2024 IDEMITSU FIM Asia Road Racing Championships
Round Three – Mobility Resort, Motegi
Asia Superbike 1000cc Race One
Yuki Kunii of SDG Team HARC-PRO Honda started the opening Superbike race at Motegi from pole position on Saturday afternoon, but the Japanese rider crashed on lap three after coming together with Nakarin Atiratphuvapat of Honda Asia-Dream Racing, which saw the race red-flagged.
The race was resumed and contested over nine-laps, at the end of which TKKR BMW’s Sho Nishimura emerged victorious by a nose at the flag over Thai rider Nakarin Atiratphuvapat.
Malaysia’s Hafizh Syahrin was a further six-tenths behind on the JDT Ducati, almost four-seconds clear of fourth-placed Soichiro Minamimoto.
Lachlan Epis rode the Evolution Sports Group BMW M 1000 RR to eighth place and eight-points.
Asia Superbike 1000 cc Race One Results
Pos
Rider
Nat
Bike
Gap
1
SHO NISHIMURA
JPN
BMW M1000 RR
1,644.222
2
NAKAR IN ATIRATPHUVAPAT
THA
HONDA CBR1000RR-R
+0.092
3
HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH
MAS
3UCATI PANIGALE V4R
+0.581
4
SOICHIRO MINAMIMOTO
JPN
YAMAHA YZF-R1M
+4.010
5
AZLAN SHAH KAMARUZAMAN
MAS
BMW M1000 RR
+4.977
6
MD ZAQHWAN BIN ZAIDI
MAS
HONDA CBR1000RR-R
+6.831
7
PASSAWIT THITIVARARAK
THA
HONDA CBR1000RR-R
+9.038
8
LACHLAN EPIS
AUS
BMW M1000 RR
+16.208
9
KASMA DANIEL KASMAYUDIN
MAS
YAMAHA YZF-R1M
+16.317
10
SHOTA YOKOYAMA
JPN
YAMAHA YZF-R1M
+16.932
11
OSAMA MAREAI
YEM
YAMAHA YZF-RIM
+1’02.147
12
CHIANG CHIH YING
TPE
YAMAHA YZF-R1M
+1’05.712
13
TEO YEW JOE
MAI
BMW M1000 RR
+1’40.273
DNC
ANDIFARID IZDIHAR
INA
HONDA CBR1000RR-R
DNC
Asia Superbike 1000cc Race Two
Yuki Kunii bounced back from Saturday’s disappointment to a dominant victory on Sunday for SDG Team HARC-PRO Honda.
The 21-year-old crossed the line five-seconds clear of JDT Ducati’s Hafizh Syahrin Abdullah at the end of the 13-lap distance.
A further five-seconds back and rounding out the podium was 28-year-old Nakarin Atiratphuvapat on the Honda Asia Dream Racing Fireblade.
24-year-old Aussie Lachlan Epis bagged eight-points from another eighth-place finish to retain his ranking of eighth in the championship.
The Asia Road Racing Championships now move to Mandalika over the last weekend in July before heading to Sepang on September 15. The series culminates where it started, with Thailand’s Chang International Circuit hosting the finale on the weekend of December 8.
Asia Superbike 1000 cc Race Two Results
Pos
Rider
Nat
Make
Gap
1
YUKI KUNll
JPN
HONDA CBR100URR-R
2,403.081
2
HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH
MAS
DUCATI PANIGALE V4R
+5.127
3
NAKARIN ATIRATPHUVAPAT
THA
HONDA CBR1000RR-R
+10.497
4
AZLAN SHAH KAMARUZAMAN
MAS
BMW M1000 RR
+11.014
5
MD ZAQHWAN BIN ZAIDI
IVIAS
HONDA CBR1000RR-R
+11.200
6
ANDIFARID IZDIHAR
INA
HONDA CBR1000RR-R
+11.618
7
SOICHIRO MINAMIMOTO
JPN
YAMAHA YZF-RIM
+12.190
8
LACHLAN EPIS
AUS
BMW M1000 RR
+24.162
9
KASMA DANIEL KASMAYUDIN
MAS
YAMAHA YZF-R1M
+24.254
10
SHOTA YOKOYAMA
JPN
YAMAHA YZF-R1M
+48.201
11
CHIANG CHIH YING
TPE
YAMAHA YZF-RR M
+136.071
12
TEO YEW JOE
MAS
BMW M1000 RR
+1Lap
DNF
SHO NISHIMURA
JPN
BMW M1000 RR
DNF
PASSAWIT THITIVARARAK
THA
HONDA CBR1000RR-R
DNF
Asia Superbike 1000 cc Standings
Pos
Rider
Nat.
