT THA HONDA CBR1000RR R 20 16 74 5 YUKI KUNII JPN HONDA CBR1000RR R DNS 25 64 6 MD ZAQHWAN BIN ZAIDI MAS HONDA CBR1000RR R 10 11 47 7 SOICHIRO MINAMIMOTO JPN YAMAHA YZF-R1M 13 9 47 8 LACHLAN EPIS AUS BMW M1000 RR 8 8 41 9 SHO NISHIMURA JPN BMW M1000 RR 25 DNF 34 10 KASMA DANIEL KASMAYUDIN MAS YAMAHA YZF-R1M 7 7 33 11 PASSAWIT THITIVARARAK THA HONDA CBR1000RR R 9 DNS 21 12 MARKUS REITERBERGER GER BMW M1000 RR – – 19 13 TEO YEW JOE MAS BMW M1000 RR 3 4 19 14 OSAMA MAREAI YEM YAMAHA YZF-R1M 5 DNS 13 15 SHOTA YOKOYAMA JPN YAMAHA YZF-R1M 6 6 12 16 CHIANG CHIH YINH TPE YAMAHA YZF-R1M 4 5 9 17 CHEN HONG YAN CHN BMW M1000 RR – – 5

SuperSports 600 cc Race One Results

Pos Rider Nat Make Gap 1 APIWATH WONGTHANANON THA YAMAHA YZF-R6 2,257.221 2 KENGO NAGAO JPN YAMAHA YZF-R6 +0.219 3 MOHAMMAD ADENANTA PUTRA INA HONDA CBR600RR +4.s68 4 MUHAMMAD HELMI AZMAN MAS HONDA CBR600RR +5.007 5 AZROY HAKEEM ANUAR MAS HONDA CBR600RR +5.255 6 KIATTISAK SINGHAPONG THA HONDA CBR600RR +11.792 7 RHEZA DANICA AHRENS INA HONDA CBR600RR +18.229 8 VEDA EGA PRATAMA INA HONPA CBR600RR +22.279 9 WAHYU NUGROHO INA YAMAHA YZF-R6 +25.943 10 REY MATSUOKA JPN YAMAHA YZF-R6 +26.035 11 MCKINLEY KYLE PAZ PHI YAMAHA YZF-R6 +27.901 12 SHINYA MIKAMI JPN YAMAHA YZF-R6 +41.247 13 SHA JUNTONG CHN YAMAMA YZF-R6 +58.382 DNF THANAT LAOONGPLIO THA HONDA CBR600RR DNF

SuperSports 600 cc Race Two Results

Pos Rider Nat Make Gap 1 KENGO NAGAO JPN YAMAHA YZF R6 22’54.596 2 APIWATH WONGTHANANON THA YAMAHA YZF-R6 +4.484 3 AZROY HAKEEM ANUAR MAS HONDA CBR600RR +4.639 4 MOHAMMAD ADENANTA PUTRA INA HONDA CBR600RR +4.728 5 MUHAMMAD HELMI AZMAN MAS HONDA CBR600RR +5.463 6 KIATTISAK SINGHAPONG THA HONDA CBR600RR +5.808 7 THANAT LAOONGPLIO THA HONDA CBR600RR +7.598 8 RHEZA DANICA AHRENS INA HONDA CBR600RR +14.065 9 REY MATSUOKA JPN YAMAHA YZF-R6 +23.638 10 WAHYU hIUGROHO INA YAMAHA YZF-R6 +23.823 11 SHINYA MIKAMI JPN YAMAHA YZF-R6 +44.769 12 SHA JUNTONG CHN YAMAHA YZF-R6 +52.969 DNF VEDA EGA PRATAMA INA HONDA CBR600RR DNF MCKINLEY KYLE PAZ PHI YAMAHA YZF-R6 DNF