Bike
R1
R2
Standing
1
HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH
MAS
DUCATI PANIGALE V4R
16
20
81
2
AZLAN SHAH KAMARUZAMAN
MAS
BMW M1000 RR
11
13
76
3
ANDI FARID IZDIHAR
INA
HONDA CBR1000RR R
DNF
10
75
4
NAKARIN ATIRATPHUVAPAT
THA
HONDA CBR1000RR R
20
16
74
5
YUKI KUNII
JPN
HONDA CBR1000RR R
DNS
25
64
6
MD ZAQHWAN BIN ZAIDI
MAS
HONDA CBR1000RR R
10
11
47
7
SOICHIRO MINAMIMOTO
JPN
YAMAHA YZF-R1M
13
9
47
8
LACHLAN EPIS
AUS
BMW M1000 RR
8
8
41
9
SHO NISHIMURA
JPN
BMW M1000 RR
25
DNF
34
10
KASMA DANIEL KASMAYUDIN
MAS
YAMAHA YZF-R1M
7
7
33
11
PASSAWIT THITIVARARAK
THA
HONDA CBR1000RR R
9
DNS
21
12
MARKUS REITERBERGER
GER
BMW M1000 RR
–
–
19
13
TEO YEW JOE
MAS
BMW M1000 RR
3
4
19
14
OSAMA MAREAI
YEM
YAMAHA YZF-R1M
5
DNS
13
15
SHOTA YOKOYAMA
JPN
YAMAHA YZF-R1M
6
6
12
16
CHIANG CHIH YINH
TPE
YAMAHA YZF-R1M
4
5
9
17
CHEN HONG YAN
CHN
BMW M1000 RR
–
–
5
SuperSports 600 cc Race One Results
Pos
Rider
Nat
Make
Gap
1
APIWATH WONGTHANANON
THA
YAMAHA YZF-R6
2,257.221
2
KENGO NAGAO
JPN
YAMAHA YZF-R6
+0.219
3
MOHAMMAD ADENANTA PUTRA
INA
HONDA CBR600RR
+4.s68
4
MUHAMMAD HELMI AZMAN
MAS
HONDA CBR600RR
+5.007
5
AZROY HAKEEM ANUAR
MAS
HONDA CBR600RR
+5.255
6
KIATTISAK SINGHAPONG
THA
HONDA CBR600RR
+11.792
7
RHEZA DANICA AHRENS
INA
HONDA CBR600RR
+18.229
8
VEDA EGA PRATAMA
INA
HONPA CBR600RR
+22.279
9
WAHYU NUGROHO
INA
YAMAHA YZF-R6
+25.943
10
REY MATSUOKA
JPN
YAMAHA YZF-R6
+26.035
11
MCKINLEY KYLE PAZ
PHI
YAMAHA YZF-R6
+27.901
12
SHINYA MIKAMI
JPN
YAMAHA YZF-R6
+41.247
13
SHA JUNTONG
CHN
YAMAMA YZF-R6
+58.382
DNF
THANAT LAOONGPLIO
THA
HONDA CBR600RR
DNF
SuperSports 600 cc Race Two Results
Pos
Rider
Nat
Make
Gap
1
KENGO NAGAO
JPN
YAMAHA YZF R6
22’54.596
2
APIWATH WONGTHANANON
THA
YAMAHA YZF-R6
+4.484
3
AZROY HAKEEM ANUAR
MAS
HONDA CBR600RR
+4.639
4
MOHAMMAD ADENANTA PUTRA
INA
HONDA CBR600RR
+4.728
5
MUHAMMAD HELMI AZMAN
MAS
HONDA CBR600RR
+5.463
6
KIATTISAK SINGHAPONG
THA
HONDA CBR600RR
+5.808
7
THANAT LAOONGPLIO
THA
HONDA CBR600RR
+7.598
8
RHEZA DANICA AHRENS
INA
HONDA CBR600RR
+14.065
9
REY MATSUOKA
JPN
YAMAHA YZF-R6
+23.638
10
WAHYU hIUGROHO
INA
YAMAHA YZF-R6
+23.823
11
SHINYA MIKAMI
JPN
YAMAHA YZF-R6
+44.769
12
SHA JUNTONG
CHN
YAMAHA YZF-R6
+52.969
DNF
VEDA EGA PRATAMA
INA
HONDA CBR600RR
DNF
MCKINLEY KYLE PAZ
PHI
YAMAHA YZF-R6
DNF
SuperSports 600 cc Standings
Pos
Rider
Nat.
Bike
R1
R2
Standings
1
APIWATH WONGTHANANON
THA
YAMAHA YZF-R6
25
20
115
2
MOHAMMAD ADENANTA PUTRA
INA
HONDA CBR600RR
16
13
78
3
MUHAMMAD HELMI AZMAN
MAS
HONDA CBR600RR
13
11
60
4
AZROY HAKEEM ANUAR
MAS
HONDA CBR600RR
11
16
52
5
KIATTISAK SINGHAPONG
THA
HONDA CBR600RR
10
10
48
6
RHEZA DANICA AHRENS
INA
HONDA CBR600RR
9
8
46
7
KENGO NAGAO
JPN
YAMAHA YZF-R6
20
25
45
8
THANAT LAOONGPLIO
THA
HONDA CBR600RR
DNF
9
44
9
MCKINLEY KYLE PAZ
PHI
YAMAHA YZF-R6
5
DNF
37
10
WAHYU NUGROHO
INA
YAMAHA YZF-R6
7
6
33
11
REY MATSUOKA
JPN
YAMAHA YZF-R6
6
7
27
12
VEDA EGA PRATAMA
INA
HONDA CBR600RR
8
DNF
26
13
SHA JUNTONG
CHN
YAMAHA YZF-R6
3
4
25
14
SHINYA MIKAMI
JPN
YAMAHA YZF-R6
4
2
6
15
JIA YI FENG
CHN
YAMAHA YZF-R6
–
–
5
16
ZHOU FENG LONG
CHN
KAWASAKI ZX-6R
–
–
4
Asia Production 250 cc Race One
Muhammad Kiandra Ramadhipa – ASTRA HONDA RACING TEAM (21’35:292s)
Herjun Atna Firdaus – ASTRA HONDA RACING TEAM (21’41:244s)
Arai Agaska Dibani Laksana – YAMAHA Racing Indonesia (21’41:244s)
Warit Thongnoppakun – EEST NJT Racing Team (21’41:629s)
Md Syarifuddin Azman – IDEMITSU Boon Siew Honda Racing Team (21’41:704s)
Asia Production 250 cc Race Two
Pos
Rider
Nat
Make
Gap
1
MU. MMAD KLANDRA RAMADHIPA
INA
HONDA CBR250 RR
21’40.718
2
PYOTA OGIV\/RA
JPM
HONDA CBR2fi0 RR
+0.355
3
YUTA DATE
JPN
YAMAHA YZF-R3
+0.510
4
ARAI AGASKA DIBANI LAKSANA
INA
YAMAHA YZF-R3
+1.260
5
AIKI IYOSHI
JPN
KAWASAKI ZX25R
+1.946
6
MUHAMMAD SYARIFUDDIN AZMAN
MAS
HONDA CBR250 RR
+2.288
7
NGUYEN TON ANH PHU
ViE
HONDA CBR250 RR
+2.362
8
PIYAWAT PATOOMYOS
TWA
HONDA CBR250 RR
+4.647
9
WARlT THONGNOPPAKUN
THA
HONDA CBR25O RR
+4.673
10
MUHAMMAD IRFAN HAYKI-4AL
MAS
HONDA CBR250 RR
+5.069
11
HUIJ TRI
VIE
HOFNDA CBR250 RR
+5.901
12
MUHAMMAD D1ANDRA TRlHARDIKA
INA
KAWASARI ZX25R
+12.295
13
GAO ZIANG
CHP
YAMAHA YZF-R3
+1.034
14
WANG JIA DONG
CHN
YAMAHA YZF-R3
+30.789
15
VREI-AR MARGOSUBA
PHI
YAMAHA YZF-R3
+38.736
16
WATCHARIN TUBTIMON
THA
HONDA CBR250 RR
+39.612
17
MOHSIN PARAMBAN
IND
HONDA CBR250 RR
+40.210
18
LEONG NANG TRE
HKG
YAMAHA YZF-R3
+50.807
DNF
HERJUN ATNA FIRDAUS
INA
HONDA CBR250 RR
DNF
AIJ”ONSI REI SANTOS DAQUIGAN
PHI
HONDA CBR250 RR
DNF
RYUJI YOKOE
JPN
YAMAHA YZF-R3
DNF
KAVIN SAMAAR OUINTAL
IND
HONDA CBR250 RR
DNF
Asia Production 250 cc Standings
Pos
Rider
Nat.