SuperSports 600 cc Standings

Pos Rider Nat. Bike R1 R2 Standings 1 APIWATH WONGTHANANON THA YAMAHA YZF-R6 25 20 115 2 MOHAMMAD ADENANTA PUTRA INA HONDA CBR600RR 16 13 78 3 MUHAMMAD HELMI AZMAN MAS HONDA CBR600RR 13 11 60 4 AZROY HAKEEM ANUAR MAS HONDA CBR600RR 11 16 52 5 KIATTISAK SINGHAPONG THA HONDA CBR600RR 10 10 48 6 RHEZA DANICA AHRENS INA HONDA CBR600RR 9 8 46 7 KENGO NAGAO JPN YAMAHA YZF-R6 20 25 45 8 THANAT LAOONGPLIO THA HONDA CBR600RR DNF 9 44 9 MCKINLEY KYLE PAZ PHI YAMAHA YZF-R6 5 DNF 37 10 WAHYU NUGROHO INA YAMAHA YZF-R6 7 6 33 11 REY MATSUOKA JPN YAMAHA YZF-R6 6 7 27 12 VEDA EGA PRATAMA INA HONDA CBR600RR 8 DNF 26 13 SHA JUNTONG CHN YAMAHA YZF-R6 3 4 25 14 SHINYA MIKAMI JPN YAMAHA YZF-R6 4 2 6 15 JIA YI FENG CHN YAMAHA YZF-R6 – – 5 16 ZHOU FENG LONG CHN KAWASAKI ZX-6R – – 4

Asia Production 250 cc Race One

Muhammad Kiandra Ramadhipa – ASTRA HONDA RACING TEAM (21’35:292s) Herjun Atna Firdaus – ASTRA HONDA RACING TEAM (21’41:244s) Arai Agaska Dibani Laksana – YAMAHA Racing Indonesia (21’41:244s) Warit Thongnoppakun – EEST NJT Racing Team (21’41:629s) Md Syarifuddin Azman – IDEMITSU Boon Siew Honda Racing Team (21’41:704s)

Asia Production 250 cc Race Two

Pos Rider Nat Make Gap 1 MU. MMAD KLANDRA RAMADHIPA INA HONDA CBR250 RR 21’40.718 2 PYOTA OGIV\/RA JPM HONDA CBR2fi0 RR +0.355 3 YUTA DATE JPN YAMAHA YZF-R3 +0.510 4 ARAI AGASKA DIBANI LAKSANA INA YAMAHA YZF-R3 +1.260 5 AIKI IYOSHI JPN KAWASAKI ZX25R +1.946 6 MUHAMMAD SYARIFUDDIN AZMAN MAS HONDA CBR250 RR +2.288 7 NGUYEN TON ANH PHU ViE HONDA CBR250 RR +2.362 8 PIYAWAT PATOOMYOS TWA HONDA CBR250 RR +4.647 9 WARlT THONGNOPPAKUN THA HONDA CBR25O RR +4.673 10 MUHAMMAD IRFAN HAYKI-4AL MAS HONDA CBR250 RR +5.069 11 HUIJ TRI VIE HOFNDA CBR250 RR +5.901 12 MUHAMMAD D1ANDRA TRlHARDIKA INA KAWASARI ZX25R +12.295 13 GAO ZIANG CHP YAMAHA YZF-R3 +1.034 14 WANG JIA DONG CHN YAMAHA YZF-R3 +30.789 15 VREI-AR MARGOSUBA PHI YAMAHA YZF-R3 +38.736 16 WATCHARIN TUBTIMON THA HONDA CBR250 RR +39.612 17 MOHSIN PARAMBAN IND HONDA CBR250 RR +40.210 18 LEONG NANG TRE HKG YAMAHA YZF-R3 +50.807 DNF HERJUN ATNA FIRDAUS INA HONDA CBR250 RR DNF AIJ”ONSI REI SANTOS DAQUIGAN PHI HONDA CBR250 RR DNF RYUJI YOKOE JPN YAMAHA YZF-R3 DNF KAVIN SAMAAR OUINTAL IND HONDA CBR250 RR DNF