Bike
R1
R2
Standing
1
M. KIANDRA RAMADHIPA
INA
HONDA CBR250 RR
25
25
81
2
HERJUN ATNA FIRDAUS
INA
HONDA CBR250 RR
20
DNF
77
3
M. SYARIFUDDIN AZMAN
MAS
HONDA CBR250 RR
11
10
63
4
ARAI AGASKA DIBANI LAKSANA
INA
YAMAHA YZF-R3
16
13
60
5
M. FAEROZI TOREQOTTULLAH
INA
YAMAHA YZF-R3
–
–
54
6
WARIT THONGNOPPAKUN
THA
HONDA CBR250 RR
13
7
44
7
AIKI IYOSHI
JPN
KAWASAKI ZX25R
DNF
11
42
8
PIYAWAT PATOOMYOS
THA
HONDA CBR250 RR
8
8
36
9
CAO VIET NAM
VIE
HONDA CBR250 RR
DNF
DNS
35
10
RYOTA OGIWARA
JPN
HONDA CBR250 RR
10
20
30
11
NGUYEN TON ANH PHU
VIE
HONDA CBR250 RR
7
9
29
12
ALFONSI REI SANTOS DAQUIGAN
PHI
HONDA CBR250 RR
6
DNF
25
13
NGUYEN HUU TRI
VIE
HONDA CBR250 RR
4
5
19
14
WATCHARIN TUBTIMON
THA
HONDA CBR250 RR
1
0
17
15
YUTA DATE
JPN
YAMAHA YZF-R3
DNF
16
16
16
M. IRFAN HAYKHAL
MAS
HONDA CBR250 RR
DNF
6
15
17
KAVIN SAMAAR QUINTAL
IND
HONDA CBR250 RR
2
DNF
10
18
GAO ZIANG
CHN
YAMAHA YZF-R3
5
3
10
19
RYUJI YOKOE
JPN
YAMAHA YZF-R3
9
DNF
9
20
JIANG ZHUO RAN
CHN
YAMAHA YZF-R3
–
–
8
21
PACHARAGORN THONGGERDLOUNG
THA
HONDA CBR250 RR
–
–
7
22
M. DIANDRA TRIHARDIKA
INA
KAWASAKI ZX25R
0
4
5
23
WANG JIA DONG
CHN
YAMAHA YZF-R3
3
2
5
24
MOHSIN PARAMBAN
IND
HONDA CBR250 RR
0
0
2
25
VREI-AR MARCOSUBA
PHI
YAMAHA YZF-R25
0
1
1
Underbone 150 cc Race One
Pos
Rider
Nat
Boike
Gap
1
GUPITA KRESNA WARDHANA
INA
YAMAHA SNIPER 150
1,832.587
2
NAZIRUL IZZAT MD BAHAUDDIN
MAS
YAMAHA Y15 ZR
+0.209
3
AHMAD FAZRUL SHAM
MAS
YAMAHA Y15 ZR
+0.286
4
FAHMI BASAM
INA
YAMAHA MX KING 150
+0.334
5
M. MUROBBIL VITTONI
INA
YAMAHA MX KING 150
+0.377
6
FARRES PUTRA MOHD FADHILL
MAS
YAMAHA Y15 ZR
+0.391
7
MD AKID AZIZ
MAS
YAMAHA Y15 ZR
+0.516
8
MD SYAFIQ ROSLI
MAS
YAMAHA Y15 ZR
+0.541
9
DIMAS JULI ATMOKO
INA
YAMAHA Y15 ZR
+0.ó84
10
GIAN CARLO MAURICIO
PHI
YAMAHA SNIPER 150
+0.709
11
ADYTYA FAUZI
INA
YAMAHA MX KING 150
+0.715
12
REYKAT YUSUF FADILAH
INA
HONDA RSX150 R
+0.822
13
AHMAD AFIF AMRAN
MAS
YAMAHA Y15 ZR
+4.135
14
MD ALIFF DANIAL MASRI
MAS
YAMAHA SNIPER 150
+4.352
15
NIASATO FERNANDO
PHI
YAMAHA SNIPER 150
+4.429
DNF
WAHYU AJI TRILAKSANA
INA
YAMAHA MX KING 150
DNF
PEERAPONG LUIBOONPENG
THA
YAMAHA Y15 ZR
DNF
JOHN EMERSON INGUITO
PHI
YAMAHA SNIPER 150
DNF
MD AMIRUL ARIFF MUSA
MAS
HONDA RSX150 R
DNF
Underbone 150 cc Race Two
Md Akid Aziz – PitsBike OneWay JRT Tech2 Racing Team (18’31:718s)
Adytya Fauzi – RACETECH SIXTY Racing Team (18’31:764s)
Nazirul Izzat Md Bahauddin – UMA Racing YAMAHA Maju Motor Asia Team (18’32:573s)
Md Aliff Danial Masri – UMA Racing MMR YAMAHA Philippines (18’32:861s)
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