Asia Production 250 cc Standings

Pos Rider Nat. Bike R1 R2 Standing 1 M. KIANDRA RAMADHIPA INA HONDA CBR250 RR 25 25 81 2 HERJUN ATNA FIRDAUS INA HONDA CBR250 RR 20 DNF 77 3 M. SYARIFUDDIN AZMAN MAS HONDA CBR250 RR 11 10 63 4 ARAI AGASKA DIBANI LAKSANA INA YAMAHA YZF-R3 16 13 60 5 M. FAEROZI TOREQOTTULLAH INA YAMAHA YZF-R3 – – 54 6 WARIT THONGNOPPAKUN THA HONDA CBR250 RR 13 7 44 7 AIKI IYOSHI JPN KAWASAKI ZX25R DNF 11 42 8 PIYAWAT PATOOMYOS THA HONDA CBR250 RR 8 8 36 9 CAO VIET NAM VIE HONDA CBR250 RR DNF DNS 35 10 RYOTA OGIWARA JPN HONDA CBR250 RR 10 20 30 11 NGUYEN TON ANH PHU VIE HONDA CBR250 RR 7 9 29 12 ALFONSI REI SANTOS DAQUIGAN PHI HONDA CBR250 RR 6 DNF 25 13 NGUYEN HUU TRI VIE HONDA CBR250 RR 4 5 19 14 WATCHARIN TUBTIMON THA HONDA CBR250 RR 1 0 17 15 YUTA DATE JPN YAMAHA YZF-R3 DNF 16 16 16 M. IRFAN HAYKHAL MAS HONDA CBR250 RR DNF 6 15 17 KAVIN SAMAAR QUINTAL IND HONDA CBR250 RR 2 DNF 10 18 GAO ZIANG CHN YAMAHA YZF-R3 5 3 10 19 RYUJI YOKOE JPN YAMAHA YZF-R3 9 DNF 9 20 JIANG ZHUO RAN CHN YAMAHA YZF-R3 – – 8 21 PACHARAGORN THONGGERDLOUNG THA HONDA CBR250 RR – – 7 22 M. DIANDRA TRIHARDIKA INA KAWASAKI ZX25R 0 4 5 23 WANG JIA DONG CHN YAMAHA YZF-R3 3 2 5 24 MOHSIN PARAMBAN IND HONDA CBR250 RR 0 0 2 25 VREI-AR MARCOSUBA PHI YAMAHA YZF-R25 0 1 1

Underbone 150 cc Race One

Pos Rider Nat Boike Gap 1 GUPITA KRESNA WARDHANA INA YAMAHA SNIPER 150 1,832.587 2 NAZIRUL IZZAT MD BAHAUDDIN MAS YAMAHA Y15 ZR +0.209 3 AHMAD FAZRUL SHAM MAS YAMAHA Y15 ZR +0.286 4 FAHMI BASAM INA YAMAHA MX KING 150 +0.334 5 M. MUROBBIL VITTONI INA YAMAHA MX KING 150 +0.377 6 FARRES PUTRA MOHD FADHILL MAS YAMAHA Y15 ZR +0.391 7 MD AKID AZIZ MAS YAMAHA Y15 ZR +0.516 8 MD SYAFIQ ROSLI MAS YAMAHA Y15 ZR +0.541 9 DIMAS JULI ATMOKO INA YAMAHA Y15 ZR +0.ó84 10 GIAN CARLO MAURICIO PHI YAMAHA SNIPER 150 +0.709 11 ADYTYA FAUZI INA YAMAHA MX KING 150 +0.715 12 REYKAT YUSUF FADILAH INA HONDA RSX150 R +0.822 13 AHMAD AFIF AMRAN MAS YAMAHA Y15 ZR +4.135 14 MD ALIFF DANIAL MASRI MAS YAMAHA SNIPER 150 +4.352 15 NIASATO FERNANDO PHI YAMAHA SNIPER 150 +4.429 DNF WAHYU AJI TRILAKSANA INA YAMAHA MX KING 150 DNF PEERAPONG LUIBOONPENG THA YAMAHA Y15 ZR DNF JOHN EMERSON INGUITO PHI YAMAHA SNIPER 150 DNF MD AMIRUL ARIFF MUSA MAS HONDA RSX150 R DNF

Underbone 150 cc Race Two

Md Akid Aziz – PitsBike OneWay JRT Tech2 Racing Team (18’31:718s) Adytya Fauzi – RACETECH SIXTY Racing Team (18’31:764s) Nazirul Izzat Md Bahauddin – UMA Racing YAMAHA Maju Motor Asia Team (18’32:573s) Md Aliff Danial Masri – UMA Racing MMR YAMAHA Philippines (18’32:861s) Peerapong Luiboonpeng – One For All (18’32:902s)

Underbone 150 cc Standings – Top 25

Pos. Name Nat. Model R1 R2 Total 1 NAZIRUL IZZAT MD BAHAUDDIN MAS YAMAHA Y15 ZR 20 16 77 2 MD AKID AZIZ MAS YAMAHA Y15 ZR 9 25 63 3 ADYTYA FAUZI INA YAMAHA MX KING 150 5 20 57 4 M. MUROBBIL VITTONI INA YAMAHA MX KING 150 11 2 49 5 GUPITA KRESNA WARDHANA INA YAMAHA SNIPER 150 25 DNF 45 6 FAHMI BASAM INA YAMAHA MX KING 150 13 DNF 45 7 AHMAD AFIF AMRAN MAS YAMAHA Y15 ZR 3 10 41 8 GIAN CARLO MAURICIO PHI YAMAHA SNIPER 150 6 3 37 9 AHMAD FAZRUL SHAM MAS YAMAHA Y15 ZR 16 8 36 10 PEERAPONG LUIBOONPENG THA YAMAHA Y15 ZR DNF 11 36 11 WAHYU AJI TRILAKSANA INA YAMAHA MX KING 150 DNF 5 35 12 APRIL KING MASCARDO PHI YAMAHA SNIPER 150 – – 29 13 MD SYAFIQ ROSLI MAS YAMAHA Y15 ZR 8 7 25 14 FARRES PUTRA MOHD FADHILL MAS YAMAHA Y15 ZR 10 4 23 15 REYKAT YUSUF FADILAH INA HONDA RSX150 R 4 6 22 16 JOHN EMERSON INGUITO PHI YAMAHA SNIPER 150 DNF DNF 18 17 DIMAS JULI ATMOKO INA YAMAHA Y15 ZR 7 DNF 17 18 MD ALIFF DANIAL MAS YAMAHA SNIPER 150 2 13 15 19 MASATO FERNANDO PHI YAMAHA SNIPER 150 1 9 12 20 FELIX PUTRA MULYA INA YAMAHA MX KING 150 – – 8 21 HAFIZD FAHRIL RASYADAN INA HONDA RSX150 R – – 5 22 AMIRUL ARIFF MUSA MAS HONDA RSX150 R DNS 1 1 23 HUSNI ZAINUL FUADZY INA YAMAHA MX KING 150 – – 1

TVS Asia One Make Championship Race One

Pos Rider Nat Gap 1 Hiroki Ono JPN 1,647.293 2 Zen Mitani JPN +0.105 3 Mohd Ramdan Rosli MAS +0.692 4 Vorapong Malahuan THA +13.094 5 Atih Kanghair THA +14.571 6 Sarthak Chavan IND +14.810 7 Rocco Sessler GER +16.659 8 Kim Min Jae KOR +16.858 9 Decky Tiarno Aldy INA +18.661 10 Chiranth Vishwanath IND +20.457 11 Casey Edward Clamor PHI +30.016 12 K Y Ahamed IND +37. 191 13 Mohamad Ervin Ekhsan SIN +1’17.891 DNF Md Muzakkir Mohamed MAS DNF Riichi Takahira JPN DNF

TVS Asia One Make Championship Race Two

Pos Rider Nat Gap 1 Hiroki Ono JPN 1,640.415 2 Zen Mitani JPN +0.195 3 Mohd Ramdan Rosli MAS +10.827 4 Riichi Takahira JPN +11.252 5 Chiranth Vishwanath IND +16.547 6 Rocco Sessler GER +20.968 7 Decky Tiarno Aldy INA +21.061 8 Kim Min Jae KOR +31.876 9 Casey Edward Clamor PHI +32.081 10 Mohamad Ervin Ekhsan SIN +58.357 DNF Atih Kanghair THA DNF K Y Ahamed IND DNF Vorapong Malahuan THA DNF DQ Sarthak Chavan IND DQ

TVS Asia One Make Championship Standings